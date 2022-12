Schade, dass Netanjahu keine deutsche Zeitung beschuldigt! Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeastmonitor.com/20221219-israels-netanya hu-accuses-new-york-times-of-undermining-incoming-government/



Der ehemalige Premierminister Benjamin Netanjahu in Jerusalem, Israel [Foto: Lior Mizrahi/Getty Images]

Israels Netanjahu beschuldigt die New York Times, die neue Regierung zu unterminieren

19. Dezember 2022

Der designierte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Montag die New York Times beschuldigt, zur Untergrabung seiner künftigen Regierung aufgerufen zu haben, berichtet die Agentur Anadolu.

“Nachdem die New York Times den Holocaust jahrelang auf ihren hinteren Seiten begraben und Israel jahrzehntelang auf ihren Titelseiten dämonisiert hat, ruft sie nun auf beschämende Weise dazu auf, Israels gewählte neue Regierung zu untergraben”, twitterte Netanyahu.

“Während die NYT weiterhin die einzige wahre Demokratie im Nahen Osten und Amerikas besten Verbündeten in der Region delegitimiert, werde ich ihre unbegründeten Ratschläge weiterhin ignorieren und mich stattdessen darauf konzentrieren, ein stärkeres und wohlhabenderes Land aufzubauen, die Beziehungen zu Amerika zu stärken, den Frieden mit unseren Nachbarn auszubauen und die Zukunft des einzigen jüdischen Staates zu sichern”, fügte er hinzu.

Am Samstag kritisierte die US-Zeitung Netanjahus kommende Regierung in einem Leitartikel mit dem Titel “Das Ideal der Demokratie in einem jüdischen Staat ist in Gefahr”.

Die Zeitung kritisierte insbesondere den rechtsextremen Politiker Itamar Ben-Gvir, der Minister für nationale Sicherheit werden soll, und warnte, dass sein Handeln “eine neue Runde arabisch-israelischer Gewalt zu provozieren droht”.

READ: Änderungen am Sicherheitssystem in der neuen Regierung “werden schädlich sein

Ben-Gvir vertritt rechtsextreme Ansichten über die Palästinenser. Er hat sich wiederholt israelischen Siedlern bei der Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem angeschlossen.

Zuvor hatte er zur Vertreibung von Palästinensern aufgerufen und eine Welle der Gewalt in Ostjerusalem ausgelöst, nachdem er ein Büro im Stadtteil Sheikh Jarrah eingerichtet hatte.

Letzten Monat sagte der israelische Staatspräsident Isaac Herzog in einem durchgesickerten Tonband, dass “die ganze Welt beunruhigt ist” über die rechtsextremen Ansichten von Ben-Gvir.

Die Palästinenser warnen, dass Netanjahus neue Regierung eine der radikalsten in der jüngeren israelischen Geschichte sein wird. Übersetzt mit Deepl.com

