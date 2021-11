Gibt es eigentlich eine schlimmere und bewußtere, böswillige Provoksation eines Staatsoberhaupts des “jüdischen Staats? Nicht nur das sich dieser Präsident nahtlos in die unrühmliche Allianz jüdisch-zionistischer Staatsoberhäupter reiht, sondern er übertrifft sei noch in zerstörischen Provokationen. Das ist Judaisierung in ihrer perfidesten Art, die von der Staatengemeinschaft eine richtige Antwort bräuchte. Gavon ist man allerdings weit entfernt, so wie sich die aktuelle Politik präsentiert. Herzog und Bennett, die beide einen Palästinenserstaat ablehnen, aber Siedlungspläne auf geraubtem palästinensischen Land turbomäßig vorantreiben, haben nur eins im Sinn, der “jüdische Staat” muss fest in jüdischer Hand bleiben, mit allen -Mitteln und Konsequenzen.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-hanukkah-menorah-mosque-hebron-herzog-light



Bild: Eine Chanukka-Menora steht neben einer israelischen Flagge auf dem Dach der Ibrahimi-Moschee in der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland, 9. Dezember 2020 (AFP)

Israels Präsident zündet Chanukka-Menora in palästinensischer Moschee in Hebron an

Von Mustafa Abu Sneineh



26. November 2021



Die Palästinensische Autonomiebehörde verurteilt Isaac Herzogs Entscheidung als “provokativ”, da Israel seine Siedlungspläne im Westjordanland vorantreibt

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog wird die erste Kerze des Chanukka-Festes in Begleitung von Siedlerführern in der Ibrahimi-Moschee in der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland anzünden.

Chanukka, das am Sonntag beginnt und am 6. Dezember endet, ist ein jüdischer Feiertag, an dem eine Menora – ein neunarmiger Leuchter – acht Tage und Nächte lang angezündet wird.

Herzog hat Mitglieder der linksgerichteten Meretz-Partei verärgert, die Teil der breiten Koalitionsregierung ist, die Israel regiert. Michal Rozin, ein Knessetmitglied von Meretz, twitterte, Herzogs Entscheidung sei “falsch”.

“[Die israelische] Herrschaft in Hebron und insbesondere in den besetzten Gebieten ist in die schärfste politische Kontroverse verwickelt. Die Siedlungen in Hebron rund um die Höhle sind die empörendsten. Es ist sehr traurig, dass der Präsident dem Vorrang einräumt”, twitterte Rozin und bezog sich dabei auf die Höhle der Patriarchen, wie die israelischen Juden den Standort der Ibrahimi-Moschee nennen.

Auch die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) verurteilte Herzogs Entscheidung.

Das Außenministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde kritisierte Herzogs geplanten Besuch als “provokativ” und forderte die US-Regierung unter Präsident Joe Biden auf, die israelische Siedlungsexpansion im Westjordanland zu stoppen, nachdem die israelischen Pläne zum Bau neuer Siedlungen nördlich von Ostjerusalem und von 372 Wohneinheiten in Hebron bekannt geworden waren.

Die Palästinensische Autonomiebehörde forderte außerdem die Mitglieder der Vereinten Nationen auf, die israelischen Siedlerführer, ihre Organisationen, “Milizen und ihre bewaffneten Terroristen” auf die Terroristenliste zu setzen.

Schwere Überwachung

Das jüdische Volk glaubt, dass die Propheten Abraham, seine Frau Sarah, sein Sohn Isaak und sein Enkel Jakob in der Höhle der Patriarchen beigesetzt wurden. Herzog plant, am Mittwoch die Chanukka-Menora in Hebron anzuzünden.

1994 eröffnete der rechtsextreme amerikanisch-israelische Siedler Baruch Goldstein das Feuer auf palästinensische Gläubige in der Ibrahimi-Moschee, tötete 29 Menschen und verletzte 100. Nach dem Massaker teilten die israelischen Behörden das Heiligtum in zwei Hälften, eine für palästinensische Gläubige und eine für jüdische Gläubige.

Hebron, 32 km vom besetzten Ostjerusalem entfernt, ist in zwei Gebiete unterteilt: H1, das vollständig unter der Verwaltungs- und Sicherheitskontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) steht, und H2, das verwaltungstechnisch von der PA geführt, aber vom israelischen Militär kontrolliert wird, das das letzte Wort darüber hat, wer das Gebiet betritt und verlässt.

In H2 leben etwa 40 000 Palästinenser neben 1 000 israelischen Siedlern, die von 18 ständig besetzten israelischen Militärkontrollpunkten überwacht werden.

Die israelischen Streitkräfte halten eine starke Präsenz in der Altstadt von Hebron aufrecht. Palästinenser dürfen bestimmte Bereiche nicht betreten, wie z. B. die Shuhada-Straße, die einst ein florierender Großmarkt war, der während der zweiten Intifada im Jahr 2000 von Israel geschlossen und in eine Geisterstadt verwandelt wurde.

Die Stadt Hebron wird von den israelischen Streitkräften und der Polizei intensiv überwacht. In H2 wurden alle 90 Meter Überwachungskameras angebracht, einige sogar auf den Dächern von Privathäusern, so dass sich die palästinensischen Bewohner ständig beobachtet fühlen.

Herzog ist der zweithöchste israelische Politiker, der Hebron in den letzten Jahren besucht hat.

Im September 2019 war der damalige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu der erste israelische Premierminister, der Hebron besuchte und zusammen mit Siedlerführern an einer Zeremonie in der Ibrahimi-Moschee teilnahm, um seine Stimmen im Wahlkampf zu erhöhen. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...