Der “jüdische Staat” als zionistische Bollwerk der scheinheiligen ” westlichen Wertegemeinschaft”

Bild: Israeli forces intervene in Palestinians on Al-Urme Hill against the seizure of Jewish settlers in Nablus, West Bank on 23 March 2021. [İssam Rimawi – Anadolu Agency]

Israel’s impunity is endorsed by the international community Unsurprisingly, attacks by Israeli settlers against Palestinian civilians have increased during the first three months of 2021. UN human rights experts and rapporteurs have documented more than 210 settler attacks in the first three months of this year, indicating a possible increase when compared with the 771 instances of settler violence recorded by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) in 2020.

Israels Straflosigkeit wird von der internationalen Gemeinschaft gebilligt

Von Ramona Wadi

15. April 2021

Es überrascht nicht, dass die Angriffe von israelischen Siedlern auf palästinensische Zivilisten in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 zugenommen haben. UN-Menschenrechtsexperten und Berichterstatter haben mehr als 210 Angriffe von Siedlern in den ersten drei Monaten dieses Jahres dokumentiert, was auf einen möglichen Anstieg im Vergleich zu den 771 Fällen von Siedlergewalt hinweist, die das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) im Jahr 2020 registriert hat.

Israel wird natürlich nichts tun, um solche Angriffe zu verhindern, geschweige denn die Täter strafrechtlich zu verfolgen, egal was die UN empfiehlt. Die kompromittierte Organisation, die die Siedlerkolonisierung in Palästina ermöglicht hat, hat wenig zu sagen, wenn es um die Einhaltung des Völkerrechts geht. Siedlerangriffe funktionieren dort, wo die Regierungspolitik der Enteignung der Palästinenser das Gefühl hat, dass es am besten ist, einen Schritt zurückzutreten und der Gewalt, die sie in der Gesellschaft genährt hat, eine Rolle zu geben. Schließlich brauchen die Siedler das koloniale Unternehmen genauso wie Israel die Siedlergewalt braucht, um seine illegale Besatzungsagenda aufrechtzuerhalten.

In dem besagten Bericht heißt es: “Neben der Präsenz und dem Ausbau israelischer Siedlungen, die illegale Ansprüche auf israelische Souveränität begründen sollen, soll die Siedlergewalt das tägliche Leben der Palästinenser unhaltbar machen.” Die vielleicht auffälligste Beobachtung ist das Eingeständnis, dass es keine Grenzen gibt, gegen wen sich die illegalen Siedler richten. Siedlergewalt wird in erster Linie mit Verbrechen im Zusammenhang mit der Zerstörung von landwirtschaftlichem Land in Verbindung gebracht, doch der Bericht stellt fest, dass auch schwangere Frauen, ältere Menschen und Kinder regelmäßig angegriffen werden. “Das Muster2 der Angriffe, insbesondere durch gewalttätige und ideologisch motivierte Siedler, bestätigt immer wieder, dass die Grenzen der Angriffe auf alle Kategorien von Palästinensern verwischt werden.”

Israel will 400 Palästinenser aus Jerusalems Sheikh Jarrah vertreiben – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Trotzdem behandelt die UNO die Gewalt der Siedler immer noch als ein isoliertes Phänomen, abseits der Funktionsweise des zionistischen Kolonialunternehmens. Sie fordert Israel als Besatzungsmacht auf, seine Pflicht zum Schutz der Palästinenser zu erfüllen, weiß aber sehr wohl, dass Israel den Schutz nicht durch Gewalt ersetzen wird, da dies seine koloniale Expansion gefährdet. Warum also sind UN-Beamte “tief besorgt über die Atmosphäre der Straflosigkeit, in der diese Angriffe stattfinden”, wenn die UN selbst zu Israels unantastbarem Status beigetragen hat? Und wie wird der “Aufruf an die internationale Gemeinschaft” den Palästinensern helfen, wenn die Hauptsorge der internationalen Gemeinschaft der Schutz Israels ist?

Mit einer vereinfachenden Herangehensweise an einen detaillierten Bericht wissen die UN-Berichterstatter ganz genau, dass Empfehlungen nicht funktionieren, nicht nur wegen Israels Kriegstreiberei, sondern auch, weil die internationale Gemeinschaft zu sehr in ihren Beziehungen mit dem Besatzungsstaat verwurzelt ist, um sich ihm entgegenzustellen. Daher die Weigerung, den Schaden anzuerkennen, den die aufgeschobenen Annexionspläne der palästinensischen Bevölkerung zugefügt haben, zum Beispiel, und wie die Annexion mit der Gewalt der Siedler zusammenhängt.

Aber warum die zerbrechliche Illusion zerstören, die UN-Generalsekretär Antonio Guterres darzustellen versuchte, als er die Normalisierungsabkommen befürwortete, die jetzt ein Schwerpunkt der US-Politik sind? Die Gewalt der Siedler wird natürlich zunehmen, ebenso wie Israels Straflosigkeit und die Weigerung der internationalen Gemeinschaft zu handeln. Es gibt eine Grenze dafür, wie effektiv die Berichterstattung über die Siedlergewalt sein kann, vor allem, wenn dieselben Berichte es versäumen, zumindest das größere Bild zu erwähnen, das hinter der israelischen Straflosigkeit steht und diese unterstützt. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...