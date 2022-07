https://www.middleeastmonitor.com/20220713-israels-burning-alive-of-egyptian-soldiers-proves-its-immorality/

Israels Verbrennung von ägyptischen Soldaten bei lebendigem Leib beweist seine Unmoral



Von Motasem A. Dalloul

13. Juli 2022

Der prominente israelische Journalist Yossi Melman enthüllte am Freitag Details eines Kriegsverbrechens der israelischen Armee während des Sechstagekriegs 1967, als Israel das palästinensische Westjordanland, den Gazastreifen, die syrischen Golanhöhen und die ägyptische Sinai-Halbinsel besetzte.

In einem Beitrag auf Twitter erklärte Melman, ein Sicherheitskorrespondent, dass die israelische Besatzungsarmee mindestens 20 ägyptische Soldaten bei lebendigem Leib verbrannte und am nächsten Tag einen Bulldozer einsetzte, um ihre Leichen auszugraben und in einem nicht gekennzeichneten Massengrab zu vergraben.

Das Gebiet des Massengrabs wurde dem israelischen Kibbuz Nahshon zugeschlagen, der auf dem Land eines palästinensischen Viertels namens Wadi El-Latrun, 25 Kilometer westlich von Jerusalem und 14 Kilometer südöstlich von Al-Ramla, errichtet wurde. Laut der israelischen Zeitung Haaretz wurde die Geschichte “vertuscht und die Felder wurden Teil des Mini Israel Parks”.

“Nach 55 Jahren strenger Zensur”, schrieb Melman, “kann ich enthüllen, dass mindestens 20 ägyptische Soldaten in Latrun lebendig verbrannt und von der IDF in einem Massengrab verscharrt wurden, das nicht gekennzeichnet war und entgegen den Kriegsgesetzen nicht identifiziert wurde. Dies geschah während des Sechs-Tage-Krieges.”

Während Melman feststellte, dass bei diesem Vorfall mindestens 20 ägyptische Soldaten bei lebendigem Leib verbrannt wurden, schätzten andere Quellen, darunter Haaretz, die Zahl der nicht identifizierten und nicht gekennzeichneten verscharrten Opfer auf bis zu 80.

Melman sagte, der Vorfall habe sich in einem Niemandsland ereignet, doch Haaretz enthüllte, dass es sich bei dem Land um ein palästinensisches Viertel handelte, “dessen Bewohner vor kurzem geflohen oder vertrieben worden waren und dessen Häuser dem Erdboden gleichgemacht worden waren.” Er bezieht sich auf die ethnische Säuberung der Palästinenser von 1948 – die Nakba.

Für alle objektiven Beobachter rund um den Globus ist Israel eindeutig ein Schurkenstaat, der zahlreiche Kriegsverbrechen begangen hat und über die schlimmste und unmoralischste Armee verfügt, die weiterhin täglich Verbrechen gegen Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten und im historischen Palästina begeht.

Wenn dieser Schurkenstaat ein Verbrechen begeht, behaupten seine Armee und seine politischen Vertreter, dass es sich dabei um Einzelfälle handelt. Im Jahr 1995, drei Monate vor seiner Ermordung, sagte der verstorbene israelische Premierminister Ishak Rabin: “Die israelischen Verteidigungskräfte haben ihren Ruhm als humane Armee verdient, deren Soldaten mit besonderen moralischen Werten gesegnet sind.” Die Realität ist jedoch das Gegenteil, und die Aufdeckung des Verbrechens, ägyptische Soldaten bei lebendigem Leib zu verbrennen, ist ein Teil des Beweises.

Der damalige israelische Armeekommandant Ze’ev Bloch, heute 90 Jahre alt, sagte gegenüber Melman und anderen Medien, dass er zum Zeitpunkt der Verbrennung der ägyptischen Soldaten zusah, wie die israelischen Soldaten “persönliche Gegenstände [der toten ägyptischen Soldaten] plünderten und das Massengrab unmarkiert ließen.” Plünderungen und das Zurücklassen von Gräbern ohne Benachrichtigung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) stellen einen Verstoß gegen die Vierte Genfer Konvention dar.

Ich bin sicher, dass weitere Untersuchungen in dem Gebiet Beweise für andere Kriegsverbrechen liefern werden.

Der Bericht von Haaretz legt nahe, dass die israelische Besatzungsarmee verbotene Phosphorbomben einsetzte, um das Feuer im Busch zu entfachen, das die ägyptischen Soldaten tötete, die sich entweder ergaben oder flohen. Dies wirft auch die Frage nach einem weiteren Verstoß gegen die Vierte Genfer Konvention auf, die die Tötung von Soldaten verbietet, die aufgrund von Verletzungen oder Kapitulation aus dem Kampf ausgeschieden sind.

Die Szene der Verbrennung und Tötung von Kriegsgefangenen war laut dem Augenzeugen Bloch entsetzlich: “Wir haben uns geschämt”, betonte aber, dass die Tötung eine “IDF-Entscheidung” war.

1995 erzählte Arye Biro, wie er 1956 49 ägyptische Kriegsgefangene hinrichtete. Reportern gegenüber sagte er laut AP, dass er bereit sei, dasselbe noch einmal zu tun, aber er sagte auch: “Ich glaube nicht, dass ich ein Kriegsverbrecher bin.”

Biro sagte, er schütze andere, die die Entscheidung über die Tötung von Kriegsgefangenen teilten.

Dem AP-Bericht zufolge sagten israelische Historiker, dass Biros Handlungen bei weitem nicht einmalig seien. Der israelische Veteran und Autor Michael Bar-Zohar sagte, dass es “in allen israelischen Kriegen″ zu Tötungen von Gefangenen gekommen sei, die von den Führern “nachsichtig behandelt” und vertuscht worden seien.

In dem Bericht wird der israelische Militärhistoriker Aryeh Yitzhaki zitiert, wonach die israelischen Truppen im Krieg von 1967, als der Friedensnobelpreisträger Rabin Armeechef war, mehrere Massaker verübten, bei denen etwa 1.000 ägyptische Gefangene getötet wurden.

Bar-Zohar sagte auch gegenüber AP: “Zwei Köche mit Messern … haben einfach drei Gefangene abgeschlachtet. Dieser Vorfall verfolgt mich seit langem.”

Am 9. und 10. Juni 1967 wurden etwa 400 ägyptische und palästinensische Gefangene in den Sanddünen von El-Arish getötet, sagte Yitzhaki und fügte hinzu, dass es noch sechs oder sieben weitere Vorfälle gab, bei denen israelische Truppen das Feuer auf Kriegsgefangene eröffneten, wovon die Führer der “moralischen Armee” wussten und wahrscheinlich zufrieden waren. Yitzhaki sagte der AP, dass ein Bericht über die Tötungen, der seinen Vorgesetzten vorgelegt wurde, in einem Tresor im Militärhauptquartier weggeschlossen wurde. “Die gesamte Armeeführung, einschließlich des (damaligen) Verteidigungsministers Moshe Dayan und des Generalstabschefs Rabin sowie die Generäle wussten von diesen Dingen. Keiner hat sich die Mühe gemacht, sie anzuprangern”, sagte Yitzhaki. Wo bleibt also die Moral?

Auf Twitter behauptete Melman, dass sowohl Araber als auch Israelis während der Kriege “Kriegsverbrechen” begangen hätten, aber er beschuldigte Israel, “sich als Demokratie zu präsentieren”, während es seine schändliche Vergangenheit unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit verheimlicht habe. Er fügte hinzu, dass “eine echte Demokratie sich ihrer Vergangenheit stellen muss”.

