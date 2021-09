Wir müssen mit aller Macht an den Wahlurnen verhindern, dass die Grünen “Russland- und Türkei Hasser ans Ruder kommen. Die “Spitzenkandidatin” Baerbock hat schon gedroht, dass kämen sie an die Macht, zu versuchen das Nordstram2 Abkommen zu torpedieren. Voraussichtlich werden die Grünen auch versuchen das TurkStream Abkommen zu verhindern. Zudem ist ihre “Ukraine Zuneigung” so stark, dass sie am liebsten auch noch Waffen an die Ukraine liefern würden



Bild: Von links: Der bulgarische Ministerpräsident Bojko Borissow, der russische Präsident Wladimir Putin, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der serbische Präsident Aleksandar Vucic nehmen an der Einweihungsfeier der neuen Gaspipeline “TurkStream” am 8. Januar 2020 in Istanbul teil [ALEXEY DRUZHININ/SPUTNIK/AFP via Getty Images]



Ist TurkStream eine Gefahr für die Beziehungen der Türkei zu den USA?

Von Elif Selin Calik

8. September 2021

Die türkische TurkStream-Gaspipeline ist ein wichtiger Teil eines Mega-Gasprojekts, das die russische Nord Stream-2-Pipeline ergänzt, über die Erdgas nach Europa transportiert werden soll. Für Russland ist sie von entscheidender Bedeutung, da die EU Moskaus größter Erdgasexportmarkt ist.

Der russische Energieriese Gazprom hat durch seine diplomatische Partnerschaft mit der Türkei bereits erhebliche Investitionen getätigt. In dieser Woche gab Gazprom bekannt, dass der letzte Abschnitt des 11 Milliarden Dollar teuren Projekts Nord Stream-2 fertiggestellt wurde.

Die geopolitische Bedeutung dieses Projekts wurde im Januar unterstrichen, als die Präsidenten der Türkei und Russlands offiziell den Startschuss für TurkStream gaben, das russisches Erdgas durch die Türkei nach Südeuropa leiten wird. Gazprom und die staatliche türkische BOTAŞ schließen die letzte Phase des Baus von TurkStream 2 gemeinsam ab. Von der Türkei aus führt die Pipeline unter dem Namen “Balkan Stream” weiter nach Bulgarien, Serbien, Ungarn und Österreich.

Das Pipelineprojekt erstreckt sich über 930 km durch das Schwarze Meer und stärkt die engen Energiebeziehungen zwischen Moskau und Ankara. Diese Entwicklung ergänzt die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, da die Türkei 2019 das fortschrittliche russische Raketenabwehrsystem S-400 gekauft hat, was zu Problemen zwischen Ankara und Washington führte.

Es ist daher unbestreitbar, dass TurkStream das Potenzial hat, eine zweite Herausforderung für die Beziehungen zu den USA darzustellen. Während die Türkei versucht, ihre Energiesicherheit zu bewahren und ihre Wirtschaft anzukurbeln, versucht sie gleichzeitig, sich vor US-Sanktionen zu schützen.

Im vergangenen Jahr kündigten die USA einen Gesetzentwurf zur Ausweitung der Sanktionen gegen die russischen Pipelines Nord Stream 2 und TurkStream 2 an. Nach Ansicht Washingtons wird dadurch der wirtschaftliche und politische Einfluss Moskaus in Deutschland und anderen europäischen Ländern verstärkt. Der Kongress und die verschiedenen US-Regierungen haben ihre Besorgnis über Nord Stream 2, TurkStream und andere Projekte geäußert, von denen sie behaupten, dass sie die Abhängigkeit Europas von russischem Erdgas verstärken, die Rolle der Ukraine als Transitland schwächen und möglicherweise eine Quelle größerer Einflussnahme für Russland sein werden.

Nach Ansicht von John Bowlus, dem Chefredakteur von Energy Reporters, sind die Interessen Ankaras an TurkStream 2 marginal. Er erklärt, dass mehr russisches Gas, das über TurkStream 2 durch die Türkei geleitet wird, lediglich Transitgebühren für die Pipeline einbringen wird. Außerdem konkurriert das Projekt mit den Erdgaszielen der Türkei, die dreierlei sind.

“In erster Linie”, so Bowlus, “will die Türkei das 320 Milliarden Kubikmeter fassende Sakarya-Gasfeld im Schwarzen Meer erschließen, konkurrierende Gasströme aus dem östlichen Mittelmeer und Russland blockieren und mehr Gastransporte mit Seetankern ermöglichen.”

Viele Politiker und Energieunternehmen in Deutschland unterstützen Nord Stream 2, da die größte europäische Volkswirtschaft den Ausstieg aus der Kohle- und Atomkraft anstrebt. Anstatt sich mit den USA zu streiten, verhandelte Deutschland mit Washington, und im Juli stellten die beiden ein Abkommen über die Nord Stream 2-Gaspipeline vor. Im Rahmen dieser Vereinbarung verpflichtete sich Berlin, auf jeden Versuch Russlands zu reagieren, Energie als Waffe gegen die Ukraine und andere mittel- und osteuropäische Länder einzusetzen.

Es ist bekannt, dass die Trump-Administration gegen die Pipeline war, die es Russland ermöglichen würde, Gas direkt nach Deutschland zu exportieren und möglicherweise andere Länder abzuschneiden. Die Regierung von Präsident Joe Biden will die Pipeline jedoch nicht durch Sanktionen verhindern. Stattdessen hat sie sich dafür entschieden, mit Deutschland zu verhandeln. Washington möchte die Beziehungen zu seinem größten Verbündeten in Europa auf keinen Fall gefährden.

Werden die USA den gleichen Eifer an den Tag legen, um die Beziehungen zur Türkei nicht zu schädigen? Die Antwort auf diese kritische Frage könnte in der Mitgliedschaft der Türkei in der NATO liegen. Nach dem Rückzug der USA aus Afghanistan ist es kein Geheimnis, dass die NATO der Türkei eine Schlüsselrolle bei der Stabilisierung des Landes zukommen lassen möchte. Nicht zuletzt aus diesem Grund möchte Washington seine Beziehungen zu Ankara vielleicht nicht beschädigen.

Für letzteres werden sowohl Gazproms TurkStream als auch das Dachprojekt Nord Stream 2 die Beziehungen zu Russland stärken. Dies sollte jedoch nicht als Alternative zu den USA oder der NATO betrachtet werden. Da die Türkei bei diesem Projekt ein Transitland bleibt, besteht das Hauptziel der USA darin, die Rechte der Ukraine zu schützen und Russland einzudämmen. Solange die Türkei die Ukraine schützt und mit den USA zusammenarbeitet, um eine russische Aggression in der Ukraine zu verhindern, wird TurkStream nicht zu der S-400-Raketenkontroverse als neue Herausforderung für die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei hinzukommen. Übersetzt mit Deepl.com

