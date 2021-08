Die dritte Intifada ist überfällig und braucht jede Unterstützung!

Jenin; and Israel’s fear of an armed Palestinian rebellion The killing of four young Palestinians by Israeli occupation soldiers in the Jenin refugee camp in the northern West Bank on 16 August was a consequential event, the repercussions of which are sure to be felt in the weeks and months ahead.



Jenin und Israels Angst vor einer bewaffneten palästinensischen Rebellion

August 24, 2021 at 9:17 am | Veröffentlicht in: Artikel, Israel, Naher Osten, Meinung, Palästina

Israelische Besatzungstruppen haben vier palästinensische Jugendliche erschossen: Raed Abu Seif, Amjad Hussainiya, Nour Jarrar und Saleh Ammar [@QudsNen/Twitter]

Israelische Besatzungstruppen haben vier palästinensische Jugendliche erschossen und getötet: Raed Abu Seif, Amjad Hussainiya, Nour Jarrar und Saleh Ammar [@QudsNen/Twitter]

Buchvorstellung von Ramzys Barouds neuestem Buch – Die letzte Erde: Eine palästinensische Geschichte am 27. März 2018 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor]

Jenin und Israels Angst vor einer bewaffneten palästinensischen Rebellion

Von Ramzy Baroud

24. August 2021

Die Ermordung von vier jungen Palästinensern durch israelische Besatzungssoldaten im Flüchtlingslager Jenin im nördlichen Westjordanland am 16. August war ein folgenschweres Ereignis, dessen Auswirkungen in den kommenden Wochen und Monaten sicher zu spüren sein werden. Die vier Palästinenser – Saleh Mohammed Ammar, 19 Jahre; Raed Ziad Abu Seif, 21 Jahre; Nour Jarrar, 19 Jahre; und Amjad Hussainiya, 20 Jahre – waren entweder gerade geboren oder noch Kleinkinder, als die israelische Armee im April 2002 in Jenin einmarschierte. Israelischen Beamten und Armeegenerälen zufolge ging es damals darum, Jenin eine Lektion zu erteilen, von der sie hofften, dass andere palästinensische Gebiete im Westjordanland, die sich der Besatzung widersetzen, sie verstehen würden.

In meinem Buch Searching Jenin, das einige Monate nach dem heute als “Massaker von Jenin” oder “Schlacht von Jenin” bekannten Ereignis veröffentlicht wurde, habe ich versucht, den revolutionären Geist des Ortes zu vermitteln. Obwohl das Lager in mancher Hinsicht repräsentativ für den allgemeinen palästinensischen Kampf war, war es in anderer Hinsicht ein einzigartiges Phänomen, das eine gründliche Analyse und ein besseres Verständnis verdient.

Am Ende der Schlacht schien Israel den bewaffneten Widerstand in Jenin ausgeschaltet zu haben. Hunderte von Kämpfern und Zivilisten wurden getötet und verwundet, weitere Hunderte wurden verhaftet, und zahlreiche Häuser wurden zerstört.

Doch selbst Stimmen, die mit dem palästinensischen Kampf sympathisieren, haben die Fähigkeit von Jenin unterschätzt, seinen Widerstand unter scheinbar unmöglichen Umständen wieder aufleben zu lassen.

In der israelischen Zeitung Haaretz beschrieben Gideon Levy und Alex Levac am 10. Juni 2016 die Lage in dem kleinen Lager: “Jenin, immer das militanteste der Flüchtlingslager, wurde von Israel zerschlagen und zerstört, unterdrückt und blutig geschlagen. In diesen Tagen scheint der Geist des Lagers gebrochen zu sein. Jeder hat mit seinem eigenen Schicksal zu kämpfen, mit seinem eigenen Überlebenskampf.” Die Schlagzeile über dem Artikel lautete: “Jenin, einst das militanteste der palästinensischen Flüchtlingslager, weht eine weiße Fahne”.

Von einer überwältigenden Macht unterdrückt und zerschlagen zu werden, ist jedoch etwas ganz anderes als “die weiße Flagge zu hissen”. Diese Binsenweisheit gilt nicht nur für Jenin, sondern für das gesamte besetzte Palästina, wo die Palästinenser zuweilen an mehreren Fronten gegen die israelischen Besatzungstruppen, bewaffnete illegale jüdische Siedler und die kooptierten Sicherheitskräfte der Palästinensischen Behörde kämpfen müssen.

Die Ereignisse vom Mai dieses Jahres haben in Palästina viel verändert. Der israelische Versuch, palästinensische Familien aus dem Viertel Sheikh Jarrah in Ostjerusalem zu vertreiben, die anschließende israelische Offensive gegen den Gazastreifen und der beispiellose Aufstand der Einheit, der alle Palästinenser überall zusammenführte, haben Jenin und andere palästinensische Gebiete aus ihrer Niedergeschlagenheit gerissen. Der entschlossene Widerstand in Gaza hatte direkte Auswirkungen auf die verschiedenen kämpfenden Gruppen im Westjordanland, die entweder aufgelöst oder an den Rand gedrängt wurden.

Eine noch nie dagewesene Szene in Ramallah am 17. Mai zeigt dies deutlich. Dutzende von Kämpfern der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, die der Fatah-Bewegung angehören – der politischen Partei, die die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) von Mahmoud Abbas dominiert -, marschierten in einer relativ ruhigen Umgebung durch die Straßen, in denen die Behörde ihren Sitz hat. Die Kämpfer skandierten gegen die israelische Besatzung und ihre “Kollaborateure”, bevor sie mit israelischen Soldaten zusammenstießen, die den Militärkontrollpunkt Qalandiya bewachten.

Damit kehrte ein Phänomen zurück, das Israel mit Hilfe seiner “Kollaborateure” während der zweiten palästinensischen Intifada (Aufstand) zwischen 2000 und 2005 niedergeschlagen hatte. Die seit langem unterdrückten, besetzten Palästinenser sind bereit, sich aufzulehnen, sie sind begierig darauf, den achtzigjährigen Abbas und seine korrupte Clique hinter sich zu lassen, den erdrückenden Fraktionszwang und die selbstsüchtigen politischen Diskurse zu überwinden. Die Frage ist nur, wie, wo und wann. Das israelische Militär ist sich dessen bewusst und weiß, dass der Maikrieg und der Aufstand einen für Israel unwillkommenen Wandel in der palästinensischen Gesellschaft ausgelöst haben.

Ist eine dritte Intifada möglich? – Karikatur [Carlos Latuff/MiddleEastMonitor]

Genau aus diesem Grund ist Israel wieder in Dschenin und versucht erneut, den 12.000 Flüchtlingen dort eine Lektion zu erteilen, die auch für die Palästinenser im gesamten Westjordanland gilt. Israel glaubt, dass, wenn der aufkeimende bewaffnete Widerstand in Jenin jetzt unterdrückt wird, der Rest des Westjordanlands später “ruhig” bleiben wird.

Nach Angaben des palästinensischen Journalisten Atef Daghlas haben die israelischen Besatzungstruppen bei ihren häufigen nächtlichen Angriffen auf Dschenin zehn Palästinenser getötet. Allein seit dem Ende des Gaza-Krieges sind acht der Opfer getötet worden.

Für die Zunahme der Opfer unter den Palästinensern in den letzten Monaten gibt es vor allem zwei Gründe: Es gab mehr israelische Razzien, bei denen Besatzungssoldaten, oft als Palästinenser verkleidet, nachts in das Lager eindrangen und versuchten, junge palästinensische Kämpfer gefangen zu nehmen, und eine wachsende Zahl junger Menschen, die sich verschiedenen Widerstandsgruppen anschließen. Daghlas zufolge werden die Waffen, die sie bei sich tragen, von den jungen Männern selbst gekauft und nicht von einer Gruppe oder einer Gruppierung zur Verfügung gestellt.

“Blut für Blut, Kugel für Kugel, Feuer für Feuer” war eine der Parolen, die in Dschenin und dem angrenzenden Flüchtlingslager erklangen, als die Palästinenser zwei der vier in der vergangenen Woche getöteten jungen Männer beerdigten. Der Friedhof der Märtyrer füllt sich immer mehr. Die Tatsache, dass in Jenin wieder offen für den bewaffneten Kampf eingetreten wird, lässt im gesamten besetzten Palästina die Alarmglocken läuten. Israel befürchtet nun, dass eine bewaffnete Intifada im Entstehen begriffen ist, und Abbas weiß sehr wohl, dass jede Art von Aufstand das Ende seiner Autorität bedeuten würde.

Es ist offensichtlich, dass das, was derzeit in Jenin geschieht, auf etwas viel Größeres hindeutet. Israel weiß das; daher die übertriebene Gewalt gegen das Lager. Die Leichen von zwei jungen Männern, die von den Israelis getötet wurden, sind noch nicht an ihre Familien zurückgegeben worden, um sie ordnungsgemäß zu bestatten. Israel greift oft zu dieser Taktik, um zu verhandeln und den psychologischen Druck auf die palästinensischen Gemeinden zu erhöhen, insbesondere auf diejenigen, die es wagen, sich der Besatzung zu widersetzen.

Das Flüchtlingslager Jenin wurde offiziell 1953 gegründet, wenige Jahre nach der Nakba von 1948, der Katastrophe, bei der das historische Palästina zerstört und der Staat Israel gegründet wurde. Seitdem hat die Jugend von Jenin Generation für Generation für ihre Freiheit gekämpft und ist dafür gestorben.

Levy und Levac haben sich also geirrt; Jenin hat nie die weiße Fahne geschwenkt. Der Kampf, der 2002 geführt wurde, dauert seit 1948 an und ist nie wirklich beendet worden. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...