John Pilgers Warnung über die Ukraine aus dem Jahr 2014 “USA drohen, die Welt in einen Krieg zu führen” wegen der Ukraine

John Pilger’s 2014 Warning About Ukraine In an article on May 13, 2014 in The Guardian, republished here, John Pilger warned the “U.S. is threatening to take the world to war” over Ukraine, words that have taken on new meaning.

Maidan-Putsch in der Ukraine, 2014. (Wikipedia)

John Pilgers Warnung über die Ukraine aus dem Jahr 2014



24. September 2022

In einem Artikel vom 13. Mai 2014 in The Guardian, der hier erneut veröffentlicht wird, warnte John Pilger, dass die “USA drohen, die Welt in einen Krieg zu führen” wegen der Ukraine – Worte, die eine neue Bedeutung bekommen haben.

The Guardian



13 Mai 2014

Von John Pilger

Warum tolerieren wir die Gefahr eines weiteren Weltkriegs in unserem Namen? Warum lassen wir Lügen zu, die dieses Risiko rechtfertigen? Das Ausmaß unserer Indoktrination, schrieb Harold Pinter, ist ein “brillanter, sogar witziger, höchst erfolgreicher Akt der Hypnose”, so als ob die Wahrheit “nie geschehen wäre, selbst als sie geschah”.

Jedes Jahr veröffentlicht der amerikanische Historiker William Blum seine “aktualisierte Zusammenfassung der Bilanz der US-Außenpolitik”, aus der hervorgeht, dass die USA seit 1945 versucht haben, mehr als 50 Regierungen zu stürzen, von denen viele demokratisch gewählt waren; sich in 30 Ländern massiv in Wahlen eingemischt haben; die Zivilbevölkerung von 30 Ländern bombardiert haben; chemische und biologische Waffen eingesetzt und versucht haben, ausländische Führer zu ermorden.

In vielen Fällen war Großbritannien ein Kollaborateur. Das Ausmaß des menschlichen Leids, ganz zu schweigen von der Kriminalität, wird im Westen kaum zur Kenntnis genommen, obwohl es dort die fortschrittlichsten Kommunikationsmittel und den nominell freiesten Journalismus der Welt gibt. Dass die meisten Opfer des Terrorismus – “unseres” Terrorismus – Muslime sind, ist unbestreitbar. Dass der extreme Dschihadismus, der zu 9/11 führte, als Waffe der anglo-amerikanischen Politik (Operation Cyclone in Afghanistan) gefördert wurde, wird verdrängt. Im April stellte das US-Außenministerium fest, dass nach der Nato-Kampagne 2011 “Libyen zu einem sicheren Hafen für Terroristen geworden ist”.

Der Name “unseres” Feindes hat sich im Laufe der Jahre geändert, vom Kommunismus bis zum Islamismus, aber im Allgemeinen handelt es sich um jede Gesellschaft, die von der westlichen Macht unabhängig ist und ein strategisch nützliches oder ressourcenreiches Gebiet besetzt oder lediglich eine Alternative zur US-Herrschaft bietet.

Die Führer dieser widerspenstigen Nationen werden in der Regel gewaltsam zur Seite geschoben, wie die Demokraten Muhammad Mossedeq im Iran, Jacobo Arbenz in Guatemala und Salvador Allende in Chile, oder sie werden ermordet, wie Patrice Lumumba in der Demokratischen Republik Kongo. Alle sind einer Verleumdungskampagne der westlichen Medien ausgesetzt – man denke nur an Fidel Castro, Hugo Chávez und jetzt Wladimir Putin.

“Wenn Putin dazu provoziert werden kann, ihnen zu Hilfe zu kommen, wird seine vorherbestimmte ‘Pariah’-Rolle einen von der Nato geführten Guerillakrieg rechtfertigen, der wahrscheinlich auf Russland selbst übergreifen wird.

Washingtons Rolle in der Ukraine unterscheidet sich nur in ihren Auswirkungen auf uns alle. Zum ersten Mal seit den Reagan-Jahren drohen die USA damit, die Welt in einen Krieg zu führen. Während Osteuropa und der Balkan nun militärische Vorposten der Nato sind, wird der letzte “Pufferstaat” an der Grenze zu Russland – die Ukraine – von faschistischen Kräften zerrissen, die von den USA und der EU entfesselt wurden. Wir im Westen unterstützen jetzt Neonazis in einem Land, in dem ukrainische Nazis Hitler unterstützten.

Nachdem Washington im Februar den Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung in Kiew eingefädelt hatte, scheiterte die geplante Beschlagnahmung von Russlands historischem, legitimem Warmwasser-Marinestützpunkt auf der Krim. Die Russen haben sich verteidigt, wie sie es seit fast einem Jahrhundert gegen jede Bedrohung und Invasion aus dem Westen getan haben.

Doch die militärische Einkreisung durch die Nato hat sich beschleunigt, ebenso wie die von den USA orchestrierten Angriffe auf ethnische Russen in der Ukraine. Wenn Putin dazu provoziert werden kann, ihnen zu Hilfe zu kommen, wird seine vorbestimmte “Pariah”-Rolle einen von der Nato geführten Guerillakrieg rechtfertigen, der wahrscheinlich auf Russland selbst übergreifen wird.

Stattdessen hat Putin die Kriegspartei verwirrt, indem er ein Entgegenkommen mit Washington und der EU anstrebte, die russischen Truppen von der ukrainischen Grenze abzog und die ethnischen Russen in der Ostukraine aufforderte, das provokative Referendum vom Wochenende aufzugeben.

Diese russischsprachigen und zweisprachigen Menschen – ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung – streben seit langem eine demokratische Föderation an, die die ethnische Vielfalt des Landes widerspiegelt und sowohl autonom von Kiew als auch unabhängig von Moskau ist. Die meisten von ihnen sind weder “Separatisten” noch “Rebellen”, wie sie in den westlichen Medien genannt werden, sondern Bürger, die sicher in ihrer Heimat leben wollen.

Wie die Ruinen des Irak und Afghanistans wurde die Ukraine in einen Themenpark der CIA verwandelt – persönlich geleitet von CIA-Direktor John Brennan in Kiew, mit Dutzenden von “Spezialeinheiten” der CIA und des FBI, die eine “Sicherheitsstruktur” aufgebaut haben, die brutale Angriffe auf diejenigen überwacht, die sich dem Putsch vom Februar widersetzt haben. Sehen Sie sich die Videos an, lesen Sie die Augenzeugenberichte über das Massaker in Odessa in diesem Monat. Faschistische Schläger mit Bussen zündeten das Gewerkschaftshaus an und töteten 41 Menschen, die darin eingeschlossen waren. Sehen Sie, wie die Polizei daneben steht.

Ein Arzt beschrieb, wie er versuchte, Menschen zu retten, “aber ich wurde von pro-ukrainischen Nazi-Radikalen aufgehalten. Einer von ihnen stieß mich grob weg und versprach, dass mich und andere Juden aus Odessa bald das gleiche Schicksal ereilen würde. Was gestern geschah, gab es nicht einmal während der faschistischen Besatzung in meiner Stadt im Zweiten Weltkrieg. Ich frage mich, warum die ganze Welt schweigt.” [siehe Fußnote]

Die russischsprachigen Ukrainer kämpfen ums Überleben. Als Putin den Abzug der russischen Truppen von der Grenze ankündigte, brüstete sich der Verteidigungsminister der Kiewer Junta, Andriy Parubiy – ein Gründungsmitglied der faschistischen Svoboda-Partei – damit, dass die Angriffe auf “Aufständische” weitergehen würden. Im Orwell’schen Stil hat die westliche Propaganda dies zu einem Versuch Moskaus umgedeutet, “Konflikte und Provokationen zu inszenieren”, so William Hague. Seinem Zynismus entspricht Obamas groteske Gratulation an die Putschistenjunta zu ihrer “bemerkenswerten Zurückhaltung” nach dem Massaker von Odessa. Die Junta, so Obama, sei “ordnungsgemäß gewählt”. Wie Henry Kissinger einmal sagte: “Es kommt nicht darauf an, was wahr ist, sondern darauf, was man für wahr hält.”

In den US-Medien wurde die Gräueltat von Odessa als “undurchsichtig” und “Tragödie” heruntergespielt, bei der “Nationalisten” (Neonazis) “Separatisten” (Menschen, die Unterschriften für ein Referendum über eine föderale Ukraine sammeln) angriffen. Rupert Murdochs Wall Street Journal verdammte die Opfer – “Deadly Ukraine Fire Likely Sparked by Rebels, Government Says”. Die Propaganda in Deutschland war reiner kalter Krieg, und die Frankfurter Allgemeine Zeitung warnte ihre Leser vor Russlands “unerklärtem Krieg”. Für die Deutschen ist es eine Ironie des Schicksals, dass Putin der einzige Führer ist, der den Aufstieg des Faschismus im Europa des 21. Jahrhunderts verurteilt.

Eine beliebte Binsenweisheit lautet, dass sich die Welt nach dem 11. September 2001 “verändert” hat. Aber was hat sich verändert? Dem großen Whistleblower Daniel Ellsberg zufolge hat in Washington ein stiller Staatsstreich stattgefunden, und es herrscht nun zügelloser Militarismus. Das Pentagon führt derzeit “Spezialoperationen” – geheime Kriege – in 124 Ländern durch. Im eigenen Land sind die wachsende Armut und der Verlust der Freiheit die historische Folge eines immerwährenden Kriegszustands. Wenn man dann noch die Gefahr eines Atomkriegs in Betracht zieht, stellt sich die Frage: Warum lassen wir uns das gefallen?

_______________

ANMERKUNG: Der Guardian hat Pilgers Geschichte die folgende Fußnote beigefügt, die Pilger zufolge nahelegt, “dass das Zitat eines Zeugen der Gräueltat von Odessa nicht verifiziert ist. Dies erschien erst in der letzten Ausgabe. Tatsächlich stammte das Zitat nicht aus einem Facebook-Eintrag, sondern aus einer Sendung von Voice of America und wurde verifiziert.” Hier die Fußnote von The Guardian: “Die folgende Fußnote wurde am 16. Mai 2014 angefügt: Das Zitat eines Arztes, der sagt, er sei ‘von pro-ukrainischen Nazi-Radikalen aufgehalten’ worden, stammte von einem Konto auf einer Facebook-Seite, die inzwischen entfernt wurde.”

John Pilger hat zweimal die höchste britische Auszeichnung für Journalismus erhalten und war Internationaler Reporter des Jahres, Nachrichtenreporter des Jahres und Beschreibender Autor des Jahres. Er hat 61 Dokumentarfilme gedreht und wurde mit einem Emmy, einem BAFTA und dem Preis der Royal Television Society ausgezeichnet. Sein ‘Cambodia Year Zero’ wird als einer der zehn wichtigsten Filme des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Er kann unter www.johnpilger.com kontaktiert werden.

Tags: John Pilger NATO Neonazis Odessa The Guardian



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...