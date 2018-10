Josef Joffe „Der gute Deutsche“

Josef Joffe ist ein besonderes Beispiel dafür, wie man besonders als „patriotischer Jude“ und in großer US-Verbundenheit Karriere machen kann. Sein neues Buch „Der gute Deutsche“ ist ein abschreckendes Beispiel für mich, warum mich diese Art so abstößt. Besonders das Kapitel 8 dieses Buches, stößt mich ab, in seiner Art mit Israel-Kritik ungut umzugehen. Josef Joffe, der es wit brachte und als Zeit-Herausgeber endlich in der „patriotischen Rolle“ seine Lebensrolle gefunden zu haben hat, ist an Zynik und Arroganz nur selten zu toppen. Da vermisse ich und lobe ich mir, die von mir hoch geschätzte ehemalige Zeit-Herausgeberin und „linksliberale Kommentatorin der Zeit, Marion Gräfin Dönhoff, die einen für mich besonders bemerkenswerten Leitartikel unter dem Titel „Völkischer Ordensstaat Israel“, in dem sie die Lechi Terrorgruppe, die „Stern-Bande“, die „Kämpfer für die Freiheit Israels“ mit Adolf Hitler verglich. https://www.zeit.de/1948/39/voelkischer-ordensstaat-israel?printHätte es mehr Deutsche wie Gräfin Dönhoff gegeben ,dann wäre Hitler und seine Nationalisten niemals an die Macht gekommen. Die Parallelen zu heute, sind unverkennbar, wenn Dönhoff schon damals voraussah, was heute traurige Wirklichkeit im „Jüdischen Staat“ ist: “ Dass jüdische Terrororganisationen – gewissermaßen am offiziellen Staatsleben teilnehmen“. Nur das sie heute nicht nur teilnehmen, sondern die Politik bestimmen Aber das scheint Josef Joffe nicht so zu sehen, in seinem glühenden Patriotismus, nicht nur für Deutschland, die USA und den „Jüdischen Staat“. Für mich Fazit dieses Buches, Joffe kann die Wahrheit nicht vertragen und versucht mit seinem „guten Deutschen als Weltbild“, seine Moralvorstellungen als Heilsbringer zu verkaufen.

Evelyn Hecht-Galinski

Der gute Deutsche Die zweite deutsche Republik ist das beste Deutschland, das es je gab: liberal, stabil, sozial, und international ein anerkannter Partner. Wie kam es zu dieser Karriere vom hässlichen

