Ich bin ganz begeistert, dass mein geschätzter Freund Joseph Massad sich den sich die skandalösen Äußerungen des Josep Borrell dem “Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik”. Dieser Mann vertritt als Chefdiplomat die europäischen Bürger Europas. Mit seiner rassistischen Überheblichkeit erinnert er mich eher an einen Faschisten, als einen Sozialisten , den er vorgibt zu sein. Aber so neu ist das für uns nicht, wir wurden schon einmal von “Nationalsozialisten” regiert. Borell muss nach diesem rassistischen Fehltritt sofort zurücktreten. Mit ihm ist die EU nicht nur eine Wüste, sondern ein rassistischer Krater. Borell reiht sich gut in die Garde unserer Außenamtsvertreter ein, was für eine Schande so vertreten zu sein. Umso mehr danke ich Massad, dass er mir seinen ganz aktuellen Artikel sofort für meine Seite zur Veröffentlichung zusandte. Ein wichtiger und lesenswerter Artikel der schon einen Titel hat , der neugierig auf mehr macht.



Evelyn Hecht-Gainski

European Union foreign policy chief Josep Borrell attends an EU 27 Summit at Prague Castle on 7 October 2022 (Reuters)

Der Chef der Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell, nimmt am 7. Oktober 2022 an einem Gipfeltreffen der EU-27 auf der Prager Burg teil (Reuters)

“Was Borrell nicht zu begreifen scheint, ist, dass Europa im Gegensatz zu Russland die Ressourcen der Welt in Asien und Afrika gestohlen hat und weiterhin stiehlt, um sie in Europa zu behalten, was das Leben der Bewohner beider Kontinente unmöglich macht.” Josep Borrells europäischer “Garten” ist auf der Plünderung des “Dschungels”

aufgebaut

Von Joseph Massad

19. Oktober 2022 In Anlehnung an die rassistische Metapher, die Israels ehemaliger Premierminister, der in Litauen geborene Ehud Barak, geb. Brog, im Jahr 2002 aufstellte, als er Israel als “Villa im Dschungel” bezeichnete, erklärte der Chef der Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell, letzte Woche: “Europa ist ein Garten. Wir haben einen Garten gebaut… Der Rest der Welt – und das wissen Sie sehr gut, Federica [Mogherini] – ist nicht gerade ein Garten. Der größte Teil des Rests der Welt ist ein Dschungel, und der Dschungel könnte in den Garten eindringen.” Es sind Kolonialismus und Sklaverei, die den europäischen “Garten” geschaffen haben – von Portugal über Frankreich bis hin zu Belgien und den Niederlanden – und nicht der Einfallsreichtum oder der gute Wille der Europäer Borrell, ein spanischer Sozialist aus Katalonien, der 1969 als Freiwilliger in einer 1946 von polnisch-jüdischen Kolonisten gegründeten Kibbuz-Kolonie arbeitete, scheint auf der gleichen Wellenlänge zu liegen wie der ehemalige israelische Führer. Im 19. und in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts war die Lieblingsmetapher der europäischen Kolonialrassisten gegenüber dem Rest der Welt, dass Europa die “Zivilisation” repräsentiere, während der Rest der Welt “Wildheit” und “Barbarei” darstelle. Die indigenen Völker Amerikas wurden schon früh als “Wilde” bezeichnet. Jeglicher Widerstand gegen die kolonialen Völkermorde Europas wurde damals oder später als Barbarei bezeichnet, so wie die Franzosen den Widerstand der versklavten Afrikaner in Saint Dominque (heute Haiti), des algerischen Volkes, der Kanak in Neukaledonien und vieler anderer beschrieben. In diesem Sinne hatte Theodor Herzl, der Begründer des Zionismus, vorgeschlagen, dass die künftige jüdische Siedlerkolonie in Palästina “ein Teil eines Schutzwalls Europas gegen Asien, ein Vorposten der Zivilisation im Gegensatz zur Barbarei” sein würde.

Zivilisation gegen “Barbarei Europas liberale Koryphäen wie John Stuart Mill argumentierten, dass “Nationen, die immer noch barbarisch sind, nicht über den Zeitraum hinausgekommen sind, in dem es wahrscheinlich zu ihrem Vorteil ist, dass sie von Fremden erobert und unterworfen werden”. Als Alexis de Tocqueville 1848 schrieb, sorgte er sich am meisten um das Schicksal der weißen Amerikaner, wenn die Sklaven befreit würden. Er hoffte, dass sich das Schicksal der Weißen auf Haiti und in der übrigen Karibik von dem der weißen Kolonisten in den Vereinigten Staaten unterscheiden würde: “Auf den Westindischen Inseln ist es die weiße Rasse, die zum Untergang bestimmt zu sein scheint; auf dem Kontinent ist es die schwarze Rasse.” Er fügte jedoch mit großer Sorge hinzu: “Vielleicht wird das, was den Mauren in Spanien widerfahren ist, auch der weißen Rasse des Südens widerfahren.”

Borrells imperialistische und rassistische Metapher war Teil seiner Eröffnungsrede an der Europäischen Diplomatischen Akademie in Brügge letzte Woche und war an die italienische Islamexpertin und ehemalige Kommunistin Federica Mogherini, Rektorin des Europakollegs, gerichtet. Borrell bediente sich der malthusianischen Sprache der Bevölkerungskontrolle, als er gegenüber Mogherini seine Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass “der Dschungel eine starke Wachstumskapazität hat und die Mauer nie hoch genug sein wird, um den Garten zu schützen”. Wie de Tocqueville vor ihm und sogar wie Israels ehemalige Premierministerin, die in der Ukraine geborene Golda Meir (geborene Mabovitch), die vor Sorge darüber, wie viele palästinensische Kinder jede Nacht gezeugt oder geboren werden, nicht schlafen konnte, gilt Borrells größte Sorge den Bewohnern des Dschungels, die in den Garten eindringen.

Wie de Tocqueville vor ihm und sogar wie Israels ehemalige Premierministerin, die gebürtige Ukrainerin Golda Meir (geb. Mabovitch), die vor Sorge darüber, wie viele palästinensische Kinder jede Nacht gezeugt oder geboren wurden, nicht schlafen konnte, gilt Borrells größte Sorge den Bewohnern des Dschungels, die in den Garten eindringen. Davon ist Borrell überzeugt: “Es gibt einen großen Unterschied zwischen Europa und dem Rest der Welt – nun, dem Rest der Welt, verstehen Sie, was ich meine, oder? – ist, dass wir starke Institutionen haben. Der große Unterschied zwischen entwickelten und nicht entwickelten Ländern liegt nicht in der Wirtschaft, sondern in den Institutionen.” Er fügt hinzu, dass er “nicht in die Schwellenländer gehen und Institutionen für sie aufbauen kann – sie müssen von ihnen aufgebaut werden. Andernfalls wäre das eine Art Neokolonialismus”.

Vertuschung des Neokolonialismus Was an Borrells Rede am meisten verblüfft, ist nicht die Ignoranz gegenüber Kolonialismus und Neokolonialismus, derer er sich offensichtlich bewusst ist, sondern dass er glaubt, sie beträfen nur den “Dschungel”, nicht aber den “Garten”. Es scheint, dass es nicht Europas eigene koloniale und neokoloniale Institutionen sind, die es ermöglicht haben, den europäischen “Garten” zu bauen – mit der Arbeitskraft von Einwanderern aus dem “Rest der Welt” und mit dem gestohlenen Reichtum des “Rests der Welt”. Vielmehr, so Borrell und der Rest der weißen Vorherrschaft in Europa, mit dem phantasierten Erfindungsreichtum der Europäer selbst. Dies gilt für sein eigenes Land, Spanien, das auf den Ruinen Amerikas und dem Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern aufgebaut wurde, ebenso wie für Großbritannien, dessen Piraten einen Großteil des Goldes und Silbers, das die Spanier aus Amerika gestohlen hatten, stahlen und nach England umleiteten. Es sind Kolonialismus und Sklaverei, die den europäischen “Garten” – von Portugal über Frankreich bis hin zu Belgien und den Niederlanden – geschaffen haben, und nicht der Einfallsreichtum oder der gute Wille der Europäer. Borrells Sorge um einen möglichen neuen europäischen Neokolonialismus ist nichts anderes als ein Vorwand, um Europas anhaltenden und tatsächlichen Neokolonialismus in Asien und Afrika zu vertuschen. De Tocqueville, der von der US-Republik der Sklaverei, die er als “Demokratie” bezeichnete, so begeistert war, schrieb, dass die weißen Amerikaner viel “nationale Eitelkeit” besitzen: “Die Amerikaner scheinen in ihrem Umgang mit Fremden ungeduldig gegenüber dem kleinsten Tadel und unersättlich gegenüber Lob… Sie bedrängen einen unaufhörlich, um Lob zu erpressen, und wenn man ihren Bitten widersteht, gehen sie dazu über, sich selbst zu loben. Es scheint, als wollten sie, da sie an ihren eigenen Verdiensten zweifeln, diese ständig vor ihren Augen ausgestellt haben. Ihre Eitelkeit ist nicht nur gierig, sondern auch ruhelos und eifersüchtig.” Die Europäer leiden offensichtlich an einer ähnlichen Krankheit. Das sagt Borrell freiwillig: “Die Welt braucht Europa. Ich habe auf meinen Reisen um die Welt die Erfahrung gemacht, dass die Menschen auf uns wie auf ein Leuchtfeuer schauen. Warum [kommen] so viele Menschen nach Europa? Gibt es Ströme von illegalen oder irregulären Migranten, die nach Russland gehen? Nicht viele. Nein, sie kommen nach Europa, aber aus guten Gründen.

Plus ça change

Was Borrell nicht zu begreifen scheint, ist, dass Europa im Gegensatz zu Russland die Ressourcen der Welt in Asien und Afrika gestohlen hat und weiterhin stiehlt, um sie in Europa zu behalten, was das Leben der Bewohner beider Kontinente unmöglich macht. Die Asiaten und Afrikaner, die nach Europa strömen und in der Lage sind, über die hohen Mauern zu springen, folgen ihrem gestohlenen Reichtum, um leben zu können. Im Gegensatz zu Borrell sind sie nicht in die angebliche “Freiheit” und “Demokratie” Europas verliebt, die ihnen innerhalb und außerhalb Europas viel Leid gebracht haben und immer noch bringen.

” Der zunehmend institutionalisierte Rassismus gegen die nicht-weiße Bevölkerung Europas, sei es in Spanien und Deutschland, Italien und Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden, um nur die bekanntesten Beispiele zu nennen, reicht offensichtlich nicht aus, um Borrell von seiner fiktiven Version Europas abzubringen. Der imperialistische, antisozialistische Winston Churchill hat die Lage Europas viel besser verstanden als der Sozialist Borrell, geschweige denn die ehemalige Kommunistin Mogherini. Er erklärte im Jahr 1914: “Wir sind kein junges Volk mit einer unschuldigen Geschichte und einem dürftigen Erbe… Wir haben einen ganz und gar unverhältnismäßigen Anteil am Reichtum und am Verkehr der Welt an uns gerissen. Wir haben alles, was wir brauchen, an Territorium, und unser Anspruch, in den ungestörten Genuss großer und prächtiger Besitztümer zu kommen, die hauptsächlich mit Gewalt erworben und größtenteils mit Gewalt aufrechterhalten wurden, erscheint anderen oft weniger vernünftig als uns.” Borrells abschließender Appell an die jungen Europäer: “Hütet den Garten, seid gute Gärtner. Aber eure Aufgabe wird es nicht sein, den Garten selbst zu pflegen, sondern den Dschungel draußen”, ist in der Tat nichts anderes als eine weitere Anweisung an sie, bessere Rassisten und Kolonialisten zu sein. Diese Aufforderung ist nicht neu. Plus ça change!

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

