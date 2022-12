Journalists & Not-So-Much Journalists on Zelensky – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Journalisten und Nicht-Journalisten über Selenskyj



Von Ray McGovern

Global Research, 27. Dezember 2022

Ray McGovern 22. Dezember 2022



***

Man muss den Auftritt des Heiligen Wolodymyr Selenskyj am Mittwochabend vor dem US-Kongress in einen gewissen Kontext stellen. Diejenigen, die über ein Mindestmaß an genauen Hintergrundinformationen verfügen, konnten hinter all den Umarmungen, Küssen und dem stürmischen Applaus eine Ratte wittern. Die tatsächliche Bilanz macht aus dem Geruch einen Gestank. Leider finden weder die genaue Aufzeichnung noch der Gestank den Weg in die Konzernmedien.

Um es mit den Worten des Humoristen Will Rogers zu sagen: “Das Problem ist nicht, was die Leute wissen. Das Problem ist das, was die Leute wissen, was nicht so ist.

Eine Beratungsstelle

Man kann davon ausgehen, dass seriöse Autoren wie Joe Lauria von Consortium News zu gegebener Zeit einige Gedanken nach der St. Zelensky-tour-de-force veröffentlichen werden. Aber jeder hat ein Recht auf eine Auszeit zu Weihnachten, und es muss etwas gesagt werden – und zwar jetzt.

Glücklicherweise ist bereits viel geschrieben und gesagt worden, was die vorherrschende (Propaganda-)Erzählung als das entlarvt, was sie ist – Unsinn. Zum Beispiel können die Leser viel hilfreiche Nahrung in einem äußerst detaillierten Artikel finden, den Lauria am 2. Juli 2022 darüber schrieb, was in der Ukraine in den letzten Jahren tatsächlich passiert ist. Siehe dies.

Joes Artikel war eine Antwort auf die falschen Anschuldigungen einer Orwellschen “Rating”-Gruppe, die von den üblichen Verdächtigen angeführt wird und sich “NewsGuard” nennt. Betrachten Sie Laurias Beitrag als Pflichtlektüre; vielleicht finden Sie ihn in der Abschlussprüfung.

Für diejenigen, die Videos bevorzugen, habe ich am 7. Juli 2022 eine Art Tutorium gegeben, mit Schwerpunkt darauf, wie Russland die Lage in der Ukraine sieht: “Ukraine: Ein Vorgeschmack auf die Wahrheit”.

Beratungsstelle

Ich habe auch mehrere andere Videos zu diesem allgemeinen Thema erstellt. (Siehe: Youtube oder raymcgovern.com.)

Nicht so sehr Journalisten

Die Lektüre der beiden nachstehenden Artikel bestätigt die Wahrheit des – unter den gegenwärtigen Umständen gefährlichen – Sprichworts von Will Rogers, dass DAS Problem darin besteht, “was die Leute wissen, was nicht stimmt”. Vielleicht möchten Sie Ihren Freunden raten, Lauria und mich (oben) zu lesen/anzusehen, als eine Art Impfung gegen den folgenden Unsinn:

Volodymyr Selenskyj ist der Führer der freien Welt

Von Marc Ash, Leserunterstützte Nachrichten, Dezember 22, 2022

Als sich mein Magen nach der Lektüre dieses Artikels endlich beruhigt hatte, tweetete ich:

Selenskyjs Botschaft: Die Ukraine kämpft für das Gute und nicht für das Böse

Von Andrew E. Kramer, 21. Dezember 2022

*Übersetzt mit Deepl.com

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die obigen Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und zu teilen.

Bildunterschrift: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Anfang des Jahres. (Pressedienst des ukrainischen Präsidenten)

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Ray McGovern

Urheberrecht © Ray McGovern, Ray McGovern, 2022

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...