In diesem Zusammenhang möchte ich auch unbedingt das Buch von Nils Melzer “Der Fall Assange”, Geschichte einer Verfolgung empfehlen

https://www.nachdenkseiten.de/?p=73603#more-73603



Ein Artikel von Chris Hedges | Verantwortlicher: Redaktion

Im Folgenden dokumentieren wir eine Rede, die Chris Hedges am 10. Juni in New York City auf einer Demonstration zur Unterstützung von Julian Assange hielt. Auch John und Gabriel Shipton, Julians Vater und Bruder, sprachen dort. Sie sind derzeit auf Amerika-Tour, auf der sie um Unterstützung für ihr Anliegen werben: #Homerun4Julian#. Julian Assange wartet derweil immer noch im Londoner Hochsicherheitsgefängnis auf seine Freilassung, in Isolation. Jüngst durfte er das erste Mal seit acht Monaten Besuch von seiner Freundin und seinen kleinen Kindern bekommen. Aus dem US-Amerikanischen von Susanne Hofmann.



Julian Assange und der Zusammenbruch der Herrschaft des Rechts

von Chris Hedges

Eine Gesellschaft, die verhindert, dass die Wahrheit ausgesprochen werden darf, schafft die Möglichkeit ab, in Gerechtigkeit zu leben.

Deshalb sind wir heute Abend hier. Ja, alle von uns, die Julian kennen und bewundern, beklagen sein langes Leiden und das Leiden seiner Familie. Ja, wir verlangen, dass es ein Ende hat mit den vielen Ungerechtigkeiten, mit denen man ihn überzogen hat. Ja, wir ehren ihn für seinen Mut und seine Redlichkeit. Aber beim Kampf um Julians Freiheit ging es schon immer um weit mehr als um die Verfolgung eines Herausgebers. Es ist der wichtigste Kampf um Pressefreiheit unserer Zeit. Und wenn wir diesen Kampf verlieren, wäre das verheerend, nicht nur für Julian und seine Familie, sondern auch für uns.

Tyranneien kehren die Herrschaft des Rechts um. Sie verwandeln das Recht in ein Instrument der Ungerechtigkeit. Sie bemänteln ihre Verbrechen mit falscher Rechtmäßigkeit. Sie benutzen den äußeren Anstand von Gerichten und Prozessen, um ihre Kriminalität zu verschleiern. Menschen wie Julian, die diese Kriminalität enthüllen und der Öffentlichkeit zeigen, sind gefährlich. Denn ohne den Vorwand der Rechtmäßigkeit verliert die Tyrannei an Glaubwürdigkeit. Dann bleibt in ihrem Arsenal nur noch Angst, Zwang und Gewalt. Weiterlesen auf Nachdenkseiten

