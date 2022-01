Terror und Prügel, unsicher im eigenen Land, dass ist das Schicksal der illegal Besetzten

Bild: Luai Ziyad Abu Zaytoun was arrested, beaten, and interrogated by the Israeli army leaving him with broken nose and jaw and other injuries (MEE/Shatha Hammad)

Kein Ort ist sicher: Israelische Armee “terrorisiert” Palästinenser mit nächtlichen Razzien in ihren eigenen Häusern

Von Shatha Hammad

2. Januar 2022

Das Eindringen in die Häuser von palästinensischen Gefangenen dient der Einschüchterung und ist Teil der systematischen Gewalt Israels, sagen Aktivisten



Am 12. Dezember wurde die Familie Salhab durch heftiges Klopfen an ihrer Haustür aus dem Tiefschlaf geweckt. Es war ein Uhr nachts.Als der 57-jährige Mahmoud Salhab die Tür öffnen wollte, stürmten ein Dutzend israelische Soldaten in sein Haus, schrien ihn an und griffen jeden an, der ihnen zuvor kam. Die Soldaten zwangen alle Familienmitglieder in ein Zimmer, während sie den Rest des Hauses durchwühlten. Mahmoud erzählte Middle East Eye, dass “jeder, der auch nur versuchte, mit den [Soldaten] zu sprechen, zusammengeschlagen wurde”.

Nächtliche Razzien … zeigen den Palästinensern, dass selbst ihre sichersten Räume für israelische Soldaten nicht tabu sind.

Das israelische Militär hatte ihr Haus im Dorf Qalqas südlich von Hebron bereits mehrmals durchsucht und ihre Söhne verhaftet. Dieser letzte Vorfall war jedoch der bei weitem gewalttätigste. Die Soldaten schlugen mit ihren Gewehrkolben auf die Familienmitglieder ein. Sie nahmen auch den 25-jährigen Anas Salhab fest, nachdem er bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen worden war. Die Soldaten hinderten palästinensische Krankenwagen daran, die Familie zu erreichen, und erst fast 90 Minuten nach dem Rückzug der Armee konnten die Verletzten medizinisch versorgt werden.

“Mein Bruder und ich und vier unserer Söhne wurden ins [Hebron Governmental Hospital] gebracht. Wir hatten schwere Prellungen, und vielen von uns war übel. Selbst jetzt haben wir noch Schmerzen und können kaum stehen oder uns bewegen”, sagte Mahmoud.

Auch die Frauen und Kinder der Familie wurden durch den Vorfall traumatisiert. Ein kleines Mädchen der Familie wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem es einen Anfall erlitten hatte, der durch Hysterie und Schock ausgelöst wurde. “Wir konnten nicht begreifen, was wir durchgemacht haben. Es war, als befänden wir uns in einem kollektiven Albtraum, aus dem wir nicht aufwachen konnten”, so Mahmoud gegenüber MEE.



Wir sind gekommen, um sie zu verprügeln”

Nächtliche Razzien – wie die der Familie Salhab – sind eine der Methoden der israelischen Armee, um die Angehörigen palästinensischer Gefangener in ihren eigenen Häusern zu terrorisieren.

Menschenrechtsorganisationen zufolge sind sie ein Mittel, um zu verdeutlichen, dass selbst die sichersten Räume für israelische Soldaten nicht unzugänglich sind.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts befanden sich über 4 500 Gefangene in israelischen Gefängnissen, wie aus den monatlichen Berichten von Addameer, einer palästinensischen Gruppe für die Rechte von Gefangenen, hervorgeht.

2021 kam es zu einer deutlichen Zunahme der israelischen Militärgewalt gegen Palästinenser in ihren Häusern. Diese Schikanen beschränkten sich nicht nur auf den Vandalismus von Eigentum, sondern umfassten auch Verhöre vor Ort, verbale Demütigungen und körperliche Angriffe.

Am 25. November fand eine ähnliche Razzia im Haus von Ali Nassar im Dorf Silwad, östlich von Ramallah, statt. Der 62-jährige Ali wurde zusammen mit seinen Söhnen Imad, 25, und Shehadeh, 37, von israelischen Soldaten geschlagen.

Imad war bereits dreimal von der israelischen Armee verhaftet worden, seit er 16 Jahre alt war, und erzählte MEE, dass die Soldaten ihn gegen die Wand drückten und auf ihn einschlugen.

“Mein Vater und mein Bruder konnten nicht zusehen und versuchten, mir zu helfen, woraufhin die Soldaten auf uns alle einschlugen”, sagte er.

Nach den Schlägen wurde Imad in einen der Räume gebracht, wo er ein Gespräch des Bataillonskommandeurs mit einem Kollegen belauschte, in dem dieser sagte: “Wir sind nicht gekommen, um jemanden zu verhaften oder zu durchsuchen, sondern um sie zu verprügeln und dann zu gehen”.

“Sie haben uns nicht eine einzige Frage gestellt und das Haus nicht durchsucht. Sie haben uns einfach verprügelt und sind gegangen, genau wie der Beamte gesagt hat”, erinnert sich Imad.



Ihre eigene Wahrheit erzählen

Der Angriff auf die Familie Salhab wurde im Wochenbericht des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte festgehalten. Aktivisten sind der Ansicht, dass die Übergriffe auf palästinensische Familien in ihren Häusern bei Verhaftungen Teil der allgemeinen systematischen Gewalt Israels sind.

Allerdings schützen weder Berichte noch Statistiken die Palästinenser vor den brutalen Übergriffen der israelischen Soldaten, weshalb sich viele an die sozialen Medien wenden, um ihre Sicht der Dinge zu schildern.

Ein am 17. November auf YouTube veröffentlichtes Video zeigt den nächtlichen Besuch israelischer Soldaten im Haus der Familie Da’na in Hebron. Die Aufnahmen zeigen deutlich, wie mehr als ein Dutzend Kinder von den Soldaten für ein Gruppenfoto zusammengetrieben werden, wobei sich eines der jungen Mädchen sichtlich aufgeregt die Augen abwischt, während die Frauen der Familie versuchen, mit den Soldaten zu reden.

Das Video wurde vom israelischen Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten (B’Tselem) veröffentlicht und rief zwar verschiedene Reaktionen in den sozialen Medien hervor, konnte aber das gewalttätige Verhalten der israelischen Armee nicht bremsen.

Einige Tage später, am 22. November, sprach die Familie Gaith zu den Medien, nachdem ihr Haus im Jerusalemer Stadtteil Silwan im Morgengrauen gestürmt worden war.

Was die Familie Salhab betrifft, so wandte sich Mahmoud an Facebook, um die Folgen der Razzia zu dokumentieren und zu teilen. Er postete Fotos und Videos, die Blutflecken auf dem Boden, durchwühlte Schränke und mehrere Familienmitglieder zeigen, die auf dem Boden liegen und von Sanitätern behandelt werden.



“Terrorisiert” in unseren eigenen Häusern

Doch die Razzien der israelischen Armee hinterlassen nicht nur blaue Flecken und psychische Narben bei den Palästinensern – sie haben auch zu Schusswunden und vorzeitigen Todesfällen geführt, wie die Familie Abu Ahour aus erster Hand erfahren hat.

Der Tod von Rahmah Khalil Abu Ahour, 66, wurde von ihrer Familie am 17. Februar bekannt gegeben. Sie erlag einem Schlaganfall nach einem Überfall auf das Haus ihrer Familie im Dorf Abu Njeim, südlich von Bethlehem.

Rana Ibrahim Abu Ahour, 32, erzählte MEE, dass ihre Familie vor der Razzia einen Anruf von einem ihrer Nachbarn erhielt, der sie warnte, dass die israelische Armee begonnen hatte, ihr Haus zu umzingeln.

Rana weckte ihre Kinder und ihre Schwiegermutter Rahmah, um sie auf die bevorstehende Invasion vorzubereiten. “Über 80 Soldaten hatten unser Haus umstellt, schrien und hämmerten an die Türen. Es war ein schrecklicher Anblick für uns alle.

“Ich verließ [Rahmah] für einige Augenblicke und kehrte dann an ihre Seite zurück, um ihr zu helfen. Ich bemerkte, dass sie nicht mehr atmen konnte und sehr erschöpft war. Ihr Zustand verschlimmerte sich noch, als sie sah, wie die Soldaten in ihr Haus strömten”, sagte Rana.

Als die Soldaten das Haus betraten, sahen sie, wie krank Rahmah war, und erlaubten ihrer Familie, sie ins Krankenhaus zu bringen, doch sie starb wenige Minuten vor Erreichen des staatlichen Krankenhauses al-Hussein. Nach Angaben von Rana litt Rahmah an Bluthochdruck und Diabetes und konnte den Schock nicht verkraften”.

Zweieinhalb Stunden lang stürmte die Armee ihr Haus, verwüstete das Eigentum, zerstörte Möbel, sprengte Türen und beschimpfte die Familie heftig.Während der gesamten Zeit hätten die Soldaten kein Wort zu ihnen gesagt, niemanden verhaftet oder den Grund für die Invasion genannt, so Rana.

“Meine 14-jährige Tochter Sadeel litt nach dem Vorfall mehrere Tage lang unter ständiger Migräne, weil sie von der Razzia und dem Tod ihrer Großmutter geschockt war… meine Kinder haben Schrecken erlebt, die sie nie vergessen werden.”

Israel nennt den Kampf für palästinensische Rechte “Terror” – und stellt damit die Realität auf den Kopf

Eine Woche zuvor, am 8. Februar, wurde Nour al-Baytawi im Flüchtlingslager Jenin um 4 Uhr morgens von israelischen Soldaten auf dem Dach seines eigenen Hauses angeschossen, als er nach der Quelle des Aufruhrs suchte, der ihn geweckt hatte. Die israelischen Soldaten waren auf die benachbarten Dächer geklettert und eröffneten in dem Moment, in dem Nour auftauchte, das Feuer auf ihn. Als Nour sagte, er sei angeschossen worden, zwangen die Soldaten ihn, die Treppe hinunterzugehen und seine Jacke auszuziehen, um seine Wunde zu zeigen.



“Ich hörte eine Tür explodieren und Soldaten schreien, dann kam Nour wieder herunter und sagte mir, dass ihm in den Bauch geschossen wurde”, so seine Frau, die 23-jährige Nidiya al-Baytawi, gegenüber MEE. Als sie seine Wunde sah, fing Nidiya an zu schreien und verlangte medizinische Behandlung für ihren Mann.Als Reaktion auf ihre Reaktion warf einer der Soldaten “eine Schallgranate in meine Richtung, während ich mein vier Monate altes Mädchen im Arm hielt”, sagte sie. Der Moment war “verwirrend”, erinnerte sich Omar al-Baytawi, der Bruder von Nour.”Ich versuchte zu verstehen, was geschah, und innerhalb von Sekunden fand ich Soldaten, die mich von allen Seiten umzingelten”, sagte er. “Alles geschah auf einmal.”

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist Nour immer noch in israelischen Gefängnissen inhaftiert, nachdem er sich mehreren Operationen unterzogen hat, bei denen ein Teil seiner Eingeweide entfernt wurde.

Das israelische Gericht hat ihn wegen des Besitzes einer Schusswaffe angeklagt, obwohl in seinem Haus keine Waffe gefunden oder beschlagnahmt wurde und nach Angaben seiner Familie keine Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet wurden, bei dem er in seinem eigenen Haus geschossen hat.

Lasst die Hunde los

Die israelische Armee ist dafür bekannt, dass sie bei ihren nächtlichen Razzien Hunde einsetzt, sowohl zur Unterstützung der Durchsuchungen als auch zur Verängstigung der Bewohner.

Es wurden mehrere Fälle dokumentiert, in denen der Einsatz von Hunden durch die Armee auf Menschen in ihren Häusern zu direkten Bissverletzungen geführt hat. In einem aktuellen Fall setzte die israelische Armee am 23. November bei einer Razzia in seinem Haus in Beitunia, westlich von Ramallah, einen Hund auf Abdallah Mifleh, 23, an. Abdallahs Mutter, Arabiyya al-Sharafa, berichtete MEE, dass die Familie durch das Geräusch der Armee geweckt wurde, die versuchte, die Tür zu ihrem Haus aufzubrechen. Arabiyya versuchte, den Soldaten zu sagen, dass sie ihnen die Tür öffnen würde, aber die Soldaten hörten nicht auf sie und versuchten weiter, die Tür aufzubrechen, sagte sie.

“In dem Moment, als sie das Haus betraten, hetzten sie ihre Hunde auf Abdallah. Ein Hund biss Abdallah in den Fuß und ließ ihn während der gesamten Verhaftung, die eine halbe Stunde dauerte, nicht los. “Ich habe versucht, den Hund von Abdallah wegzuziehen, aber er war groß und furchteinflößend, und die Soldaten hinderten mich immer wieder daran, meinen Sohn zu erreichen”, sagte Arabiyya gegenüber MEE und betonte, dass der Einsatz von Hunden völlig unnötig war, da Abdallah schlief und keinen Fluchtversuch unternahm.



Wo bleibt die Verantwortlichkeit?

Die israelische Armee führt ihre Hausdurchsuchungen in der Regel mitten in der Nacht durch, um das Risiko von Zusammenstößen zu minimieren.

In palästinensischen Dörfern und Lagern stößt sie jedoch nach wie vor auf hartnäckigen Widerstand, wobei die Bewohner in den frühen Morgenstunden Steine auf die Militärfahrzeuge werfen. Gelegentlich eskalieren diese Zusammenstöße zu bewaffneten Auseinandersetzungen, wie im letzten Sommer im Flüchtlingslager Jenin geschehen.

Die Armee nutzt Familien als Druckmittel, um Palästinenser vom ersten Moment ihrer Verhaftung an unter Druck zu setzen, mit dem Ziel, ein Geständnis aus ihnen herauszubekommen.

Am 11. August 2021 wurde der 24-jährige Luai Ziyad Abu Zaytoun bei einer nächtlichen Razzia der Armee in Deir al-Ghusun, nördlich von Tulkarem, aus kurzer Entfernung vor seinem Haus mit einer Schallgranate ins Gesicht getroffen, dann schlugen die Soldaten ihn schwer und schossen ihm mit Gummigeschossen in die Beine, bevor sie ihn festnahmen, als er bereits bewusstlos war. Luai erlitt einen Nasen- und Kieferbruch, einen teilweisen Hörverlust auf einem seiner Ohren und Blutungen im Auge. Er erzählte MEE, dass er während seiner Festnahme trotz seiner Verletzungen vor Ort verhört wurde. Er wurde schließlich in ein israelisches Krankenhaus gebracht, wo er einige Stunden blieb, bevor er in einem zivilen Auto abtransportiert wurde.

Die Armee wies jede Verantwortung für das, was Luai widerfuhr, von sich und weigerte sich, ihm die notwendige medizinische Behandlung zukommen zu lassen.

Ihtiram Ghazawneh, Koordinator der Dokumentations- und Forschungsabteilung von Addameer, erklärte gegenüber MEE, dass die nächtlichen Razzien der israelischen Armee darauf abzielen, den palästinensischen Gefangenen und ihren Familien auf kalkulierte und systematische Weise psychischen Schaden zuzufügen.

“Die Armee benutzt die Familien als Druckmittel, um Palästinenser vom ersten Moment ihrer Verhaftung an unter Druck zu setzen, mit dem Ziel, ein Geständnis aus ihnen herauszubekommen. Sie tun dies, indem sie ihrer Familie Gewalt antun, mit dem Ziel, die [Verhafteten] in einen Zustand der psychischen Not zu versetzen und sie um ihre Familien fürchten zu lassen.”

Während der nächtlichen Razzien kommt es zu zahlreichen Verstößen, darunter das Zünden von Türen, die Terrorisierung von Familien, Schüsse und Granaten in Häusern und deren Umgebung, der Einsatz von Familien als menschliche Schutzschilde, Verhöre ganzer Familien, Leibesvisitationen, das Anlegen von Handschellen an Familienmitglieder und sogar außergerichtliche Tötungen.

Diese Gräueltaten stellen Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Völkerrecht dar, insbesondere im Hinblick auf die kollektive Bestrafung ganzer Familien, sagte Ghazawneh. Übersetzt mit Deepl.com

--

