Interessant auch einmal die Frage zu stellen, ob auch Spendengelder aus Deutschland darunter sind und wenn ja, und von wem,



Evelyn Hecht-Galinski

https://popularresistance.org/crowdfunding-colonialism-who-is-bankrolling-israels-latest-excursion-into-the-west-bank/

Foto oben: Jüdische Siedler marschieren in den Hügeln des palästinensischen Westjordanlandes, um eine neue Kolonie außerhalb der Siedlung Barkan zu bauen, 20. Juli 2022. Ilia Yefimovich / dpa / AP.



Wer finanziert Israels jüngsten Ausflug ins Westjordanland?

Kolonialismus per Crowdfunding.

Von Jessica Buxbaum, Mintpress News.

23. Juli 2022

Besetztes Westjordanland – Am Mittwoch strömten Tausende von israelischen Siedlern der Siedlergruppe Nachala – zusammen mit israelischen Gesetzgebern – in das besetzte Westjordanland und errichteten sieben illegale Außenposten in einer Landnahmeoperation, die durch eine massive Spendenkampagne vorangetrieben wurde.

Am Donnerstagabend räumten die israelischen Streitkräfte die einen Tag alten Außenposten, nahmen 11 Siedler fest und ließen sie später wieder frei. Trotz der Räumung ist Nachala entschlossen, weiter auf Land zu bauen, das angeblich nur Juden vorbehalten ist, und plant, bereits nächste Woche neue Außenposten zu errichten.

Nachala, die Gruppe, die für den berüchtigten Evyatar-Außenposten im vergangenen Jahr verantwortlich ist, bereitet sich seit April darauf vor, im Juli massenhaft Außenposten zu errichten. Ursprünglich war der Bau von 28 neuen Außenposten im gesamten Westjordanland geplant, aber diese Zahl wurde in den letzten Tagen reduziert. Siedlungen sind nach israelischem Recht legal, aber nach internationalem Recht illegal. Außenposten, von Siedlern errichtete behelfsmäßige Lager, sind sowohl nach israelischem als auch nach internationalem Recht illegal, aber einige wurden von der israelischen Regierung rückwirkend genehmigt.

Trotz der Illegalität der Außenposten hat Nachala in den sozialen Medien und in der Presse für seinen Plan geworben. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz, die israelische Armee und die israelische Polizei gaben am Dienstag Erklärungen ab, in denen sie erklärten, dass Sicherheitskräfte eingesetzt würden, um jegliche Aktion zu vereiteln.

Die Aktion gegen den Außenposten wurde durch die Spendenaktion von Nachala ermöglicht, insbesondere durch eine Crowdfunding-Kampagne, die bisher über 5 Millionen Schekel (1,5 Millionen Dollar) eingebracht hat.

Mehrere linke Organisationen haben Nachalas Bemühungen angeprangert, darunter die israelische Menschenrechtsgruppe Yesh Din und die Aktivistenorganisationen Peace Now und Looking the Occupation in the Eye. Am Mittwoch konfrontierten Aktivisten die Nachala-Siedler an mehreren Orten im Westjordanland.

Guy Hirschfeld, ein Aktivist von Looking the Occupation in the Eye, sagte gegenüber MintPress News, dass die Gruppe die israelische Polizei, die israelische Steuerbehörde und den israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz kontaktiert habe, bevor die Nachala-Operation durchgeführt wurde, aber dennoch sei nichts unternommen worden, um die Ausführung der Pläne von Nachala zu verhindern,

Es ist alles vom Staat und Teil des großen Plans der ethnischen Säuberung Palästinas.”

Das Geld hinter der Bewegung

Nachala wird auf vielfältige Weise finanziert. Die Siedlungsbewegung erhält Geld über ihren finanziellen Arm, Geula Titnu La’aretz (auf Englisch: “das Land soll eingelöst werden”), eine im israelischen Vereinsregister eingetragene gemeinnützige Organisation, über ihre gemeinnützige Gesellschaft Hakupah Haleumit Lebinyan Eretz Yisrael oder “The National Fund for the Building of the Land of Israel Ltd” und über Spenden. Ein Sprecher von Nachala reagierte nicht auf Bitten um Kommentare zu den Finanzierungs- und Siedlungsoperationstaktiken der Organisation.

Ähnlich wie Nachala Geld für den Bau des Evyatar-Außenpostens sammelte, hat die Siedlergruppe auch für ihre jüngste Siedlungsbauoperation die Fundraising-Website Charidy genutzt. Charidy ist eine israelische Tochtergesellschaft des gleichnamigen amerikanischen Unternehmens. Charidy reagierte nicht auf Anfragen zu seiner Plattform, die zur Finanzierung illegaler Aktivitäten genutzt wird.

Die größte Spende in Höhe von 1 Million Schekel (etwa 290.000 $) kam von einem anonymen Spender. Weitere bedeutende Spenden kamen von Friends of Nachala Toronto und Beit Midrash for the Torah of the Land of Israel, einem jüdischen Studienzentrum in der israelischen Stadt Petah Tikva

Die Nachala-Bewegung unterstützt sich auch durch Geula Titnu La’aretz und Hakupah Haleumit Lebinyan Eretz Yisrael, die beide als Immobiliengesellschaften tätig sind. Hakupah Haleumit Lebinyan Eretz Yisrael wurde 2017 gegründet, um palästinensisches Land in Privatbesitz zu kaufen. Geula Titnu La’aretz hat sich ebenfalls an Immobiliengeschäften beteiligt, obwohl unklar ist, ob ihre Landkäufe zustande gekommen sind.

Geula Titnu La’aretz hat in den letzten beiden Jahren keine Jahresberichte bei der israelischen Registrierstelle eingereicht und hat daher in diesem Jahr die Konformitätsbescheinigung verloren. Den jüngsten Finanzdaten zufolge erhielt sie 2019 fast 140.000 US-Dollar – alles inländische Spenden. Hakupah Haleumit Lebinyan Eretz Yisrael erhielt laut den jüngsten Unterlagen im Jahr 2020 fast 200.000 US-Dollar. Der größte Teil dieser Summe – etwa 150.000 Dollar – kam aus

Organisationen, die im israelischen Register eingetragen sind, müssen zwar Finanzdaten melden, aber nicht angeben, woher die spezifischen Beiträge stammen. Im Jahr 2016 verabschiedete Israel eine Änderung des Transparenzgesetzes, nach der alle gemeinnützigen Organisationen, die 50 % oder mehr ihrer Mittel von ausländischen staatlichen Stellen erhalten, diese Zuwendungen offenlegen müssen. Kritiker argumentieren, dass diese Gesetzgebung in unfairer Weise auf linke Organisationen abzielt, insbesondere auf Menschenrechtsgruppen, die einen Großteil ihrer Gelder von ausländischen Regierungen erhalten, im Gegensatz zu rechten Gruppen, die den Großteil ihrer Gelder von privaten Einrichtungen erhalten.

Hirschfeld beschrieb, wie dieser Mangel an Transparenz dazu beiträgt, die Finanzierung israelischer Siedlungen geheim zu halten. “Der rechte Flügel muss nicht offenlegen, woher das Geld kommt”, sagte er.

Es gibt eine Menge evangelikaler Gelder, faschistische Gelder aus Europa und dem Staat und solche Dinge, aber sie müssen sie nicht veröffentlichen, so dass es schwierig ist, die Gelder der rechten Organisationen zu verfolgen”.

Wie andere israelische Organisationen hat Nachala einen US-amerikanischen Flügel mit dem Namen Friends of Nachala Israel. Friends of Nachala Israel hat jedoch weder eine Website noch ist die Organisation bei der Steuerbehörde registriert, so dass keine Informationen über ihren Leiter oder ihre Finanzierung bekannt sind.

Unterstützung durch den Staat

Die Nachala-Bewegung hat bedeutende Unterstützung aus der israelischen Gesellschaft erhalten. Mehrere Politiker und prominente Rabbiner haben die Arbeit von Nachala unterstützt, darunter Innenministerin Ayelet Shaked und die israelischen Parlamentsabgeordneten Bezalel Smotrich, Simcha Rothman, May Golan und Orit Strouk.

Während israelische rechtsgerichtete Organisationen die Aktivitäten von Nachala gefördert haben, hat insbesondere die amerikanische gemeinnützige Organisation Americans For A Safe Israel die Aktivitäten von Nachala online offen unterstützt. Nach Angaben des Direktors von AFSI haben die Anhänger der Gruppe im vergangenen Jahr auch für den Außenposten Evyatar gespendet.

Und während die israelischen Behörden daran arbeiteten, die Außenposten aufzulösen, behaupten Aktivisten, dass die Nachala-Gruppe vom israelischen Staat unterstützt wird, insbesondere durch Siedlungsgemeinden. “Dieser Plan wird von mehr als 20 israelischen rechtsgerichteten Bewegungen und Gremien unter der Führung der Nachala-Siedlungsbewegung gefördert, mit aktiver Beteiligung und Unterstützung von Siedlungen und regionalen und lokalen Gemeinden. schrieb der Geschäftsführer von Yesh Din, Ziv Stahl, in einem Brief an den US-Botschafter in Israel, Thomas R. Nides.

Wie auf der Charity-Seite von Nachala zu sehen ist, haben mehrere Siedlungen für die Kampagne gespendet, darunter Gush Etzion, Kedumim, Bet El und der Regionalrat von Mateh Binyamin, der 46 Siedlungen und Außenposten im Westjordanland verwaltet.

“Diese Siedlungsgemeinden arbeiten eng mit [Nachala] zusammen”, erklärte Dror Etkes, ein Anti-Siedlungsaktivist und Gründer der israelischen Landforschungsorganisation Kerem Navot, gegenüber MintPress News.

Etkes erläuterte, dass Nachala über die lokalen und regionalen Siedlungsräte Zugang zu Straßen, Strom, Wasser, Bauunternehmern und anderen Ausrüstungen erhält.

“Ohne staatliche Gelder kann Nachala nicht arbeiten. Es geht nicht ohne die Zustimmung der Regierungsstellen, des Militärs, der Polizei und der Zivilverwaltung”, sagte Etkes und beschrieb, wie Nachala-Siedler das Land wochenlang vermaßen, bevor sie die jüngste Reihe von Außenposten errichteten. “Das Militär hat sie nicht nur nicht daran gehindert, sondern sogar dabei geholfen”.

Mit der derzeitigen israelischen Übergangsregierung werden die Pläne von Nachala möglicherweise nicht vollständig verwirklicht werden, da ihre Außenposten innerhalb eines Tages abgerissen wurden. Sollte jedoch im November eine rechtsextreme Koalition an die Macht kommen, könnte Nachala die politische Realität erhalten, die sie zur Umsetzung ihrer Landnahmephantasien benötigt. Übersetzt mit Deepl.com

