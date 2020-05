Kongress ist bereit, weit reichende israelische Wunschliste zu verabschieden Von Josh Ruebner

Ein Verbrechen der „besonderen“ Art!

Von Josh Ruebner



27. Mai 2020 –

Kongress ist bereit, weit reichende israelische Wunschliste zu verabschieden



Der Kongress wird seinen weitreichendsten Gesetzesentwurf in Bezug auf Israel auf dem Höhepunkt eines nationalen Notstands im Bereich der öffentlichen Gesundheit verabschieden.

Nach der Verabschiedung des United States-Israel Security Assistance Authorization Act of 2020 durch den Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen in der vergangenen Woche ist der gegenwärtige Kongress nun bereit, seinen weitreichendsten Gesetzentwurf in Bezug auf Israel auf dem Höhepunkt eines nationalen Notstands im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit wenig Transparenz zu verabschieden.

Laut Lara Friedman, Präsidentin der Foundation for Middle East Peace (FMEP), fand die Abstimmung im Ausschuss „ohne den Vorwand einer öffentlichen Diskussion“ statt und war besonders ungeheuerlich, weil der Ausschuss über eine völlig neue Version des Gesetzes abstimmte, die „erst lange nach Ende der Anhörung veröffentlicht wurde“.

Die Undurchsichtigkeit, mit der der Ausschuss über den Gesetzentwurf abstimmte, war angesichts seiner Bedeutung noch schockierender.

Angeblich besteht der Hauptzweck des Gesetzes, S.3176, darin, die Höhe der militärischen Hilfe und der Finanzierung für die Raketenabwehr, auf die sich die Vereinigten Staaten und Israel in einem Memorandum of Understanding (MOU) von 2016 geeinigt haben, gesetzlich zu kodifizieren.

Diese Absichtserklärung, in der Israel zwischen 2019 und 2028 rekordverdächtige 38 Milliarden US-Dollar zugesagt wurden, festigte Präsident Obamas Erbe als der für Israel großzügigste Präsident.

Eine präsidentielle Zusage von Waffen an Israel führt jedoch nicht automatisch zu deren Lieferung. Gemäß der Verfassung verabschiedet der Kongress Ausgabengesetze, und die Mittel müssen zunächst genehmigt und dann bewilligt werden, bevor sie vom Präsidenten verpflichtet und ausgegeben werden können.

Im Falle seiner Verabschiedung würde S.3176 den Kongress ermächtigen, Mittel für die verbleibenden Haushaltsjahre des MOU zu bewilligen. Wäre dies jedoch der einzige Zweck des Gesetzentwurfs, so wäre dies lediglich ein unlogischer Akt der Selbstdarstellung, da es unvorstellbar ist, dass der Kongress die Mittel nicht wie geplant jedes Jahr bewilligen würde.

Stattdessen besteht der eigentliche Zweck des Gesetzentwurfs darin, die militärische Hilfe für Israel potenziell noch zu erhöhen und die amerikanisch-israelischen Beziehungen in verschiedenen militärischen und wirtschaftlichen Bereichen weiter zu verstricken.

Nach dem MOU sollen 3,3 Milliarden Dollar pro Jahr an ausländischer Militärfinanzierung (FMF) und 500 Millionen Dollar an Raketenabwehr als sehr großzügige Obergrenze für die US-Hilfe gedient haben. Beide Seiten verpflichteten sich, „die in diesem MOU festgelegten RGW-Werte einzuhalten und für die Dauer dieser Vereinbarung keine Änderungen der RGW-Werte anzustreben“.

S.3176 würde jährlich 3,3 Milliarden Dollar an RGW nicht als Obergrenze, wie von der Obama-Administration ausgehandelt, sondern als Untergrenze genehmigen. Der Gesetzentwurf versucht, dies heimlich zu tun, indem er die bestehende gesetzliche Genehmigung für militärische Hilfe an Israel ändert, indem er einen Betrag von „gleich“ durch „nicht weniger als“ 3,3 Milliarden Dollar jährlich ersetzt.

Mit anderen Worten, sollte dieser Gesetzentwurf Gesetz werden, dann könnte Israel auf Kosten der US-Steuerzahler sogar noch mehr Waffen erhalten, als in Obamas Absichtserklärung vorgesehen.

Dies ist jedoch bei weitem nicht der einzige problematische Aspekt des Gesetzentwurfs. Er enthält auch eine lange israelische und AIPAC-Wunschliste mit weiteren Vergünstigungen der Vereinigten Staaten. Entscheidend ist, dass der Gesetzentwurf die Erlaubnis des Kongresses für das Pentagon, US-Waffen in Israel zu lagern, um fünf Jahre verlängern würde.

Theoretisch sind diese US-Waffen in Israel für den Einsatz bei einem raschen US-Einsatz in der Region präpositioniert. In Wirklichkeit erlaubt diese oft übersehene Autorität Israel den Zugriff auf bestimmte US-Waffen im Notfall ohne die Aufsicht des Kongresses, wie es Israel bei seinem Angriff auf den Gaza-Streifen 2014 und seinem Krieg gegen den Libanon 2006 getan hat, wodurch die Vereinigten Staaten sich weiter an israelischen Kriegsverbrechen mitschuldig machen.

David Schenker, der in der Trump-Administration als Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs fungiert und zuvor für den AIPAC-angeschlossenen Think Tank Washington Institute for Near East Policy gearbeitet hat, betonte die Bedeutung dieses Vorrats in einem Politico Op-Ed.

Der Waffenvorrat sei ein „strategischer Segen für Israel“. Der Prozess ist gestrafft: Es ist keine 60-Tage-Benachrichtigung des Kongresses erforderlich, und es gibt kein Warten auf die Lieferung“, schrieb Schenker. Er „ist in erster Linie für israelische, nicht für amerikanische militärische Eventualitäten vorgesehen“.

Der Gesetzentwurf würde Israel auch den Zugang zu präzisionsgelenkter Munition aus US-Reserven erlauben und drückt auch ein vages, unverbindliches Gefühl des Kongresses aus, dass die Vereinigten Staaten Verbündeten wie Israel „helfen“ sollten, die „einer direkten Raketenbedrohung ausgesetzt sind“.

Im wirtschaftlichen Bereich würde der Gesetzentwurf auch Ausgaben für ein Sammelsurium von Annehmlichkeiten und bilateralen Projekten zur Stärkung der amerikanisch-israelischen Beziehungen genehmigen. Dazu gehört eine zweijährige Verlängerung der Ermächtigung für Israel, Zugang zu US-Kreditbürgschaften zu erhalten, eine indirekte Form der Hilfe, die es Israel erlaubt, international Geld zu einem niedrigeren Zinssatz zu leihen, als es ohne die Vereinigten Staaten als Bürge für die Kredite der Fall wäre.

Der Gesetzesentwurf würde der US-Agentur für Internationale Entwicklung (USAID) und Israel außerdem für fünf Jahre jährlich 2 Millionen Dollar bewilligen, um „gemeinsame Entwicklungsziele in Drittländern in einer Vielzahl von Sektoren voranzubringen, darunter Energie, Landwirtschaft, Nahrungsmittelsicherheit, Demokratie, Menschenrechte, Regierungsführung, Wirtschaftswachstum, Handel, Bildung, Umwelt, globale Gesundheit, Wasser und sanitäre Einrichtungen“.

Die Vorstellung, dass USAID und Israel sich zusammentun würden, um ihr Wissen über diese Themen zu exportieren, ist in höchstem Maße absurd, da Israel aufgrund seiner getrennten und ungleichen Herrschaft über die Palästinenser nicht in der Lage ist, Demokratie, Menschenrechte oder Regierungsführung als Vorbild zu nehmen, und seine bewusste Unterentwicklung der palästinensischen Wirtschaft, auch durch seine illegale Blockade des Gazastreifens, hat die Palästinenser an den Rand einer humanitären Katastrophe gedrängt, indem viele Nahrungsmittel unsicher gemacht und der Zugang der Palästinenser zu Gesundheit, Wasser und sanitären Einrichtungen stark eingeschränkt wurde.

Der Gesetzentwurf autorisiert USAID auch, Programme zur Normalisierung der israelischen Wirtschaftsbeziehungen im Nahen Osten in den oben genannten Bereichen aufzustellen, obwohl für diese Projekte kein spezifischer Dollarbetrag bewilligt wird. Diese Normalisierung würde durch US-Finanzierung für gemeinsame Projekte zwischen mindestens einer Einheit in Israel und mindestens einem nicht näher bezeichneten „regionalen Partner“ erfolgen.

Schließlich würde der Gesetzentwurf zehn zusätzliche Kooperationsprojekte zwischen Agenturen der Exekutive, wie z.B. der Food and Drug Administration, dem Energieministerium und der NASA, und Israel entweder fördern oder genehmigen. Für einen Überblick über diese Projekte siehe Lara Friedmans ausgezeichnete Erläuterung in der Zusammenfassung der Gesetzgebung der FMEP.

Die Gesetzesvorlage ist nun bereit, dem Senat zur Abstimmung vorzulegen, was sicherlich rechtzeitig geschehen wird, damit die Senatoren in ihren Wiederwahlkampagnen darüber jubeln können. Im Falle einer Verabschiedung müsste der Senat dann seine Version des Gesetzentwurfs mit einer ähnlichen, aber noch extremeren Version in Einklang bringen, die das Haus im Juli 2019 per Stimmabgabe verabschiedet hat.

Der Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses, für den sich der Abgeordnete Ted Deutch (D-FL) einsetzt, würde ein Schlupfloch im Waffenexportkontrollgesetz (AECA) schaffen, das Israel in die Lage versetzen würde, sich von der Kontrolle des Kongresses und den in diesem Gesetz festgelegten Beschränkungen für den Einsatz von US-Waffen zu befreien.

Nach dem Text dieser Fassung könnte der Präsident, wenn „Israel unter einer bestehenden oder unmittelbar drohenden Gefahr eines militärischen Angriffs steht“, auf das AECA verzichten und „die sofortige Übergabe solcher Verteidigungsartikel oder -dienstleistungen an Israel anordnen, die der Präsident als notwendig erachtet, um Israel zu unterstützen“, und zwar in unbegrenzter Höhe.

Die endgültige Fassung des Gesetzes, die sicher mit überwältigender parteiübergreifender Unterstützung verabschiedet wird, wird daher entweder Israel und dem AIPAC alles geben, was sie wollen, oder ihnen alles geben, was sie wollen, ohne an Bedingungen geknüpft zu sein. Übersetzt mit Deepl.com

