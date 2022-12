Kurzfristig avisierte Kriegsübung Israel und USA proben gemeinsam Luftangriffe gegen den Iran Von Knut Mellenthin

Amir Cohen/REUTERS Spontan zur Generalprobe für den Krieg entschieden: Israel und USA (Eilat, 16.5.2017)

Die Luftwaffen Israels (IAF) und der USA haben am Dienstag eine gemeinsame Militärübung begonnen, die bis Donnerstag dauern soll. Schauplatz ist der Luftraum über Israel und dem östlichen Mittelmeer. Ein Schwerpunkt des Programms sind Langstreckenflüge mit Auftanken in der Luft. Es sollen »verschiedene Szenarien angesichts der regionalen Bedrohungen simuliert werden«, heißt es in der offiziellen Stellungnahme der israelischen Streitkräfte (IDF). Die Medien des Landes erlegten sich keine Zurückhaltung auf und meldeten explizit, dass »Angriffe auf den Iran und dessen regionale Terrorhilfskräfte« geprobt werden sollen, wie The Times of Israel am Dienstag berichtete. Weiterlesen in jungewelt.de