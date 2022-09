Lapid will das Atomabkommen sabotieren Lapid brüstet von Richard Silverstein

“Es wird der Tag kommen (und der kommt immer), an dem die Nationen, die jetzt die Erde beherrschen, untergehen werden. Imperien wie die Assyrer, die Babylonier, die Mongolen, Alexanders Griechenland, Rom, die chinesischen Dynastien, die Nazis und die Briten sind alle im Laufe der Jahrtausende aufgestiegen und gefallen. Eines Tages wird Israel, auch wenn es ein kleineres Reich als andere ist, diese Abrechnung machen müssen. Dann wird niemand mehr Mitleid oder Erbarmen empfinden, gerade weil es sich so anmaßt. Die rücksichtslose Ermordung von Feinden, die Eroberung von Gebieten, der Diebstahl von Land und Ressourcen und der Massenmord an einer gefangenen palästinensischen Bevölkerung sind nur einige Beispiele.

Lapid will das Atomabkommen sabotieren Lapid brüstet sich damit, ein Abkommen, das eine iranische Bombe verhindern würde, zum Scheitern zu bringen. Sein Scheitern wird eine solche garantieren.

von Richard Silverstein



12. September 2022

Noch im letzten Monat waren die Unterzeichner des Atomabkommens von 2015 zuversichtlich, dass sie kurz vor der Unterzeichnung eines neuen Abkommens stehen würden. Der israelische Mossad veranstaltete sogar ein Briefing für israelische diplomatische Reporter, in dem die spezifischen Bestimmungen des Abkommens dargelegt wurden.

Doch in der Zwischenzeit geschah etwas. Die Iraner erhielten den europäischen Entwurf des Abkommens und reagierten mit einem eigenen Gegenvorschlag. Anstatt den Entwurf zu bekräftigen, wurden die Meinungsverschiedenheiten, die die anderen Mitgliedstaaten für gelöst hielten, erneut aufgegriffen. Infolgedessen befindet sich die Angelegenheit in einer Sackgasse. Die Iraner sind nicht zu einem Kompromiss bereit, und der Westen weigert sich, sich damit abzufinden, dass der Iran ein neues Abkommen als Geisel für seine inakzeptablen Bedingungen hält.

Lapid zu Biden: “Das Abkommen ist tot, geht das? Oh, und Malley schläft bei den Fischen.”

Das Scheitern eines Abkommens ist eine Tragödie von ungeheurem Ausmaß. Als Trump sich 2018 aus dem Abkommen zurückzog, revanchierte sich der Iran, indem er sein eigenes Urananreicherungsprogramm schrittweise ausweitete. Das Land verfügt nun über weit mehr solches Material, das zu einem höheren Prozentsatz angereichert ist als je zuvor. Der erreichte Reinheitsgrad von 60 % kann relativ leicht auf den für den Bau einer Bombe erforderlichen Wert von 90 % aufbereitet werden. Der Iran hat zwar noch nicht die Technologie entwickelt, die für die Lieferung einer solchen Waffe erforderlich ist, könnte dies aber nach Ansicht einiger Experten bereits in zwei Jahren tun.

Der Iran hat sich bisher dagegen entschieden, diesen Weg einzuschlagen. Er hat sich diese Option als letzten Ausweg offen gehalten. Die Beibehaltung dieses Ansatzes ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. Wenn sich der Iran bedroht oder in die Enge getrieben fühlt, würde er zweifellos den Weg Nordkoreas einschlagen und eine solche Waffe und ein Trägersystem herstellen, um sich vor einem Angriff und/oder einem Regimewechsel zu schützen. Das schließt die Möglichkeit ein, so unwahrscheinlich sie auch sein mag, dass Israel einen direkten Angriff auf die iranischen Atomanlagen starten würde. Ein solcher Angriff würde zweifelsohne weder die Entschlossenheit des Irans beeinträchtigen noch seine Infrastruktur so weit zerstören, dass er dazu nicht in der Lage wäre.

Lapid dankt auch der deutschen Runde seiner europäischen “Siegestour” dem deutschen Bundeskanzler dafür, dass sie ihm geholfen hat, das Atomabkommen mit dem Iran zu torpedieren

Der israelische Premierminister Yair Lapid brüstet sich törichter weise mit seinem Erfolg, ein neues Abkommen zu torpedieren. Der obige Tweet des jungen Flügels seiner Yesh Atid Partei rühmt sich:

You wanted change? Hier ist der Wandel! Die enorme Leistung der Lapid-Regierung: Ein Atomabkommen zwischen Iran und den “Mächten” [JCPOA-Sänger] ist vom Tisch!

Lapid prahlte auch damit, dass er bei seinem Treffen mit Präsident Biden in dieser Angelegenheit auf einer Wellenlänge lag. Tatsächlich erklärte eine anonyme hochrangige israelische Quelle die Vereinbarung für “tot”:

Ein ranghoher israelischer Beamter sagte, dass die laufenden Gespräche zur Wiederbelebung des Abkommens von 2015 gescheitert seien, nachdem Jerusalem den Beweis erbracht hatte, dass Teheran bei den Verhandlungen nicht ehrlich gewesen sei.

“Es wird kein JCPOA geben, sagen die Amerikaner und die meisten Europäer.

Die Quelle hatte sogar die Chuzpe, damit zu prahlen, dass es Israel gelungen sei, Rob Malley, den Beamten des Außenministeriums, der die Gespräche leitete, zu isolieren und zu neutralisieren:

Der Beamte gab an, dass Robert Malley, der Gesandte von US-Präsident Joe Biden bei den indirekten Gesprächen und häufige Zielscheibe israelischer Kritik, zur Seite geschoben worden sei.

“Dies liegt nicht mehr in den Händen von Malleys Lager. Die entscheidenden Gespräche, die wir mit den USA führen, liegen nicht mehr in den Händen von Malley”, so die Quelle.

Stellen Sie sich vor, die US-Regierung würde damit prahlen, einen hochrangigen israelischen Beamten, mit dem sie unzufrieden ist, zu neutralisieren? Dies zeigt, wie unverschämt sich Israel in die souveränen politischen Angelegenheiten eines jeden Landes einmischt, das es manipulieren möchte.

Eine israelische Quelle hat mir bestätigt, dass es sich bei der oben zitierten “anonymen Quelle” um niemand anderen als Lapid selbst handelt. Wie die Franzosen sagen: Quel surprise!

Dies weckt natürlich bei den Iranern zu Recht den Verdacht, dass die Strafmaßnahmen der USA und des Westens gegenüber dem Land von Israel dominiert, wenn nicht gar gesteuert werden. Wahrscheinlich hielt es das Außenministerium deshalb für notwendig, diesen israelischen Triumphalismus zu widerlegen, indem es behauptete, das Abkommen sei tot und Israel habe alle seine Ziele erreicht, indem es dazu beigetragen habe, es zu verhindern. Das Dementi klang jedoch eher wie typisches Wunschdenken als wie eine substanzielle Erklärung, die überzeugende Beweise dafür lieferte, dass das Abkommen noch auf dem richtigen Weg war.

Lapid und sein Mossad-Chef haben bekräftigt, dass sie weiterhin iranische Atomwissenschaftler töten und die nukleare Infrastruktur des Irans in die Luft jagen werden, unabhängig davon, ob es ein solches Abkommen gibt. Diese Strategie ist nicht nur kontraproduktiv, sondern wird den Iran sogar dazu motivieren, sein Atomprogramm weiter auszubauen.

Das Scheitern eines Abkommens, das eine iranische Bombe verhindern soll, wird die Iraner zusammen mit den israelischen Provokationen dazu bringen, eine solche zu entwickeln. Gratulieren Sie Lapid und den jahrzehntelangen israelischen Provokationen zu diesem “Erfolg”.



David Barnea vom Mossad hat diese heuchlerische Drohung gegen den Iran ausgesprochen:

“Selbst wenn ein Atomabkommen unterzeichnet wird, wird es dem Iran keine Immunität vor den Operationen des Mossad geben”, sagte Barnea. “Wir werden diese Scharade nicht mitmachen und unsere Augen nicht vor der bewiesenen Wahrheit verschließen.”

Er fügte hinzu, dass die iranische Führung verstehen müsse, dass jeder direkte oder indirekte Angriff gegen Israel oder gegen israelische Bürger mit einer “schmerzhaften Vergeltung” gegen die Verantwortlichen beantwortet werden wird.

Barneas Charakterisierung des JCPOA als Scharade ist milde im Vergleich zu früheren Behauptungen, dass das Abkommen auf einer “Lüge” beruht. Noch erstaunlicher ist jedoch, dass er sich zwar das Recht Israels vorbehält, nach Belieben in die iranische Souveränität einzudringen, aber die Bemühungen des Iran, seine eigenen Interessen zu verteidigen, als Causus Belli betrachtet. Wenn das nicht der Gipfel der Heuchelei ist, weiß ich nicht, was es ist.

Der Iran mag nicht über die militärischen Ressourcen und das Know-how verfügen, um es mit Israel aufzunehmen. Aber angesichts der technologischen Kompetenz und Innovation, zu der die Iraner fähig sind, werden sie irgendwann solche Fähigkeiten entwickeln. Dann wird Israel nicht mehr so sicher sein, wie es jetzt ist.

Noch beunruhigender ist, dass die gesamte israelische Haltung weit mehr mit innenpolitischen Erwägungen und Wahlen zu tun hat als mit einer echten iranischen Bedrohung. Lapid schaut ständig über seine rechte Schulter auf Netanjahus Likud, der nur darauf wartet, sich auf jede Sicherheitslücke zu stürzen. Lapid muss Bibi Bibi übertrumpfen, um den Israelis zu zeigen, dass er auf der rechten Seite nicht ausmanövriert werden kann. Wenn er der israelischen Bevölkerung zeigen kann, dass es ihm gelungen ist, das Abkommen zu verhindern, wird er diesen Angriffspunkt im Vorfeld der Wahlen neutralisieren.

Die obige Drohung von Barnea hat mir diesen Gedanken in den Sinn gebracht:

Es wird der Tag kommen (und der kommt immer), an dem die Nationen, die jetzt die Erde beherrschen, untergehen werden. Imperien wie die Assyrer, die Babylonier, die Mongolen, Alexanders Griechenland, Rom, die chinesischen Dynastien, die Nazis und die Briten sind alle im Laufe der Jahrtausende aufgestiegen und gefallen. Eines Tages wird Israel, auch wenn es ein kleineres Reich als andere ist, diese Abrechnung machen müssen. Dann wird niemand mehr Mitleid oder Erbarmen empfinden, gerade weil es sich so anmaßt. Die rücksichtslose Ermordung von Feinden, die Eroberung von Gebieten, der Diebstahl von Land und Ressourcen und der Massenmord an einer gefangenen palästinensischen Bevölkerung sind nur einige Beispiele. Übersetzt mit Deepl,.com

Silverstein veröffentlicht seit 2003 die Zeitschrift Tikun Olam, in der er die Geheimnisse des israelischen Staatssicherheitsdienstes enthüllt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye, The New Arab und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und anderen Medien erschienen.

