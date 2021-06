Le génocide rampant en Palestine – le monde regarde et se tait ! Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Le génocide rampant en Palestine – le monde regarde et se tait !

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 23 juin 2021

Traduction : Christiane Reynaud

Cette année, le 15 juin 2021, à l’occasion de la Journée dite « de Jérusalem », plusieurs milliers de colons juifs ultranationalistes et d’extrême droite ont organisé leur « Marche au drapeau » provocante à travers le quartier musulman, en « souvenir » de la prise de Jérusalem. Ce qui était particulièrement fatal, c’est qu’ils étaient protégés par « l’armée de défense » juive, les forces de sécurité et la police qui n’hésitaient pas non plus à tirer des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur les habitants palestiniens le long du parcours. Plus de trente Palestiniens ont été blessés et quelques-uns arrêtés. C’est un signal clair contre les droits des Palestiniens et un encouragement aux colons par le nouveau gouvernement qui n’hésite pas à provoquer les Palestiniens. Cela incite pratiquement les extrémistes à organiser davantage de marches et de manifestations. Pour mettre un terme à ce régime et à sa politique d’agression et de colonisation, il faudrait une pression de la part de la communauté internationale, dirigée par les Etats-Unis. Mais malheureusement, il ne faut pas y compter en ce moment.

Les médias occidentaux se sont tus sur les slogans comme « Mort aux Arabes »

Bien que l’itinéraire ait été modifié par rapport aux années précédentes pour des “raisons de sécurité”, rien n’a changé pour les Palestiniens. Cette fois, les hordes juives ont défilé par la Porte de Jaffa de la Vieille Ville au lieu de la Porte de Damas, mais, comme auparavant, elles ont hurlé leurs slogans « Mort aux Arabes », « Jérusalem est juive » et même « Brulez leurs maisons », et comme toujours, les médias occidentaux se sont tus !

C’est pourquoi je rappelle au souvenir l’horrible incendie criminel de juillet 2015, quand des terroristes juifs ont brûlé vif Ali Dawabcheh, un bébé de 18 mois. Et puis, trois ans plus tard, lorsque ces terroristes colons juifs ont été jugés, ils ont fêté la mort du bébé et n’ont même pas eu honte de chanter « Ali a été brûlé vif, où est Ali ? » « Ali sur le barbecue » ; j’ai été sidérée par cette haine meurtrière – et elle n’a pas fait la une dans l’Occident « des valeurs » ! https://mondoweiss.net/2018/06/settlers-celebrate-palestinian/

Aujourd’hui, comme à l’époque, le régime sioniste continue de donner à ces colons juifs extrémistes l’occasion d’exprimer leur haine des Palestiniens musulmans et chrétiens – tandis que les principales organisations palestiniennes, le Fatah et le Hamas, ont décrété une « Journée de la colère ». Néanmoins, les Palestiniens ont eu un triomphe : grâce à leur résistance courageuse, le régime d’occupation sioniste a été contraint de modifier les itinéraires en évitant la mosquée Al Aqsa, de détourner les trajectoires de l’aviation civile et de renforcer le « Dôme de fer ».

Le raciste Naftali Bennett : « J’ai tué beaucoup d’Arabes dans ma vie »

Peu de temps auparavant, le nouveau gouvernement dirigé par Naftali Bennett, un partisan reconnu du mouvement de colonisation et ancien président du parti national religieux des colons « Foyer juif », avait prêté serment. Cet « extrémiste à la kippa » qui, lorsqu’il était jeune dans un mouvement de jeunesse à la droite du Likoud, s’était opposé à tout renoncement aux territoires occupés et qui, aujourd’hui encore, plaide pour leur annexion, a promis à ses partisans qu’il n’y aura jamais d’État palestinien. De plus, il a claironné : « J’ai tué beaucoup d’Arabes et il n’y a aucun problème avec ça». Les explications blanchissantes de la « hasbara » ne servent à rien, je suis d’accord avec Jonathan Ofir de Mondoweiss: « C’est à mon avis une des choses racistes les plus singulières qu’il a dites, on la cite souvent, et ce n’est pas seulement raciste mais cela a un arrière-goût de génocide ». https://www.scoop.co.nz/stories/WO2106/S00029/new-israeli-prime-minister-naftali-bennett-ive-killed-lots-of-arabs-in-my-life-and-theres-no-problem-with-that.htm

Par ailleurs, dans une interview accordée à la TRT, Ali Abunimah, un ami pour qui j’ai beaucoup d’estime, a plus que justement qualifié le nouveau gouvernement d’Israël dirigé par Naftali Bennett de « même couperet, nouveau bourreau ». https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israels-government-same-ax-new-executioner

Le drapeau du Hamas, symbole de résistance à l’oppression, interdit

Entre-temps, le gouvernement allemand a suivi une proposition de la chancelière Merkel et de l’Union chrétienne-démocrate au pouvoir d’interdire le drapeau du mouvement de résistance palestinien Hamas, sous prétexte d’une « forte augmentation » d’incidents antisémites à la suite de la récente attaque meurtrière d’Israël sur Gaza. Après de brèves objections constitutionnelles à l’interdiction par le SPD, le partenaire de la coalition a rapidement cédé et accepté. Pire encore, la déclaration du porte-parole parlementaire adjoint de la CDU, Thorsten Frei : « Nous ne voulons pas que les drapeaux des organisations terroristes flottent sur le sol allemand ». Et il qualifia cela de « signal fort pour nos concitoyens juifs » !

Le drapeau sioniste, symbole d’oppression, brandi et hissé

Quel “signal” honteux que d’interdire le drapeau d’une organisation de résistance et d’un gouvernement démocratiquement élu à Gaza qui défend la liberté de la Palestine et la fin de l’occupation, alors que le drapeau du régime d’occupation sioniste, symbole évident de l’oppression et du nettoyage ethnique de la Palestine, peut être brandi dans les rues d’Allemagne et lors des manifestations des lobbyistes pro-israéliens, et pire encore, officiellement hissé avec le soutien du gouvernement allemand et de la politiques ! Un mauvais signal, car tout citoyen juif décent, et pas seulement les « concitoyens », devrait s’y opposer et dire : « Pas en mon nom » !

Mais cela montre, une fois de plus, le bon fonctionnement du lobby pro-israélien : quand le Conseil central « sonne deux fois », le gouvernement et la politique « filent droit ». En effet, l’interdiction arriva le mois dernier, presque immédiatement après que le Conseil central des Juifs a appelé à la pénalisation sévère des manifestants pro-palestiniens et surtout après que les protestations pro-palestiniennes à travers l’Europe ont été faussement et de façon infâme qualifiées d’antisémites, selon la devise : « l’antisémitisme, ça marche toujours » ce qui facilite énormément le travail du lobby. Alfred Grosser le savait aussi: „Der Antisemitismusvorwurf soll verhindern, dass über die Tatsachen der israelischen Besatzungspolitik gesprochen wird“. (FAZ du 01.09.2008) (« L’accusation d’antisémitisme a pour but d’empêcher les gens de parler des faits de la politique d’occupation d’Israël ».

L’interdiction du drapeau du Hamas arrive plus d’un an après l’interdiction de la branche politique du Hezbollah libanais et de ses activités à Berlin. Plusieurs mois après cette interdiction, on a découvert que les États-Unis avaient fait pression sur le gouvernement allemand pour qu’il prononce cette interdiction. Voilà pour « l’indépendance » du vassal allemand vis-à-vis des États-Unis et d’Israël !

« Mettez fin au génocide » : un appel désespéré à la justice

Les cris justifiés lors des manifestations pro-palestiniennes tels que « Israël assassin d’enfants » ou « Mettez fin au génocide » sont des appels désespérés à la justice pour la Palestine : Nous ne devons pas les ignorer mais les soutenir ! Brandir le drapeau de la Palestine ou le drapeau du Hamas est un signe de résistance vivante contre l’occupation illégale continue de la Palestine ; c’est un droit légitime et un signe particulier de solidarité avec les opprimés, contre le vol de terres et le nettoyage ethnique de la Palestine qui durent depuis des décennies – sous nos yeux à tous !

Le génocide rampant va de pair avec la destruction des moyens de subsistance essentiels des groupes nationaux. Nous le voyons dans le cas des Palestiniens, avec l’objectif de la dégradation des institutions politiques et sociales, de la culture et de la langue, de l’unité et du sentiment nationaux, de la religion et de l’existence économique, ainsi que la destruction de la sécurité personnelle, de la liberté, de la santé, de la dignité et même de la vie, dans le but final de judaïser la Palestine sans son peuple autochtone. Cet objectif de génocide rampant est toléré par la communauté silencieuse des soi-disant “valeurs” occidentales et doit enfin cesser !

From the River to the Sea Palestine has to be Free!

Il ne peut y avoir de paix sans la libération des Palestiniens, ce qui inclut leur droit garanti au retour dans leur patrie, ou une indemnisation pour ceux qui ont perdu leurs biens, la mise à disposition d’un foyer de valeur égale, ou une compensation financière substantielle. Nous devons soutenir cette vision à long terme pour la Palestine et cela vaut la peine de manifester, dans le monde entier !

