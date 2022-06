Last Tango in La-La Land The West has been inhabiting a fanciful world that could exist only in our imaginations. The more that we have invested in that fantasy world, the harder we find it to exit and to make the adjustment – intellectual, emotional, behavioral.

Der Westen hat in einer Fantasiewelt gelebt, die nur in unserer Vorstellung existiert. Je mehr wir in diese Fantasiewelt investiert haben, desto schwerer fällt es uns, sie zu verlassen und uns anzupassen – intellektuell, emotional und verhaltensmäßig.

Letzter Tango im La-La-Land

Von Michael Brenner / Original bei ScheerPost



15. Juni 2022

Die Realität holt uns immer wieder ein. Manchmal kommt sie durch einen plötzlichen Schock – Sputnik oder den Untergang des Planeten. Manchmal kommt sie schleichend – wie in der Ukraine mit jedem tausendfachen russischen Artilleriebeschuss und dem stetigen Anstieg des Rubels, der jetzt 25 % höher ist als zu Beginn der Krise. Dimmen Sie die Lichter, die Party ist fast vorbei. Aber das ist nicht das Ende der Angelegenheit. Unabhängig von den genauen Ergebnissen gibt es keinen Weg zurück zum Status quo ante – die Welt, insbesondere Europa, hat sich in grundlegender Hinsicht verändert. Mehr noch, sie hat sich in einer Weise verändert, die den Wünschen und Erwartungen diametral entgegengesetzt ist. Der Westen hat in einer Fantasiewelt gelebt, die nur in unserer Vorstellung existieren konnte. Viele sind in dieser selbsttäuschenden Fata Morgana gestrandet. Je mehr wir in diese Fantasiewelt investiert haben, desto schwerer fällt uns der Ausstieg und die Anpassung – intellektuell, emotional, vom Verhalten her.

Eine Einschätzung dessen, wo wir stehen, wohin wir gehen könnten und welche Auswirkungen die Reaktionen anderer Parteien im Laufe der Zeit haben werden, ist ein außerordentlich komplexes Unterfangen. Denn sie erfordert nicht nur die Festlegung von Zeitrahmen, sondern auch die unterschiedlichen Definitionen von nationalem Interesse und strategischem Ziel, die von den Regierungsverantwortlichen als Bezugsgrößen verwendet werden können. Die Anzahl der Permutationen, die sich aus der Vielzahl der beteiligten Akteure ergeben, und die geringen Vertrauensmargen, die mit Prognosen darüber verbunden sind, wie sich jeder einzelne zu wichtigen Entscheidungszeitpunkten verhalten wird, verschärfen die ohnehin schon gewaltige Herausforderung noch. Bevor man überhaupt in Erwägung zieht, sich an eine solche Aufgabe zu machen, sollte man einige entscheidende Überlegungen anstellen.

Erstens sind die Menschen, die an der Spitze von Regierungen stehen, keine reinen Denkmaschinen. Weit gefehlt. Mit der möglichen Ausnahme von Wladimir Putin (und seinen hochrangigen Mitarbeitern) handelt es sich um Personen mit geringer Intelligenz und begrenzter Erfahrung in machtpolitischen Spielen mit hohem Einsatz, die sich an vereinfachten, veralteten und engstirnigen kognitiven Karten der Welt orientieren. Ihre Sichtweise entspricht einer Montage aus Ideologie, Gefühlen, erinnerten, aber unpassenden Präzedenzfällen, massierten Daten der öffentlichen Meinung und aus der NYT entnommenen Meinungen. Außerdem sollten wir uns vor Augen halten, dass Politikgestaltung und Entscheidungsfindung Gruppenprozesse sind – insbesondere in Washington und Brüssel -, die durch ihre eigene kollektive Dynamik belastet werden. Schließlich arbeiten die Regierungen in den westlichen Hauptstädten mit zwei Währungen: politische Effektivität und Wahlpolitik.

Infolgedessen gibt es zwei starke, eingebaute Tendenzen, die die getroffenen Entscheidungen beeinflussen: 1) träges Festhalten an bestehenden Haltungen und Ansätzen und 2) Vermeidung der Gefährdung eines hart erkämpften, oft fragilen Konsenses auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners, wo immer dies möglich ist. Eines wissen wir mit Sicherheit: Ohne Entschlossenheit und Entschiedenheit an der Spitze kann es keinen grundlegenden Wandel im Denken und Handeln geben.

Not macht erfinderisch – so heißt es zumindest. Das Erfassen dessen, was “notwendig” ist, kann jedoch eine sehr heikle Angelegenheit sein. Eine tatsächliche Änderung der Sichtweise auf eine problematische Situation ist normalerweise der letzte Ausweg. Das wissen wir aus Erfahrung und Geschichte, aber auch aus Verhaltensexperimenten. Die Psychologie der wahrgenommenen Notwendigkeit ist komplex. Not oder Bedrohung an sich lösen noch keine Improvisation aus. Selbst der Überlebensinstinkt ist nicht immer der Auslöser für Innovationen. Verleugnung und dann Vermeidung sind normalerweise die ersten, aufeinander folgenden Reaktionen, wenn man mit Widrigkeiten konfrontiert wird, um ein Ziel zu erreichen oder ein anerkanntes Interesse zu befriedigen. Eine starke Voreingenommenheit begünstigt die Wiederholung eines Standardrepertoires von Reaktionen. Echte Innovation findet in der Regel nur im Extremfall statt; und selbst dann beginnen Verhaltensänderungen eher mit geringfügigen Anpassungen etablierter Denk- und Verhaltensweisen an den Rändern als mit einer Änderung der zentralen Überzeugungen und Handlungsmuster.

Diese Wahrheiten unterstreichen das amerikanische Dilemma, wenn sich das Ukraine-Abenteuer auf dem Schlachtfeld entpuppt und der Feind weitaus besser abschneidet als erwartet, während es den Freunden und Verbündeten weitaus schlechter geht. Russland hat alles, was wir ihm vorgeworfen haben, zunichte gemacht – zum Entsetzen der westlichen Planer. Jede Annahme, auf der der Angriff mit verbrannter Erde auf die russische Wirtschaft beruhte, hat sich als falsch erwiesen. Selbst nach den Maßstäben der CIA und der Denkfabriken ist die Bilanz der analytischen Fehler miserabel. Überzogene Prognosen zur Wirtschaft des Landes und zu den weltweiten Auswirkungen der Sanktionen haben Washingtons Plan von Anfang an zunichte gemacht. Taktische Initiativen militärischer Art haben sich als ebenso nutzlos erwiesen; weitere 1.000 alte Speere mit leeren Batterien werden die ukrainische Armee im Donbass nicht retten.

Sie haben also das Albatros einer abgeschnittenen, bankrotten Ukraine um den Hals hängen. Es gibt nichts, was Sie tun können, um diese Gegebenheiten aufzuheben – außer einem direkten, vielleicht selbstmörderischen Kräftemessen mit Russland. Oder vielleicht eine Vergeltungsmaßnahme an anderer Stelle. Letzteres ist nicht ohne weiteres möglich – aus geografischen Gründen und weil der Westen sein wirtschaftliches und politisches Waffenarsenal bereits ausgeschöpft hat. Im vergangenen Jahr versuchten die USA, in Weißrussland und Kasachstan einen Regimewechsel im Stile einer Jungfrau herbeizuführen. Beide wurden vereitelt. Letzteres geschah mit dem Einverständnis der Türkei, die ein Kontingent von Bashi Bazouks aus dem Bestand an syrischen Dschihadisten, die sie in Idlib auf Abruf bereithält, entsandte (um sie einzusetzen, wie es Erdogan in Libyen und Aserbaidschan erfolgreicher getan hat).

Es bleibt ein denkbares sensibles Ziel: Syrien. Dort sind die Israelis immer dreister geworden, indem sie die Russen mit Luftangriffen auf syrische Infrastrukturen und militärische Einrichtungen provozierten. Jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass die Toleranz Moskaus nachlässt, was darauf hindeutet, dass weitere Provokationen Vergeltungsmaßnahmen auslösen könnten, die Washington dann zur Verschärfung der Spannungen ausnutzen könnte. Mit welchem Erfolg? Offensichtlich nicht – es sei denn, die Ultras in der Regierung Biden suchen die Art von direkter Konfrontation, die sie in der Ukraine bisher vermieden haben.

Das bedeutet, dass die Option der Verweigerung und der schrittweisen Anpassung ausgeschlossen ist. Ein ernsthaftes Umdenken ist angesagt – logisch gesprochen.

Das besorgniserregendste Szenario sieht vor, dass sich Frustration, Wut und Angst in Washington bis zu dem Punkt aufbauen, an dem sie einen rücksichtslosen Impuls zur Demonstration amerikanischer Stärke fördern. Das könnte in Form eines Angriffs auf den Iran an der Seite Israels und Saudi-Arabiens geschehen – dem neuen ungleichen Paar der Region. Eine andere, noch unangenehmere Aussicht wäre ein künstlich herbeigeführtes Kräftemessen mit China. Die kriegerische Rhetorik der amerikanischen Regierungschefs von Joe Biden bis hinunter deutet bereits darauf hin. Man könnte geneigt sein, dies als leeres Brustklopfen und Muskelspiel abzutun. Schattenboxen vor einem lebensgroßen Bild des kommenden Gegners – und ihm dann ein Videoband des eigenen Trainings schicken. Es gibt jedoch einflussreiche Leute in der Regierung, die bereit sind, einen Kampf mit Peking aufzunehmen und die Dinge auf sich beruhen zu lassen.

Die wahrscheinliche amerikanische Reaktion auf die Niederlage in der Ukraine ist weniger dramatisch. Eine Politik der “Suffizienz” würde darauf abzielen, die ganze Angelegenheit abzukapseln. So gut es geht, vergessen und diplomatisch begraben. Darin sind die Vereinigten Staaten sehr gut geworden: man denke an Vietnam, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien usw. Lassen Sie die Europäer für den Unterhalt und den teilweisen Wiederaufbau des Landes aufkommen. Das Ausstellen von Schecks ist so ziemlich das Einzige, wofür Brüssel ein Talent hat. Erst vor wenigen Tagen verkündete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew die Bereitschaft Brüssels, den Antrag der Ukraine auf Anerkennung als “Kandidat” für die Mitgliedschaft in der Union selbst anzunehmen.

In einem größeren Rahmen konnte Washington seine bescheidenen Gewinne verbuchen. Die Europäer sind nun in ihrer Unterwürfigkeit und ihrem Gehorsam gegenüber Washington geeint. Das erspart ihnen die gefürchtete Aussicht, tatsächlich aufzustehen – und zusammenzustehen – um ihre eigentliche Verantwortung in der Welt wahrzunehmen. Außerdem ist jede Bereitschaft, Russland in einem gemeinsamen europäischen Raum willkommen zu heißen, tot. Das gilt sowohl für die wirtschaftlichen Beziehungen, einschließlich des Handels mit wichtigen natürlichen Ressourcen, als auch für die Politik. Russland ist seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Generationen, endgültig von Europa abgeschnitten. Wenn das zu einem wirtschaftlich weniger robusten industriellen Europa führt, dann ist das eben so – das ist ihr Problem. Auch die amerikanische Wirtschaft könnte einen gewissen Kollateralschaden erleiden. Sie wird jedoch durch den privilegierten Zugang zu den europäischen Energiemärkten und die Schwächung eines Konkurrenten bei Waren und Dienstleistungen Auftrieb erhalten. Die ernsthafte, systemische Bedrohung für die amerikanische Wirtschaft steht erst noch bevor. Washingtons radikale Bewaffnung der Mechanismen zur Verwaltung der internationalen Finanzen hat die Abkehr von der Vorherrschaft des Dollars beschleunigt. Eine deutlich geringere Rolle des Dollars als wichtigste Transaktions- und Reservewährung der Welt wird das “exorbitante Privileg” der Vereinigten Staaten untergraben, eine Defizit-/Schuldenwirtschaft ohne Zwang zu betreiben.

Auf der anderen Seite der Gleichgewichtsskala wird ein selbstbewusstes, intaktes Russland seine wirtschaftliche und politische Zukunft im Osten sehen. Die bereits tief verwurzelte chinesisch-russische Partnerschaft ist die wichtigste geostrategische Entwicklung des 21. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Das dürfte kaum überraschen, schließlich haben so gut wie alle amerikanischen Maßnahmen gegenüber beiden Mächten in den letzten 15 Jahren unweigerlich zu diesem Ergebnis geführt. Dazu gehört natürlich auch der Fehler, zu versuchen, eine Ukraine-Krise als Hebel zu benutzen, um Putin und damit Russland zu stürzen.

Wie auch immer der Wettstreit zwischen dem Westen und dem chinesisch-sowjetischen Block verlaufen wird, es wird jetzt immer mehr Vorstellungskraft und Geschicklichkeit erfordern, diesen Wettstreit zu managen, ohne das Schicksal herauszufordern, als es der Fall gewesen wäre, wenn die Vereinigten Staaten geneigt gewesen wären, einen konstruktiveren Kurs zu verfolgen. Man kann argumentieren, dass die historische Entscheidung Amerikas, dem Testament von Wolfowitz als Leitfaden für die Strategie im 21. Jahrhundert zu folgen, eher aus Gründen getroffen wurde, die tief in der Psyche des Landes verankert sind, als aus Gründen, die das Ergebnis einer vernünftigen Überlegung sind. Das kollektive amerikanische Selbstwertgefühl, der Glaube daran, das Kind des Schicksals zu sein, die vorbestimmte Nummer 1 in der Welt, war der Grundstein unserer Gesellschaft. Wir sind nicht über diese magische Abhängigkeit von Mythen und Legenden hinaus gereift – zu unserem Unglück und dem der Welt. Übersetzt mit Deepl.com

Michael Brenner ist Professor für internationale Angelegenheiten an der University of Pittsburgh; Senior Fellow am Center for Transatlantic Relations, SAIS-Johns Hopkins (Washington, D.C.), und beteiligt sich an Forschungs- und Beratungsprojekten zu euro-amerikanischen Sicherheits- und Wirtschaftsfragen. Brenner veröffentlicht und lehrt auf den Gebieten der amerikanischen Außenpolitik, der euro-amerikanischen Beziehungen und der Europäischen Union. Er erhielt Stipendien von der Ford Foundation, der Carnegie Endowment For International Peace, dem United States Information Service, der Kommission der Europäischen Union, der NATO und der Exxon Education Foundation.

