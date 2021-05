L’hypocrisie pandémique de la « communauté de valeurs » occidentale

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 28 avril 2021

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/die-pandemische-verlogenheit-der-westlichen-wertegemeinschaft-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Qu’y a-t-il de plus dangereux que la pandémie ? C’est de s’opposer à l’action concertée des faiseurs d’opinion publique. 50 acteurs qui, dans une action satirique très réussie, ont osé faire remarquer que quelque chose ne tournait pas rond dans ce pays, viennent d’en faire l’expérience. Même leur célébrité ne leur a pas épargné le déferlement de commentaires haineux auquel même des collègues ont pris part, à commencer par Jan Böhmermann (le spécialiste de la satire contre Erdoğan !) jusqu’au pianiste Igor Levit (le spécialiste pianotant de l’antisémitisme), avec, cerise sur le gâteau, un membre du Conseil de la radiodiffusion de la chaine WDR, Garrelt Duin, un ancien ministre de l’économie du SPD de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui a tweeté « Schmeißt den Liefers endlich raus » = Virez enfin (l’acteur Jan) Liefers. Ma proposition : « Virez enfin Duin » ! Aucune chaine publique ne devrait avoir des membres du Conseil de radiodiffusion qui violent le mandat légal de la diversité d’opinion et de la liberté d’informations ! En effet, on ne peut pas en croire nos yeux de voir les attaques absolument infâmes contre des créateurs culturels qui sont indéniablement parmi les plus touchés par les interdictions de scène. Aucune trace solidarité, mais des arguments comme « de l’eau au moulin des coronasceptiques » et « applaudissements du mauvais côté ».

#allesdichtmachen : une initiative qui veut ouvrir les yeux

Est-il vraiment répréhensible de se poser des questions quand les applaudissements viennent du « mauvais » public ? «Fascistoïde » est le mot juste avec lequel l’initiateur, le réalisateur Dietrich Brüggemann, qualifie à juste titre la réaction des critiques. « Ils braillent aussi fort que l’AfD et les coronacritiques » sans réfléchir au sens de l’initiative qui ne veut qu’ouvrir les yeux. C’est peu vraisemblable, car même si le « mauvais côté » applaudit, la « performance » reste bonne ! L’affligeant est que, dès le lendemain, de nombreux artistes ont flanché et se sont rétractés ou ont retiré leurs contributions et les ont même qualifiées d’erreur. Ma devise est que quiconque donne des coups doit pouvoir en encaisser et ne pas se plier immédiatement à la pression de l’opinion publique. On doit supporter la critique et se montrer comme exemple de fermeté, surtout quand on veut dénoncer les abus de la politique officielle contre Corona à l’aide de la satire comme moyen d’expression éprouvé.

Ces derniers temps, l’étau se resserre de plus en plus autour de la critique légitime, la « respiration artificielle » n’apporte aucune aide. Cette pandémie de génération de la peur par la politique et les médias « éduque » le « bon » citoyen avec des taux d’incidence et des images effrayantes de services de réanimation pour qu’il se taise par peur ; une opinion divergente n’est pas souhaitée. La liberté d’opinion et surtout la diversité d’opinion sont mal vues !

Les programmes de vaccination sont devenus une arme politique

La Covid 19 est en effet une maladie grave qu’on ne doit pas sous-estimer, ce que la majorité des citoyens ne contestent pas. Les connaissances scientifiques sont en constante évolution et nous déstabilisent massivement par leur partialité. Le port du masque, la distanciation et l’hygiène sont des éléments importants dans la lutte contre le virus, tout comme la vaccination. Mais les programmes de vaccination sont, entre-temps, devenus une arme politique. Alors que le vaccin russe Spoutnik V plébiscité par le journal médical coté The Lancet et utilisé dans plus de 40 pays, continue d’être « testé » par l’EMA jusqu’à ce que l’Allemagne n’en ait plus besoin, le vaccin britannique AstraZeneca, plus que controversé, y est vanté comme un vieux rossignol ! Pourquoi l’administration Biden va-t-elle si « généreusement faire don » de 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca qui n’a pas été autorisé aux États-Unis ? Les vaccins BioNTech et Moderna qui reposent sur la technologie de l’ARNm ont aussi été vantés. La sénatrice pour l’économie (Les Verts) berlinoise, Ramona Pop, a une « phobie » sans limite de Poutine et de la Russie et préfère, contrairement à toute compétence scientifique (elle est politologue !), une « autorisation d’urgence » pour CureVac, le troisième vaccin à ARNm encore en phase de test, plutôt que le Spoutnik V qu’elle déteste. Voilà donc à quoi ressemble la politique rouge-verte contre la population berlinoise ! https://www.rbb24.de/politik/thema/corona/beitraege/2021/04/berlin-wirtschaftssenatorin-pop-gegen-beschaffung-von-sputnik.html

La vaccination est désormais devenue une marchandise convoitée, censée permettre de participer à nouveau à la vie sociale, sans tests pénibles et plus qu’incertains. Je ne veux pas non plus m’exclure et je me suis fait vacciner, dans l’espoir d’être sûre et protégée sans séquelles tardives et aussi de ne pas présenter de risque de contagion pour autrui.

Éducation au mutisme : monnaie courante depuis longtemps

La méthode précitée « d’éducation » au mutisme est depuis longtemps monnaie courante quand il s’agit du débat sur l’antisémitisme ou des informations partiales sur Israël et la Palestine. « L’État juif » n’est, jusqu’à présent, pas prêt à assumer ses devoirs en tant que puissance occupante et à fournir aux Palestiniens la prophylaxie vaccinale et l’assistance médicale auxquelles ils ont droit en vertu du droit international. Les médias allemands ne voient évidemment pas les choses de cette manière car ils pratiquent quasiment toujours « l’amour d’Israël» absolument sans critique qui leur a été inculqué.

Alors que la Russie et la Turquie sont passées à tabac, le « roi de la vaccination » Netanyahou et « l’État juif » sont loués et pris pour exemples comme « champions du monde de la vaccination ». Les Verts et Cem Özdemir qui rêve d’être ministre des Affaires étrangères se tiennent « fermement aux côtés d’Israël ». Et pour couronner le tout, on nous menace d’une nouvelle « Maman » Annalena Baerbock en tant que chancelière. Sa haine sans limite pour la Russie et la Turquie suscite les pires craintes. Avec les Verts, nous devons nous attendre à une politique transatlantique de guerre encore plus agressive.

Le silence est une forme de complicité : comme c’est vrai !

Quelle promesse avait fait le président américain lors de sa campagne électorale ? « Notre silence est une forme de complicité ». Comme c’est vrai ! Alors qu’il s’obstine à ne pas regarder ce qui se passe dans « l’État juif » et à ne pas rompre le silence sur les décennies d’injustice, il parle du « génocide perpétré par l’Empire ottoman contre les Arméniens » pendant la Première guerre mondiale. De cette manière, il se met en scène comme « flambeau moral », une méthode d’une hypocrisie sans pareille qu’il a copiée de « l’État juif » mais qui dégrade ses relations avec la Turquie. Avec l’expression « le tueur Poutine » il avait déjà fait preuve d’une rhétorique agressive envers la Russie, il fait de même avec « le génocide contre les Ouighours », non prouvé, envers les Chinois. https://www.infosperber.ch/politik/welt/der-konflikt-in-xinjiang-und-seine-entstehung/

https://www.fr.de/politik/joe-biden-wladimir-putin-usa-russland-streit-super-maechte-killer-90252241.html

Avec ce genre de politique, l’administration américaine montre à nouveau ce pour quoi elle se porte garante : pour une politique impitoyable d’hégémonie qui ne recule devant rien. Attaques meurtrières par drones, changements de régime et prisons secrètes en Europe, sans parler des innombrables génocides, à commencer par celui des autochtones des États-Unis, les Amérindiens, la traite des esclaves, la discrimination raciale et le racisme blanc toujours virulents, ainsi que le refus de retirer le pouvoir au lobby pour la possession d’armes.

Armement et guerre : en première ligne, les États-Unis

En matière d’armes et d’autres outils de meurtre, les États-Unis et l’Europe sont experts. Malgré la pandémie, davantage d’argent a été dépensé pour l’armement : d’après l’Institut de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) on estime que 1,65 billions d’euros ont été investis. Les États-Unis sont en première ligne, mais l’Allemagne, compagne fidèle, a augmenté ses dépenses en armement pour atteindre la somme considérable de 44 milliards d’euros, soit une hausse de 5,2 %. Le piquant dans cela est que la pression n’est pas seulement venue des États-Unis, mais aussi du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à Bruxelles : « L’Allemagne devrait veiller à apporter sa contribution à la sécurité de l’alliance ». Cet argent pour la guerre serait mieux et plus utilement investi dans le système de santé délabré et surtout – au lieu des applaudissements bon marché des politiciens – dans l’amélioration de la rémunération du personnel médical et soignant qui en besoin d’urgence ! Les Verts, en tout cas, vont être très contents : encore plus de « missions de guerre pour la paix » avec la participation de l’Allemagne. La plus grande manœuvre de l’OTAN “Europe Defender” avec 28.000 soldats de l’OTAN en Ukraine s’inscrit dans ce contexte, une provocation éclatante à la frontière de la Russie, en définitive « Defender Europe » s’entraine pour la « mobilisation contre la Russie » ! Qui menace qui ? Espérons que la « guerre froide » ne se transforme pas en « guerre chaude ». https://www.tagesschau.de/ausland/startseite/sipri-ruestungsausgaben-117.html

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/nato-haelt-grossmanoever-in-osteuropa-ab-li.154760

https://www.no-to-nato.org/defender-2020-de/

Combien de millions de civils ont-ils été tués au nom de la politique américaine des « valeurs », combien d’États ont-ils été transformés à l’aide de coups d’État en vassaux de l’Occident, et combien d’innocents, nommés dommages collatéraux, vont-ils encore être tués dans la terreur occidentale au nom de la « lutte contre le terrorisme » ?

Je trouve qu’il est grand temps que le Parlement fédéral s’engage enfin pour l’admission de la Turquie dans l’UE, cet État qui a accueilli des millions de réfugiés, plus que tous les autres États, grâce à la Convention sur les réfugiés. En tout cas, ce serait un signal pour l’intégration et la reconnaissance des environ 1,5 million de personnes d’origine turque en Allemagne.

L’Allemagne a dégénéré en vassale transatlantique servile

La résolution adoptée en mai 2019 de « s’opposer résolument au mouvement BDS et de lutter contre l’antisémitisme » est aussi hypocrite et mensongère que toute la politique de l’Allemagne à l’égard de l’État juif. Où est le débat au Parlement fédéral sur le génocide sioniste à Gaza, la Nakba et sa négation ? Qu’en est-il du cruel génocide allemand des Héréros et des Namas auxquels on a refusé jusqu’à maintenant des excuses ?

https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/004181.html

https://www.972mag.com/nakba-refugees-israeli-denial/

Il est effrayant de constater à quel point l’Allemagne est devenue une vassale transatlantique servile. Ce type de politique nous entraîne dans une dépendance qui ne nous réserve rien de bon, si ce n’est la guerre et l’armement. La Russie a toujours été une partenaire fiable qui respecte les contrats de livraison alors que les États-Unis ne se sont jamais montrés dignes de confiance dans les contrats. Il suffit de penser à l’accord avec l’Iran, cela peut arriver à tous les partenaires. Qu’adviendra-t-il de l’accord Nordstream 2, avec lequel nous assurons notre approvisionnement en énergie, et qui n’apporte que des avantages ? Les États-Unis, avec les menaces qui leur sont propres, veulent nous refiler le gaz de schiste, nuisible à l’environnement et beaucoup plus cher et les « éco-terroristes » verts sous la direction de la « candidate à la chancellerie » Baerbock veulent aussi empêcher Nordstreamc2 par pure haine envers les Russes – contre les intérêts de l’Allemagne et de l’économie !

Les médias dominants allemands, pourvoyeurs de lavage de cerveau partial favorable au gouvernement

Si les médias dominants allemands continuent de diffuser ce genre d’informations partiales agréables au gouvernement, qu’ils ne s’étonnent pas de perdre, non seulement leur crédibilité mais aussi leurs abonnés ! Avec des titres comme « Des roquettes sur Israël » au lieu de « Pendant que la canaille juive extrémiste déclenche un « pogrom » contre les Palestiniens à Jérusalem, « l’État juif » bombarde Gaza » ! Quand des milliers de prisonniers palestiniens purgent leur peine dans les cachots israéliens en détention administrative illégale – souvent depuis des décennies -, cela ne vaut pas une seule ligne pour les médias allemands ; par contre, les médias se sont littéralement éclatés dans le cas Navalny, un « critique du Kremlin » à tendance fasciste. Le tapage médiatique commandé par la politique autour de sa grève de la faim et de son soi-disant « empoisonnement » a été considérable. Cela a des relents de services secrets occidentaux et des groupes de pression transatlantiques spéciaux qui contrôlent le « tapageur Navalny ». C’était si évident que lundi, l’interdiction des activités de l’organisation Navalny a été décidée, au nom de divers centres étrangers, pour « extrémisme et déstabilisation de la situation politique et sociale ». Contrairement au battage sur le « tapageur Navalny », le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, subit depuis plus de deux ans l’isolement carcéral dans une prison de haute sécurité à Londres, le « Guantanamo britannique », dans des circonstances contraires aux droits de l’homme. Son seul délit : avoir dénoncé les crimes des Etats-Unis contre les droits de l’homme. Cette affaire est un désastre pour la liberté de la presse et montre le traitement inexcusable de ce journaliste, dont les publications lui ont étés fatales. Avec l’affaire Assange, même le dernier brin de confiance dans l’État de droit a été anéanti, sans parler de « communauté de valeurs » !

Quiconque dérange l’hypocrisie de la « communauté de valeurs » occidentale, ose défendre son point de vue et contredire les « faiseurs d’opinion », devient rapidement un marginal. Soyons donc ensemble des représentants courageux de ce groupe et donnons-lui un visage, « avec masque et distanciation » mais sans œillères, ensemble contre l’hypocrisie pandémique de la « communauté de valeurs » occidentale, mais pour la liberté.

Erich Fried

Zu sagen

hier herrscht Freiheit

ist immer ein Irrtum

oder eine Lüge:

Freiheit

herrscht nicht

