Eine interessante Neuerscheinung im Beerenberg Verlag.

Lina Meruane Heimkehr ins Unbekannte Unterwegs nach Palästina

Leseprobe »Im Kopf werfe ich eine Münze: Falls mich eine Einladung nach Europa führt, werde ich die Reise auf eigene Faust gen Osten ausdehnen.« Die Einladung kam, und die in New York lebende Chilenin Lina Meruane fuhr erstmals in die Heimat ihrer palästinensischen Großeltern, ins heutige Israel. Der Bericht über ihre Reisen in die eigene Vergangenheit ist ein gedankensprühender Kommentar zu einem zunehmend weltbewegenden Problem: Warum wird es immer komplizierter, die Fragen »Wo kommst du her? Wer bist du?« eindeutig zu beantworten? Ausgerechnet in Israel, so hat es Lina Meruane am eigenen Leib erfahren, haben mehr als anderswo rassische, genetische, physiognomische Zuschreibungen Einzug gehalten in den Alltag der Menschen. Ein Buch darüber, wer man zu sein glaubt, und welche politisch wirksamen Täuschungen damit verbunden sind.

Lina Meruane

Heimkehr ins Unbekannte

Aus dem Spanischen von Susanne Lange

208 Seiten · Halbleinen · fadengeheftet · 134 × 200 mm

Frühjahr 2020

ISBN 978-3-946334-68-2

EUR 24,00

Lina Meruane

geboren 1970 in Santiago de Chile, zog 2000 nach New York, wo sie an der New York University Literatur und Kreatives Schreiben unterrichtet. 2017… mehr

Susanne Lange

geboren 1964 in Berlin, lebt in Berlin und Barcelona. Sie übersetzte u.a. Federico García Lorca, Octavio Paz, Juan Rulfo und Javier Marías. Neben… mehr