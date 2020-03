Kommentar vom Hochblauen

Lügen in Zeiten von Corona

Von Evelyn Hecht-Galinski

Wie weit darf ein Staat gehen, um seine Bürger zu „schützen“? Es scheint, als ob ein Virus es geschafft hätte, dass alles, was wir uns an Freiheit und demokratischen Rechten mühsam erworben haben, mit einem Mal in Frage gestellt wird. All das, was Palästina seit Jahrzehnten erleidet, bekommen wir in „Light-Form“ mit. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was uns erwarten könnte, würde sich die „Pandemie“ dieses Virus nicht in den Griff bekommen lassen. Da sollte man sich schon die Frage stellen, wie weit ein Staat gehen darf, um seine Bürger zu „schützen“. Als Bürger fragt man sich zudem, warum die vielen tausend Grippetoten Jahr für Jahr so wenig mediale und politische Aufmerksamkeit fanden, während der Covid-19 Virus zu einer nationalen Katastrophe wurde. Es scheint, als ob Orwell mit „1984“ eine Apokalypse beschrieb, die immer mehr Staaten brutal ausnutzen, um eine Überwachungsstruktur zu schaffen.

Der Versuch, das Rechtssystem auszuhebeln

Was im „jüdischen Staat“ unter dem Netanjahu-Regime traurige Wirklichkeit ist, wird insbesondere in Deutschland als vorbildlich gesehen, und wer weiß, wie viele Politiker schon damit liebäugeln, genau mit diesen Bestrebungen das Rechtssystem auszuhebeln. Noch freilich ziert man sich, und auch der Versuch des deutschen Gesundheitsministers Spahn nach einer Handyüberwachung wurde nach Einwänden des Justizministeriums und von Datenschützern vorläufig zurückgezogen. Es scheint, als ob man alles versucht, um zu testen, wie weit man gehen kann, bis die Proteste kommen. Noch haben wir eine Demokratie, aber wie lange sie wirklich funktioniert, kann man inzwischen in Frage stellen, schaut man sich in anderen europäischen Ländern um. Es scheint, als ob sich die EU immer mehr an totalitäre Vergangenheiten erinnert und an Regime, die weder vor Massenüberwachungen, noch vor Notstandsgesetzen halt machten, um sich langfristig die Macht zu sichern, die es ihnen erlaubt, per Dekret und unbegrenzt zu regieren. (1)

„Test-Verweigerer“ zu verhaften wie Kriminelle

Im „jüdischen Staat“ werden Infizierte wie Kriminelle ausgespäht und die britische Johnson-Regierung arbeitet daran, von der Polizei als ihr Erfüllungsgehilfe mutmaßlich Infizierte festzunehmen zu lassen, und an einem Gesetz, das denen im „jüdischen Staat“ ähnelt, und will Vorschriften erlassen, die einer Diktatur würdig sind. Wenn es möglich sein soll, „Test-Verweigerer“ zu verhaften, Behinderte festzusetzen und Ärzte Totenscheine ausstellen sollen, ohne die Verstorbenen gesehen zu haben, oder Zwangsmaßnahmen beschließen wollen, die in alle öffentlichen Rechte der Bürger eingreifen, dann hat Big Ben bereits nach 12 geschlagen. (2)(3)(4)(5)

Orban-Diktatur ganz nach Freund Netanjahu

Ja, die Unfreiheit kann grenzenlos sein, das erleben wir von Polen bis nach Ungarn, von Israel bis in die USA und Großbritannien. Es sind Regime wie das zionistische oder das ungarische, das sich immer mehr vom demokratischen Weg verabschiedet und eine „Orban-Diktatur“ ganz nach Freund Netanjahu einrichten will. Schließlich haben sie wenig zu befürchten von einer EU, die sich selbst immer weiter von ihren so genannten Werten entfernt hat und seit ihrer Gründung nicht in der Lage ist, eine Einheit als starke funktionierende Macht zu präsentieren. (6)

Während Deutschland so arrogant ist, Hilfsangebote aus China abzulehnen, werden die von Italien so dringend gebrauchten Güter aus China von Polen und Tschechien blockiert, ein trauriges Zeichen fehlender europäischer Solidarität. Selbst dem armen, sanktionierten Kuba ist es möglich, in Italien mit mehr als 50 Ärzten und Schwestern Hilfe zu leisten. Und während in Deutschland Tests fehlen und vermeintlich Infizierte abgewiesen werden und in Quarantäne sollen, ist der sanktionierte Iran in der Lage, mehr als 30 Millionen Iraner zu testen. (7)(8)(9)(10)

Was ist von einem Robert-Koch-Institut zu halten, das die Tests als gut funktionierend und einfache Atemschutzmasken als nicht effizient darstellt, entgegen, den wissenschaftlichen Erkenntnissen in Ländern wie z.B. China, Südkorea und Japan. Ist der Grund vielleicht, dass wir einfach nicht genug davon haben und der Nachschub nur schleppend kommt? Corona als Tröpfcheninfektion ist doch besonders gefährlich, wenn man von seinem Gegenüber „Tröpfchen“ abbekommt. Es gibt doch außer Händewaschen, Einmalhandschuhen, Desinfektion und eben Mundschutz wenig Möglichkeiten, sich selbst zu schützen – was übrigens auch für die Grippe gilt, für die es zwar eine Impfung gibt, die aber auch keinen 100% Schutz bietet. Aber was ist schon 100% im Leben? Der Tod! (11)

Der „gläserne Bürger“ ist längst Wirklichkeit geworden

In Zeiten der Corona-Lügen und einer möglichen Massenüberwachung mit allen technischen Möglichkeiten durch Smartphones, einer rigiden Standortüberwachung und vielem mehr, ist der „gläserne Bürger“ längst Wirklichkeit geworden – und das nicht ohne Eigenschuld. Kann es sein, dass der Mundschutz abgelehnt wird, weil die Obrigkeit verhindern will, dass die Gesichtserkennungstechnologien und biometrischen Kameras nicht zum effizienten Einsatz kommen könnten? (12)

„Mäzene“ angetrieben von Missionseifer

Es ist doch interessant, wie „Mäzene“ wie der SAP-Gründer Hopp sich inzwischen in Bio-Hightec Firmen einkaufen, um sich so nicht nur ein Milliardengeschäft, sondern auch, angetrieben von Missionseifer, Ehrgeiz, Ruhm und Ehre zu sichern. Was Hopp schon beim Fußball versuchte, machte ihn nur bei Funktionären und Hoffenheim beliebt, nicht aber beim „normalen“ Volk und den Fußballfans. Es ist schon erschreckend, wie wir uns immer mehr den US-Verhältnissen nähern, wo Milliardäre wie Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos oder Michael Bloomberg mit ihren Milliarden Macht und Einfluss zu erlangen versuchen. (13)

9/11 läutete die die rassistische Jagd auf Muslime ein

Wie wir es nach 9/11 erlebten, als die „Anti-Terror-Gesetze“ eingeführt wurden, die bis heute nicht zurückgenommen und immer mehr verschärft wurden und den internationalen Islam-Hass und rassistische Jagd auf Muslime einläutete, so könnte auch dieses Virus die Welt in einen neuen Zustand mit weitreichenden Maßnahmen versetzen. (14)

Die Plage der „US-Heuschrecken“

Wir stehen vor einer einschneidenden globalen Rezession, einem Absturz der Börsen, des Ölpreises, der drohenden Pleite vieler kleiner und mittlerer Betriebe, während die Großkonzerne mit dicken Polstern abgefedert warten können, oder im schlimmsten Fall macht die Regierung Geld locker für Verstaatlichung. Denn nichts anderes als unsere Steuern sind die „staatlichen Wohltaten“, die nun großzügig in Milliardenhöhe fließen sollen. Wenn die „rote Null“, Finanzminister Scholz, auf die „schwarze Null“ verzichten will, und die Schuldenbremse aushebelt, dann sind das wichtige Maßnahmen, die aber keine Almosen sind, sondern nötige Reaktionen. Wie immer in solchen Krisenzeiten stehen schon die Gewinner parat, die Interesse daran haben, die Märkte ins Trudeln zu bringen, um selbst einen Nutzen daraus zu ziehen. Und in ihrem Schlepptau die Plage der „US-Heuschrecken“, die schon gierig darauf warten, einen Kahlschlag in deutsche Firmen zu anzurichten. Könnte die Coronavirus-Pandemie den Aufstieg Chinas und der Niedergang des Westens bedeuten? Nach der von den USA angeführten „neuen Weltordnung“ und dem Zusammenbruch der Sowjetunion blieb die USA die einzige Supermacht. Könnte jetzt eine Änderung der Weltordnung kommen, die uns vor riesige Probleme stellt? (15)(16)(17)(18)

Katastrophe des „palästinensischen Holocaust

Auch die düsteren Aussichten für das Konzentrationslager Gaza lassen die schlimmsten Befürchtungen aufkommen. Wann wird die Staatengemeinschaft endlich aufwachen und diesem Menschenrechtsverbrechen ein Ende setzen? Gaza hat bisher zwei Corona-Fälle, sollte sich aber der Virus ausbreiten, und davon ist auszugehen, dann kommt es zu einer nie dagewesenen Katastrophe, einem „palästinensischen Holocaust“, der uns alle zu Tätern macht. Noch können wir es ändern, aber es scheint, als ob vor allem die „westliche Wertegemeinschaft“ sich immer noch der schrecklichen Tragweite der menschenverachtenden zionistischen Besatzung und Unterdrückung der Menschenrechte und des Völkerrechts verweigert. (19)

Trotz Lügen in Zeiten von Corona sollten wir weiter mit unseren friedlichen Mitteln kämpfen, gegen die, denen jedes Mittel recht ist!

„Man muß das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird und zwar nicht von einzelnen, sondern von der Masse, in Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten. Überall ist der Irrtum obenauf, und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist.“ (Johann Wolfgang von Goethe zu Johann Peter Eckermann, 16. Dezember 1828) (20)

In der Neuen Rheinischen Zeitung (NRhZ) veröffentlicht in Ausgabe 740 vom 25.03.2020 unter http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26692

Evelyn Hecht-Galinski, Tochter des ehemaligen Zentralratsvorsitzenden der Juden in Deutschland, Heinz Galinski, ist Publizistin und Autorin. Ihre Kommentare für die NRhZ schreibt sie regelmäßig vom „Hochblauen“, dem 1165 m hohen „Hausberg“ im Badischen, wo sie mit ihrem Ehemann Benjamin Hecht lebt. (http://sicht-vom-hochblauen.de/) 2012 kam ihr Buch „Das elfte Gebot: Israel darf alles“ heraus. Erschienen im tz-Verlag, ISBN 978-3940456-51-9 (print), Preis 17,89 Euro. Am 28. September 2014 wurde sie von der NRhZ mit dem vierten „Kölner Karls-Preis für engagierte Literatur und Publizistik“ ausgezeichnet.

