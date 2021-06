Power at any cost: how opportunistic Mansour Abbas joined hands with avowed ‘Arab killers’ We are led to believe that history is being made in Israel following the formation of an ideologically diverse government coalition which, for the first time, includes an Arab party, Ra’am, or the United Arab List.

Bild: Mansour Abbas, leader of the United Arab List (Ra’am) is seen during an exclusive interview in Jerusalem, on March 31, 2021 [Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency]



Macht um jeden Preis: Wie der opportunistische Mansour Abbas sich mit erklärten “arabischen Mördern” verbündete

Von Ramzy Baroud

6. Juni 2021

Man glaubt, dass in Israel nach der Bildung einer ideologisch vielfältigen Regierungskoalition, die zum ersten Mal eine arabische Partei, Ra’am, oder die Vereinigte Arabische Liste, einschließt, Geschichte gemacht wird.

Wenn wir diese Logik akzeptieren, ist der Führer von Ra’am, Mansour Abbas, ein Beweger und Schüttler der Geschichte, genauso wie Naftali Bennett von der rechtsextremen Jamina-Partei und Yair Lapid, der angebliche “Zentrist” von Yesh Atid, ebenfalls Geschichte machen. Wie bizarr!

Sensationelle Medienschlagzeilen und Übertreibungen beiseite, Israels neue Regierung war ein verzweifelter Versuch israelischer Politiker, Benjamin Netanyahu, den dienstältesten Premierminister des Landes, von der Macht zu verdrängen. Während Lapid ziemlich neu in Israels umstrittener Politik ist, sind Bennett und Abbas Opportunisten par excellence.

Lapid ist ein ehemaliger TV-Moderator. Trotz seiner Behauptungen über zentristische Ideologien sind seine politischen Ansichten so “rechts”, wie sie nur sein können. Das Problem ist, dass solche Charaktere wie Bennett, Ayelet Shaked, auch von Yamina, und natürlich Netanjahu, neben anderen, die Mitte des politischen Spektrums Israels weiter nach rechts verlagert haben, bis zu dem Punkt, dass die Rechten zur Mitte und die Ultrarechten zu den Rechten wurden. So haben es Israels neofaschistische und extremistische Politiker geschafft, Königsmacher in Israels Politik zu werden. Bennett zum Beispiel, der 2013 damit prahlte, in seinem Leben “viele Araber getötet zu haben”, ist auf dem besten Weg, Premierminister von Israel zu werden.

In diesem seltsamen Kontext müssen wir die Position von Mansour Abbas verstehen. Seine mageren vier Sitze in der israelischen Knesset machten seine Partei entscheidend bei der Bildung der Koalition, die absichtlich geschaffen wurde, um Netanyahu zu stürzen. Ra’am repräsentiert nicht die palästinensisch-arabischen Gemeinden Israels, und mit seinem Eintritt in die Regierung schreibt Abbas sicherlich keine Geschichte in Bezug auf das Finden einer gemeinsamen Basis zwischen Arabern und Juden in einem Land, das von israelischen und internationalen Menschenrechtsgruppen zu Recht als Apartheidstaat anerkannt wird.

Im Gegenteil, Abbas bewegt sich gegen den Strom der Geschichte. Zu einer Zeit, in der sich die Palästinenser im gesamten historischen Palästina – den besetzten palästinensischen Gebieten und dem heutigen Israel – endlich um eine gemeinsame nationale Erzählung herum vereinigen, besteht Abbas darauf, die palästinensische Agenda neu zu definieren, nur um sich eine Position in der israelischen Politik zu sichern – und damit angeblich “Geschichte zu machen”.

Noch bevor Abbas Bennett und anderen israelischen Extremisten, die die Tötung von Palästinensern als Selbstverständlichkeit befürworten, die Hand schüttelte, machte er deutlich, dass er bereit war, einer Netanyahu-geführten Regierung beizutreten. Dies ist einer der Gründe für die Zersplitterung der einst geeinten arabischen politischen Koalition, bekannt als die Gemeinsame Liste.

Nach seinem Treffen mit Netanyahu im Februar rechtfertigte Abbas seine schockierende Kehrtwende mit wenig überzeugenden politischen Plattitüden wie man müsse in die Zukunft blicken können und eine bessere Zukunft für alle aufbauen” und so weiter.

Die Tatsache, dass Netanjahu größtenteils für die verzweifelten Aussichten der palästinensischen Gemeinden Israels verantwortlich war, schien für Abbas völlig irrelevant zu sein. Er war unerklärlicherweise scharf darauf, sich jeder zukünftigen politischen Allianz anzuschließen, selbst wenn sie Israels chauvinistischste politische Akteure einschloss. Traurigerweise, wenn auch nicht überraschend, hat sich dies als der Fall herausgestellt.

Abbas’ Position wurde im Mai während des gut koordinierten israelischen Krieges in Gaza und der rassistischen Angriffe auf palästinensische Gemeinden in Jerusalem, dem besetzten Westjordanland und in ganz Israel unhaltbar. Selbst dann, als die Palästinenser endlich in der Lage waren, ein gemeinsames Narrativ zu artikulieren, das die Besatzung, die Belagerung, den Rassismus und die Apartheid in Jerusalem, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Israel miteinander verbindet, bestand Abbas darauf, eine einzigartige Position zu entwickeln, die es ihm erlaubt, seine Chancen auf die Macht um jeden Preis aufrecht zu erhalten.

Obwohl es die palästinensisch-arabischen Gemeinden waren, die unter systematischen Angriffen des israelisch-jüdischen Mobs und der Polizei zu leiden hatten, rief Abbas seine Gemeinde dazu auf, “verantwortungsbewusst zu sein und sich klug zu verhalten” und “die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und das Gesetz einzuhalten.” Er plapperte sogar ähnliche Zeilen nach, die von rechtsgerichteten israelisch-jüdischen Politikern verwendet wurden, als er behauptete, dass “friedliche Volksproteste” von palästinensischen Gemeinden innerhalb Israels “konfrontativ” geworden seien und so ein moralisches Gleichgewicht geschaffen hätten, in dem die Opfer von Rassismus irgendwie für ihre eigene Notlage verantwortlich geworden seien.

Abbas’ Position wurde im Mai während des gut koordinierten israelischen Krieges in Gaza und der rassistischen Angriffe auf palästinensische Gemeinden in Jerusalem, dem besetzten Westjordanland und in ganz Israel unhaltbar. Selbst dann, als die Palästinenser endlich in der Lage waren, ein gemeinsames Narrativ zu artikulieren, das die Besatzung, die Belagerung, den Rassismus und die Apartheid in Jerusalem, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Israel miteinander verbindet, bestand Abbas darauf, eine einzigartige Position zu entwickeln, die es ihm erlauben würde, seine Chancen auf die Macht um jeden Preis aufrechtzuerhalten.

Obwohl es die palästinensisch-arabischen Gemeinden waren, die unter systematischen Angriffen des israelisch-jüdischen Mobs und der Polizei zu leiden hatten, rief Abbas seine Gemeinde dazu auf, “verantwortungsbewusst zu sein und sich klug zu verhalten” und “die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und das Gesetz einzuhalten.” Er plapperte sogar ähnliche Zeilen nach, die von rechtsgerichteten israelisch-jüdischen Politikern verwendet wurden, als er behauptete, dass “friedliche Volksproteste” von palästinensischen Gemeinden innerhalb Israels “konfrontativ” geworden seien, wodurch ein moralisches Gleichgewicht geschaffen wurde, in dem die Opfer des Rassismus irgendwie für ihre eigene Notlage verantwortlich wurden.

Abbas’ Position hat sich seit der Unterzeichnung des Koalitionsabkommens am 2. Juni nicht geändert. Sein politisches Narrativ ist fast unpolitisch, da er darauf besteht, den nationalen Kampf des palästinensischen Volkes auf die bloße Notwendigkeit wirtschaftlicher Entwicklung zu reduzieren – nicht grundlegend anders als Netanyahus eigener “wirtschaftlicher Friedensvorschlag” in der Vergangenheit. Noch schlimmer ist, dass Abbas den Zustand der Armut und Unterentwicklung in den palästinensischen Gemeinden absichtlich von der staatlich geförderten Rassendiskriminierung abkoppelt, die die arabischen Gemeinden ständig unterfinanziert, während sie übermäßig viel Geld für illegale jüdische Siedlungen ausgibt, die auf ethnisch gesäubertem palästinensischem Land gebaut werden.

“Wir haben eine kritische Masse an Vereinbarungen in verschiedenen Bereichen erreicht, die dem Interesse der arabischen Gesellschaft dienen und die Lösungen für die brennenden Probleme in der arabischen Gesellschaft bieten – Planung, die Wohnungskrise und natürlich die Bekämpfung von Gewalt und organisierter Kriminalität”, sagte Abbas am 2. Juni triumphierend, als ob die verwurzelte Ungleichheit, einschließlich kommunaler Gewalt und organisierter Kriminalität, nicht direkte Ergebnisse von Rassismus, sozioökonomischer Ungleichheit und politischer Entfremdung und Marginalisierung wären.

Abbas hat keine Geschichte geschrieben. Er ist nur ein Beispiel für einen selbstsüchtigen Politiker und ein direkter Ausdruck der endemischen Uneinigkeit in der palästinensisch-arabischen Körperpolitik innerhalb Israels.

Traurigerweise hat der beispiellose Erfolg der Arabischen Gemeinsamen Liste nach den Wahlen im März 2020 nun zu einem tragischen Ende geführt, bei dem Leute wie Abbas zum unwillkommenen “Vertreter” einer politisch bewussten und erwachten Gemeinschaft werden.

In Wahrheit vertritt Mansour Abbas, ein palästinensisch-arabischer Politiker, der bereit ist, mit Extremisten und stolzen ‘arabischen Mördern’ gemeinsame Sache zu machen, nur sich selbst. Die Zukunft wird diese Behauptung bezeugen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...