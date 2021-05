Auch und gerade in Deutschland erleben wir diese medialen Versuche, die JEDEN treffen, der sich für ein Ende der illegalen Besatzung Palästinas einsetzt.

Bild: People attend a protest in support of Palestine in London, U.K., May 22, 2021. (AA Photo)

Media silences pro-Palestinian voices as rallies sweep world Pro-Palestinian supporters around the world have come under immense pressure from global media organizations for their stance against Israeli bloodshed in the Gaza Strip and other occupied territories, while thousands of demonstrators across the world continue to show solidarity with the people of Palestine after Tel Aviv and Hamas reached a cease-fire agreement Thursday.

Medien bringen pro-palästinensische Stimmen zum Schweigen, während weltweit Kundgebungen abgehalten werden

von DAILY SABAH MIT AGENTUREN

ISTANBUL Mittlerer Osten

23. Mai 2021

Diejenigen, die offen über das Leiden sprechen, dem die Palästinenser jeden Tag unter Tel Avivs aggressiver Politik und staatlicher Gewalt ausgesetzt sind, werden von den Medien ins Visier genommen, während sich Tausende auf der ganzen Welt dem Chor der Stimmen angeschlossen haben, die die Befreiung Palästinas nach einem 11-tägigen israelischen Bombardement des Gazastreifens fordern, bei dem mindestens 279 Menschen getötet wurden

Pro-palästinensische Unterstützer auf der ganzen Welt sind wegen ihrer Haltung gegen das israelische Blutvergießen im Gazastreifen und anderen besetzten Gebieten unter immensen Druck von globalen Medienorganisationen geraten, während Tausende von Demonstranten auf der ganzen Welt weiterhin ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk zeigen, nachdem Tel Aviv und die Hamas am Donnerstag ein Waffenstillstandsabkommen erreicht haben.

Popmusik-Superstar Dua Lipa wandte sich am Samstag auf Twitter gegen eine ganzseitige Anzeige in der New York Times, in der sie beschuldigt wurde, antisemitisch zu sein. Die Anzeige des World Values Network bezeichnet Lipa und die Models Bella und Gigi Hadid als “Mega-Influencer”, die “den jüdischen Staat verunglimpft” und “Israel der ethnischen Säuberung beschuldigt” haben.

Die Anzeige spiegelt wider, was das World Values Network auf seiner Website sagt, indem es Lipa und die Hadids beschuldigt, eine “unheilige Dreifaltigkeit antisemitischer Galle zu bilden, um das jüdische Volk zu dämonisieren, von dem sie darauf bestehen, dass es kein Recht hat, sich zu verteidigen.”

Enthalten ist ein Foto von allen drei Frauen, die für einen roten Teppich modeln, mit der Schlagzeile: “Trefft die neuen Hamas-Influencer-Brigaden.” Lipa, die mit Anwar Hadid, dem jüngeren Bruder der Hadids, zusammen ist, feuerte auf Twitter zurück: “Das World Values Network benutzt schamlos meinen Namen, um ihre hässliche Kampagne mit Unwahrheiten voranzutreiben … Ich stehe in Solidarität mit allen unterdrückten Menschen und lehne jede Form von Rassismus ab.”

Die Hadid-Schwestern haben sich offen für Palästina, das Heimatland ihres Vaters, eingesetzt und Israel während der israelischen Offensive in Gaza kritisiert. Lipa, eine gebürtige Londonerin mit muslimischem Erbe, war weitaus zurückhaltender und teilte auf Twitter ihre Unterstützung für die Erhaltung des palästinensischen Viertels Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem. Andere Prominente haben sich auf Twitter zu Wort gemeldet, um ihre Unterstützung für Palästina zu zeigen, darunter die Sänger Roger Waters, Zayn, The Weeknd und Avengers-Star Mark Ruffalo.

In der Zwischenzeit wurde die Associated Press (AP) heftig kritisiert, weil sie eine junge Journalistin wegen ihrer Aktivitäten in den sozialen Medien gefeuert hat. Viele sagten, die Nachrichtenagentur habe sich einer politischen Druckkampagne wegen ihrer pro-palästinensischen Ansichten aus ihrer College-Zeit gebeugt.

Emily Wilder, 22, hatte am 3. Mai bei der AP als Nachrichtenmitarbeiterin für den Westen der USA mit Sitz in Phoenix begonnen. Am Mittwoch, etwas mehr als zwei Wochen später, informierte die AP sie, dass sie wegen Verstößen gegen ihre Social-Media-Richtlinien, die stattfanden, nachdem sie Mitarbeiterin wurde, gekündigt wurde. In den Tagen vor ihrer Entlassung war Wilder in konservativen Medien für ihren pro-palästinensischen Rechtsaktivismus während ihres Studiums an der Stanford University, wo sie 2020 ihren Abschluss machte, angegriffen worden.

AP-Sprecherin Lauren Easton konnte nicht sagen, was Wilder geschrieben hatte, die die Politik verletzt. Wilder sagte, dass ihr keine Einzelheiten mitgeteilt wurden. Ihr Twitter-Feed seit ihrem Beitritt zur AP enthält einige Retweets, die mit den Palästinensern im aktuellen Gaza-Konflikt sympathisch erscheinen, darunter ein Videoclip von Demonstranten, die skandieren: “Free, free Palestine!”

Am Sonntag tweetete sie: “‘Objektivität’ fühlt sich wankelmütig an, wenn die grundlegenden Begriffe, die wir verwenden, um über Nachrichten zu berichten, implizit einen Anspruch erheben. ‘Israel’ zu verwenden, aber niemals ‘Palästina’, oder ‘Krieg’, aber nicht ‘Belagerung und Besatzung’, sind politische Entscheidungen – und doch treffen die Medien genau diese Entscheidungen die ganze Zeit, ohne als parteiisch gekennzeichnet zu werden.”

Die AP betonte, dass die Entlassung auf dem beruhte, was Wilder während ihrer Tätigkeit für die Nachrichtenorganisation getan hatte.

Freies Palästina

Tausende von Demonstranten auf der ganzen Welt haben ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk bekundet, nachdem Israel und die Hamas am Freitag nach einem 11-tägigen Konflikt, bei dem mehr als 200 Menschen getötet wurden, ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen hatten.

Mehrere tausend Menschen demonstrierten am Samstag in Paris und anderen französischen Städten zur Unterstützung der Palästinenser. Die Pariser Demonstration an diesem Wochenende beschränkte sich auf eine Kundgebung auf dem Place de la Republique. Am vergangenen Wochenende hatten Tausende von Aktivisten einem Verbot einer ähnlichen Demonstration getrotzt und in der Hauptstadt demonstriert. Die Gewerkschaft General Confederation of Labour gab an, dass bis zu 4.000 Menschen an der Pariser Kundgebung teilnahmen.

Die Demonstranten in der Hauptstadt riefen Slogans wie “Palästina wird leben, Palästina wird gewinnen”, “Israel Mörder, Macron Komplize” und “Wir sind alle Palästinenser.”

Bertrand Heilbronn, Präsident der France Palestine Solidarity Association, die die Pariser Kundgebung und andere Demonstrationen organisierte, sagte der Agence France-Presse (AFP), der Waffenstillstand habe nichts gelöst.

“Dieser Kampf betrifft all jene, die den Werten von Gerechtigkeit, Würde und Recht verbunden sind”, fügte er hinzu.

“Auch wenn die Bombardierungen aufgehört haben, ist der Besatzer immer noch da”, sagte Wael, ein 28-Jähriger auf der Pariser Kundgebung, eine palästinensische Flagge um seine Schultern drapiert. “Die Bewohner von Sheikh Jarrah sind immer noch von der Vertreibung bedroht und der Gazastreifen ist blockiert”, fügte er hinzu.

Weitere Proteste fanden in Städten in ganz Frankreich statt. Regionale Beamte sagten, dass 1.100 Menschen in der südöstlichen Stadt Lyon marschierten, so viele wie am vorherigen Wochenende. In der nördlichen Stadt Lille nahmen nach Angaben der Organisatoren etwa 1.000 Menschen an einer Kundgebung teil, während die Polizei die Zahl auf 650 bezifferte. Weitere Proteste gab es in der ostfranzösischen Stadt Straßburg, sowie in Toulouse und Montpellier im Süden.

“Die Palästinenser haben ein Recht darauf, in Frieden zu leben und einen Staat zu haben”, sagte Imad Deaibis in Straßburg. “Israel hat uns unserer Rechte und unserer Häuser beraubt. Ich bin Palästinenser, aber ich habe nicht mehr das Recht, dorthin zu gehen, meine Familie hat alles verloren.”

Die Demonstrationen in Schweden liefen nicht ganz reibungslos ab. Mindestens 15 Demonstranten wurden in Stockholm während einer Demonstration zur Unterstützung Palästinas verhaftet. Die Demonstranten versammelten sich auf dem Medborgaplatsen-Platz, um bei einer von palästinensischen Verbänden organisierten Kundgebung gegen Israels Angriffe auf Palästinenser zu protestieren. Die Demonstranten skandierten: “Boykottiert Israel”, “Befreit Palästina” und “Israel tötet unsere Kinder”.

Der Aktivist Dror Feiler, ein in Israel geborener schwedischer Jude, nahm an der Demonstration teil, um sich mit den Palästinensern zu solidarisieren.

“Es wurde ein Waffenstillstand zwischen Israel und Palästina erreicht, aber unser Kampf für die Freiheit Palästinas wird weitergehen. Als Jude zeige ich meine Unterstützung für das palästinensische Volk”, sagte Feiler der Nachrichtenagentur Anadolu Agency (AA).

Die Polizei forderte die Demonstranten auf, sich zu zerstreuen, als Teil der Koronavirus-Beschränkungen. Als sie sich weigerten zu gehen, griff die Polizei ein und nahm 15 Personen fest. Bei dem Versuch, Journalisten daran zu hindern, den Protest zu filmen, nahm die Polizei den freiberuflichen Journalisten Orhan Karan fest und beschlagnahmte seine Kamera. Er wurde später freigelassen und seine Kamera zurückgegeben.

In Wien versammelten sich Demonstranten an zwei verschiedenen Orten zu pro-palästinensischen Demonstrationen, trotz eines Verbots. Eine Gruppe versammelte sich vor der Österreichischen Staatsoper und entrollte Transparente mit der Aufschrift “Boykott Israel” und “Ende der Apartheid”, während eine andere Gruppe vor der Votivkirche, einem der historischen Symbole der Stadt, stand.

In Bologna, Italien, fand eine Demonstration statt, um den Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas zu unterstützen und gegen Israels Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee zu protestieren. Tausende versammelten sich auf dem Dell’Unita-Platz und reagierten auf die israelischen Angriffe und drückten ihre Zufriedenheit über den Waffenstillstand aus. Die Demonstranten trugen palästinensische Flaggen und skandierten Slogans wie “Free Palestine” und “We are all Palestinians”.

In London wurde die Botschafterin Israels im Vereinigten Königreich, Tzipi Hotovely, von Protesten des International Jewish Anti-Zionist Network und pro-palästinensischen Demonstranten wegen israelischer Angriffe auf palästinensisches Land empfangen. Die Demonstranten vor der israelischen Botschaft skandierten “Israel ist ein terroristischer Staat” und “Palästina wird frei sein”, während sie Palästina-Fahnen trugen.

Die Spannungen, die während des muslimischen heiligen Monats Ramadan in Ost-Jerusalem begannen, weiteten sich nach israelischen Angriffen auf Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee und in der Nachbarschaft von Sheikh Jarrah auf den Gazastreifen aus. Die Eskalation führte zu Luftangriffen Israels auf den Gazastreifen, bei denen nach Angaben der palästinensischen Behörden mindestens 279 Palästinenser getötet wurden, darunter 69 Kinder und 40 Frauen, und mehr als 1.900 weitere verwundet wurden. Am frühen Freitag begann ein Waffenstillstand zwischen Israel und der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas. Israel besetzte Ost-Jerusalem während des Sechstagekriegs 1967 und annektierte 1980 die gesamte Stadt – ein Schritt, der von der internationalen Gemeinschaft nie anerkannt wurde.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) hat in seiner ersten Erklärung seit dem israelischen Angriff auf die Enklave am 10. Mai, der Hunderte von Menschen tötete und ein bereits angeschlagenes Gesundheitssystem zerstörte, zur “vollen Einhaltung des Waffenstillstands” zwischen Tel Aviv und den Palästinensern im Gazastreifen aufgerufen.

In der Erklärung vom Samstag, die von allen 15 Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates unterstützt wurde, heißt es, dass man “den Verlust von Menschenleben unter der Zivilbevölkerung infolge der Gewalt betrauert” und “die sofortige Notwendigkeit humanitärer Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung, insbesondere in Gaza, betont”.

Die Erklärung vom Samstag bekräftigte auch “die Wichtigkeit, einen umfassenden Frieden zu erreichen, der auf der Vision einer Region basiert, in der zwei Demokratien, Israel und Palästina, Seite an Seite in Frieden mit sicheren und anerkannten Grenzen leben.”

Der palästinensische Botschafter in Venezuela, Fadi Alzaben, sagte am Freitag, die Verbrechen Israels im Gazastreifen müssten vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gebracht werden.

“Israel kann nicht solche Straffreiheit genießen. Sie müssen für ihre Verbrechen bezahlen und müssen vor dem ICC angeklagt werden”, sagte er. Alzabens Äußerungen erfolgten während einer Veranstaltung zur Solidarität mit dem palästinensischen Volk in Guarenas, einer Gemeinde an der Grenze zu Venezuelas Hauptstadt Caracas.

Israelische Streitkräfte hatten den Einsatz von scharfer Munition aus kurzer Entfernung gegen palästinensische Demonstranten verstärkt. Zwei palästinensische Anwälte und Rechtsaktivisten, die mit AA sprachen, sagten, der Einsatz von scharfer Munition und gummiummantelten Geschossen aus kurzer Entfernung durch die israelische Armee stelle ein Kriegsverbrechen dar. Nach Angaben der palästinensischen Gesellschaft des Roten Halbmonds wurden am 14. und 15. Mai mindestens 327 Palästinenser durch scharfe Kugeln und 444 durch gummibeschichtete Kugeln erschossen.

Der Gründer einer Interessengruppe namens “Jugendliche gegen die israelische Siedlung in Hebron im Westjordanland”, Isa Amr, sagte, der Einsatz von scharfen Kugeln durch die israelischen Streitkräfte, insbesondere durch ihre Scharfschützen, gegen friedliche palästinensische Demonstranten sei ein Kriegsverbrechen.

“Das Schießen mit gummiummantelten Geschossen aus kurzer Entfernung ist ebenfalls eine illegale Praxis gegen die Zivilisten, während sie keine exzessive Gewalt gegen die Demonstranten anwenden sollen”, sagte Amr. “Es gibt eine bewusste Absicht der israelischen Besatzungstruppen, mehr Opfer unter der Zivilbevölkerung zu verursachen, um das palästinensische Volk zu zwingen, die Existenz der israelischen Besatzung zu akzeptieren.”

Amr fügte hinzu, dass die israelischen Siedler mit ihren Waffen an den Angriffen gegen das palästinensische Volk teilgenommen haben.

“Israel hat über Jahre hinweg physische Gewalt gegen das palästinensische Volk angewandt”, sagte der Leiter der Feldforschung für die israelische B’Tselem-Rechtsgruppe, Kareem Jubran, und fügte hinzu, dass angesichts einer beispiellosen Welle der Gewalt gegen die Palästinenser sowohl israelische Streitkräfte als auch Siedler die Palästinenser bei vielen Vorfällen angegriffen haben. Er behauptete, dass eine solche Aufteilung der Angriffe zwischen israelischen Streitkräften und Siedlern eine systematische israelische Politik darstellt, die seit Jahren im Rahmen der israelischen Apartheidpolitik angewandt wird, die darauf abzielt, die Kontrolle der Juden in den Gebieten zwischen dem Jordan im Osten und dem Mittelmeer im Westen zu stärken.

Der B’Tselem-Anwalt sagte, dass die israelische Besatzung “eine Reihe von systematischen Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die (palästinensische) Zivilbevölkerung durch die israelischen Streitkräfte konsolidiert.”Übersetzt mit Deepl.com

