Chuzpe vom “Bruderstaat” Evelyn Hecht-Galinski

Bisher hat sich Israel über den Ukraine-Konflikt zurückhaltend geäußert. Nun will Kiew verschiedenen Medienberichten zufolge klare Unterstützung erhalten. Deshalb soll der Besuch von Israels Außenminister Eli Cohen in der Ukraine unter mehreren Bedingungen stattfinden.

Medien: Ukraine fordert von Israel Verurteilung Russlands und 500 Millionen US-Dollar an Hilfe

Mehreren Medienberichten zufolge stellt die Ukraine Forderungen, um die Unterstützung und das Engagement Israels während eines geplanten Besuchs von Außenminister Eli Cohen in Kiew auf die Probe zu stellen. Nach Angaben der US-amerikanischen Nachrichtenseite Axios gilt Cohen in der Ukraine als ranghöchster Gast aus Israel seit über einem Jahr. Sein Besuch komme gelegen, um die Absichten und die Politik der neuen israelischen Regierung gegenüber der Ukraine zu überprüfen. Darüber hinaus soll Cohen um ein Treffen mit Präsident Wladimir Selenskij gebeten haben, aber das könne davon abhängen, ob der Außenminister bereit sei, Moskau in einer öffentlichen Rede zu verurteilen. Eine ukrainische Quelle habe in diesem Zusammenhang betont, für ein Foto allein werde Selenskij Cohen nicht treffen. Die israelische Seite gehe aber davon aus, dass das Treffen stattfinden werde.