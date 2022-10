Media Hide Fascist Ideology Of Ukrainian Militia Who Visit Congress – PopularResistance.Org How can anyone working at the New York Times not be ashamed of this whitewash of a deeply fascists organization. The NYT is far from the only ‘western’ media doing this. I was easy to find some 40 stories in main stream media which between 2014 and April 2022 which critically discussed the ‘controversial’ Nazi ideology of Azov and other Ukrainian militia.



Medien verbergen faschistische Ideologie der ukrainischen Miliz, die den Kongress besucht

Von Moon of Alabama.

5. Oktober 2022

Die “westlichen” Medien fahren fort, die Ukraine zu entnazifizieren, indem sie so tun, als seien die Naziformationen in diesem Land, die sie lange Zeit verunglimpft hatten, nun eine harmlose Ansammlung von Prominenten.

Man könnte diese Veränderungen anhand verschiedener Artikel in der New York Times verfolgen:

15. März 2019:

Auf seiner Splitterschutzweste befand sich ein Symbol, das häufig vom Asow-Bataillon, einer ukrainischen paramilitärischen Neonazi-Organisation, verwendet wird.

Feb 11 2020:

Verteidiger des ukrainischen Asow-Bataillons, das das FBI als “paramilitärische Einheit” bezeichnet, die für ihre “Verbindung zur Neonazi-Ideologie” berüchtigt ist, beschuldigen uns, Teil einer Kreml-Kampagne zur “Dämonisierung” der Gruppe zu sein.

17. März 2022:

Facebook erklärte letzte Woche, es mache eine Ausnahme von seinen Anti-Extremismus-Richtlinien, um Lob für die rechtsextreme Militäreinheit Asow-Bataillon der Ukraine zuzulassen, “ausschließlich im Zusammenhang mit der Verteidigung der Ukraine oder in ihrer Rolle als Teil der ukrainischen Nationalgarde.”

29. April 2022:

Diese Szenen stammen aus Videos, die das Asow-Regiment, eine Einheit des ukrainischen Militärs, in den letzten Tagen im Internet veröffentlicht hat. Nach eigenen Angaben wurden sie in den labyrinthartigen Bunkern unter dem ausgedehnten Stahlwerk Azovstal in Mariupol, Ukraine, aufgenommen.

Wie ich bereits geschrieben hatte:

Was einst “eine ukrainische paramilitärische Neonazi-Organisation” war, von der sogar das FBI sagte, sie sei berüchtigt für ihre “Verbindung zur Neonazi-Ideologie”, wurde zunächst lediglich als “rechtsextrem” umetikettiert, bevor sie zu einer normalen “Einheit des ukrainischen Militärs” wurde.

Heute hat die New York Times diese Entwicklung noch getoppt, indem sie eine Pressemitteilung der ukrainischen Regierung in eine tränenreiche Geschichte über die Wiedervereinigung der freigelassenen Asow-Verlierer mit ihren Familien verwandelte:

Entlassene Asow-Kommandeure erleben ein emotionales Wiedersehen mit Familienmitgliedern in der Türkei.

Die Kommandeure des ukrainischen Asow-Bataillons haben nach Angaben ukrainischer Beamter ein emotionales Wiedersehen mit ihren Familien in der Türkei gefeiert, um die im vergangenen Monat im Rahmen des größten Gefangenenaustauschs seit Kriegsbeginn aus russischer Haft entlassenen Kämpfer zu ehren.

Unter den 215 ukrainischen Kriegsgefangenen, die im Rahmen des Austauschs freigelassen wurden, befanden sich 108 Mitglieder des Asowschen Bataillons. Die Verteidigung des Stahlwerks Azovstal in Mariupol – der südlichen Hafenstadt, die in den ersten Kriegsmonaten von den russischen Streitkräften zerstört wurde – durch die Gruppe ist zu einem starken Symbol für das von Russland zugefügte Leid und den Widerstand der Ukraine geworden.

Gemäß den Bedingungen des Austauschs müssen die Kommandeure des Bataillons bis zur Beendigung des Krieges in der Türkei bleiben, die den Austausch vermittelt hat. Nach monatelangem Warten wurden sie am Montag mit ihren Familienangehörigen zusammengeführt, wie aus einer Erklärung des Büros des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski und Fotos hervorgeht, die vom Pressedienst des ukrainischen Präsidenten verbreitet wurden.

“Es gibt viele Emotionen”, sagte die ukrainische First Lady, Olena Zelenska, die an dem Treffen teilnahm, in einem Beitrag auf Telegram. “Der Weg zu diesem Moment war lang und schwierig. Endlich konnten sie sich umarmen.”

…

Frau Zelenska sagte, sie habe den Mitgliedern des Asow-Bataillons “den Dank der Ukraine, des Präsidenten und aller Menschen, für die sie kämpfen”, übermittelt.

Wie kann jemand, der bei der New York Times arbeitet, sich nicht für diese Schönfärberei einer zutiefst faschistischen Organisation schämen.

Die NYT ist bei weitem nicht das einzige “westliche” Medium, das dies tut. Ich konnte in den Mainstream-Medien zwischen 2014 und April 2022 etwa 40 Berichte finden, die sich kritisch mit der “umstrittenen” Nazi-Ideologie von Asow und anderen ukrainischen Milizen auseinandersetzten. Dann änderte sich die Berichterstattung abrupt und machte aus diesen faschistischen Gruppen harmlose Patrioten.

Andere haben ähnliche Analysen durchgeführt:

Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Berichterstattung der kanadischen Medien über das Asow-Regiment (früher Asow-Bataillon) im Laufe der Jahre verändert hat, haben wir in den Archiven des Toronto Star, des Globe and Mail und der National Post nach jeder Erwähnung der Gruppe gesucht. Wir haben auch die Website der CBC News sowie einige ihrer Sendungen durchsucht. Alle 90 eindeutigen Erwähnungen, die wir gefunden haben (Stand: 10. August), wurden zusammengestellt, wobei die Beschreibung von Asow in dem betreffenden Artikel oder der Sendung zum Vergleich vermerkt wurde. Wir fanden heraus, dass diese Nachrichtenagenturen (und die Nachrichtendienste, auf die sich ein Großteil ihrer Berichterstattung stützt) die Neonazi-Ideologie von Asow nicht direkt anerkennen, sondern lediglich andeuten, dass die Gruppe “umstritten” ist oder eine “bewegte Vergangenheit” hat. In einigen Berichten wurde die Gruppe einfach als eine weitere ukrainische Militäreinheit dargestellt, die gegen Russland kämpft.

Nicht nur die Medien, sondern auch Politiker haben eine Kehrtwende vollzogen: Sie verurteilten Asow und andere Nazigruppen und hießen sie als Gäste in Washington DC willkommen.

Am 27. März 2018 berichtete The Hill:

Kongress verbietet Waffen an ukrainische Miliz mit Verbindungen zu Neonazis

Eine wenig beachtete Bestimmung in dem in der vergangenen Woche verabschiedeten 2.232-seitigen Haushaltsgesetz verbietet die Lieferung von US-Waffen an eine umstrittene ultranationalistische Miliz in der Ukraine, die offen Neonazis in ihre Reihen aufgenommen hat. In den vom Repräsentantenhaus verabschiedeten Haushaltsgesetzen der letzten drei Jahre war ein Verbot der US-Hilfe für die Ukraine an das Asow-Bataillon enthalten, aber die Bestimmung wurde jedes Jahr vor der endgültigen Verabschiedung gestrichen.

In diesem Jahr jedoch sieht das letzte Woche unterzeichnete 1,3-Billionen-Dollar-Gesamtausgabengesetz vor, dass “keine der durch dieses Gesetz bereitgestellten Mittel für die Bereitstellung von Waffen, Ausbildung oder sonstiger Unterstützung für das Asow-Bataillon verwendet werden dürfen”.

“Weiße Vorherrschaft und Neonazismus sind inakzeptabel und haben keinen Platz in unserer Welt”, sagte der Abgeordnete Ro Khanna (D-Calif.), ein ausgesprochener Kritiker der tödlichen Hilfe für die Ukraine, am Dienstag in einer Erklärung gegenüber The Hill. “Ich bin sehr erfreut, dass der kürzlich verabschiedete Omnibus die USA daran hindert, Waffen und Ausbildungshilfe für das in der Ukraine kämpfende neonazistische Asow-Bataillon zu liefern.”

Ein Jahr später wurde diese Formulierung wieder aus dem Omnibus-Gesetz gestrichen.

Drei Jahre später werden dieselben Nazis von prominenten Kongressmitgliedern begrüßt:

Der kalifornische demokratische Abgeordnete Adam Schiff, der den Trump-Russland-Schwindel so hart wie kein anderer vorantrieb, lud Neonazis, die im ukrainischen Asow-Bataillon dienen, ins US-Kapitol ein und traf sich am Montag mit ihnen. “Die amerikanische Linke verbündet sich offen mit den Nazis, während sie ihre innenpolitische Opposition als Nazis darstellt, die eine Gefahr für die Demokratie darstellen”, schrieb Sean Adl-Tabatabai in einer Analyse von News Punch am 27. September.

Wie schnell sie doch zu vergessen scheinen.

Noch vor drei Jahren unterzeichneten 40 US-Senatoren einen Brief, in dem sie forderten, das Asowsche Bataillon auf die Liste der terroristischen Organisationen zu setzen.

…

Als jedoch berichtet wurde, dass das Asow-Bataillon in diesem Jahr mitten im Kampf gegen die russische Invasion stand, wurden sie von den Demokraten und ihren Verbündeten in den legalen Medien eher als Helden denn als Terroristen behandelt, sagen Kritiker.

…

Während ihres Besuchs bedankten sich die ukrainischen Soldaten Berichten zufolge beim US-Kongress für die Milliarden an Hilfe, die er bisher bewilligt hat … und baten dann um mehr.

Daria Kaleniuk, die stellvertretende Direktorin einer ukrainischen Aktivistengruppe namens Anti-Corruption Action Centre, hat eine ganze Reihe von Bildern von Treffen demokratischer Kongressabgeordneter und Senatoren mit solchen Gruppen veröffentlicht. Das Anti-Korruptions-Aktionszentrum ist eine von der US-Regierung finanzierte Nichtregierungsorganisation in Kiew. Zusammen mit dem umstrittenen Nationalen Antikorruptionsbüro der Ukraine ist es ein politischer Vollstrecker, der jeden in der Ukraine der “Korruption” beschuldigt, sobald er von der von den USA diktierten Linie abweicht. Im Juli nahm es sich sogar Zelenski vor:

Mehrere Politikexperten und Anti-Korruptions-Aktivisten sahen in der Absetzung von Iwan Bakanow, dem Chef des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU, und von Iryna Venediktowa, der Generalstaatsanwältin des Landes, durch ein Präsidialdekret, dass Zelenski die außerordentlichen Befugnisse aus Kriegszeiten nutzte, um seine eigene Macht zu festigen. “Es geht nicht darum, das Richtige zu tun. Es geht darum, mehr Kontrolle über unsere obersten Strafverfolgungsbehörden zu erlangen”, sagte Tetiana Shevchuk, eine Anwältin und Aktivistin des in Kiew ansässigen Anti-Korruptions-Aktionszentrums, in einem Interview.

Das von den USA finanzierte Anti-Korruptions-Aktionszentrum fördert nun den Besuch von Faschisten im Zentrum der US-Macht. Die Demokraten heißen sie willkommen. Ihr Hass auf alles, was mit Russland zu tun hat, erlaubt es ihnen, sich mit den schlimmsten Leuten zu verbünden, die man sich vorstellen kann, während die Mainstream-Medien die hasserfüllte Ideologie dieser Leute decken. Übersetzt mit Deepl.com

