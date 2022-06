MEMO stellt Ramzy Barouds neuestes Buch “Our Vision for Liberation” in London vor Von Muhammad Hussein

Was für ein wichtiges und wundervolles Buch. Wie Ramzy Baroud und Ilan Pappe ihre Visionen zur Befreiung (Palästinas) gebündelt darlegen ist phänomenal. Wie hier 26 hochkarätige intellektuelle Autoren und Publizisten und Autoren ihre Visionen vorstellen , ist einzigartig. Dazu kommen die Vorworte von Ronnie Kasrils, Ken Loach und John Pilger. Ich habe mir sofort dieses wichtige Buch gekauft und gelesen. Leider im Augenblick nur in Englisch erschienen. Aber es ist zu hoffen, dass dieses einmalige Buch, geschrieben von engagierten führenden palästinensischen Friedensaktivisten und Intellektuellen, die alles aussprechen, was gesagt werden muss.

“Our Vision for Liberation” müsste Pflichtlektüre in Deutschlands Schulen und Bibliotheken werden. Die Klarheit der Autoren und Fakten ist so eindeutig und unwiderlegbar, dass es auch wünschenswert wäre würde sich ein deutscher Verlag für die deutsche Ausgabe finden.

Evelyn Hecht-Galinski

MEMO stellt Ramzy Barouds neuestes Buch “Our Vision for Liberation” in London vor



Bei der ersten persönlichen Veranstaltung von Middle East Monitor zwei Jahre nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie kam eine Gruppe von Rednern zusammen, um die Zukunft Palästinas aus der Perspektive der Basis zu diskutieren.

Von Muhammad Hussein

alhussein1001

10. Juni 2022

Die Vorstellung des viel beachteten Buches “Our Vision for Liberation: Engagierte palästinensische Führer und Intellektuelle melden sich zu Wort” von Dr. Ramzy Baroud und Professor Ilan Pappe fand heute im Londoner Wellcome Centre statt und markierte einen weiteren Meilenstein im Kampf für die Befreiung Palästinas von der Besatzung.

Bei der ersten persönlichen Veranstaltung von Middle East Monitor zwei Jahre nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie kam eine Gruppe von Rednern zusammen, um die Zukunft Palästinas aus der Perspektive der Basis zu diskutieren.

Nach den einleitenden Worten wurde das Podium von Ilan Pappe eröffnet. Der israelische Historiker erklärte, dass es in dem Buch nicht nur um die Nakba oder die Verfolgung der Palästinenser gehe, sondern um eine umfassendere Vision für die Zukunft des Kampfes.

Er betonte, dass das Buch die Geschichten der Palästinenser über ihre Standhaftigkeit und ihren Mut enthalte, und brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass eines Tages der fast einhundertjährige Kampf gegen die israelische Besatzung beendet sein werde.

Dr. Ramzy Baroud – palästinensisch-amerikanischer Journalist, Autor und Herausgeber des Palestine Chronicle – schloss sich den Ausführungen seines Co-Autors an und erinnerte leidenschaftlich an sein Leben und seine Jugend in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen, wo er die israelischen Kriegsverbrechen aus erster Hand miterlebte.

Unter Hinweis auf das Engagement seines Vaters in der palästinensischen sozialistischen Bewegung erinnerte Baroud auch daran, wie Taxifahrer in Gaza Gerüchte über Armeen verbreiteten, die den Gazastreifen retten würden, und die auch dann noch Hoffnung äußerten, als pragmatischere Menschen diese Gerüchte leugneten. “Die Unterstützung und die Leidenschaft sind da, aber es werden keine Armeen kommen”, sagte Baroud.

Er erinnerte daran, dass viele Führer der Hamas-Bewegung seine Klassenkameraden waren, und betonte, dass die Entscheidung über die von ihnen bevorzugten Formen oder Vertreter des Widerstands bei den Palästinensern liege und nicht bei Außenstehenden. Er wies auch darauf hin, dass die Kritik und Analyse von Widerstandsgruppen und Ideologien von Akademikern und nicht von normalen Palästinensern oder Widerstandskämpfern diskutiert wird. Der palästinensische Widerstand begann lange vor der Hamas, der Fatah oder anderen Gruppierungen, sagte er.

Abschließend wies Baroud auf den Druck des Westens hin, der versucht hat, den palästinensischen Diskurs zu kontrollieren oder zu zähmen, indem er die Palästinenser dazu zwang, sich für den “Friedensprozess” und nicht für den Widerstand einzusetzen. “Die Palästinenser wurden aus dem Gespräch ausgegrenzt, und das Schicksal Palästinas wurde einer Gruppe von sehr korrupten Männern überlassen”, erklärte er.

Jan Chalmers – eine Krankenschwester und Stickerin, die 1969/70 für das UNRWA in Gaza arbeitete, bevor sie 2011 das Palestinian History Tapestry Project gründete – ergriff das Wort, erinnerte sich an ihre Jugend und daran, wie sie sich für die palästinensische Sache einsetzte.

Die Geschichte des einheimischen Palästinas in Stichen erzählen: Ein Gespräch mit Jan Chalmers

Jehan Alfarra, MEMO-Journalistin und Co-Vorsitzende und Geschäftsentwicklerin des Palestinian History Tapestry Project, sprach schließlich über ihr Leben und ihre Jugend, als sie in Gaza aufwuchs, bevor sie in die USA und in den Westen ging, um ihre Ausbildung fortzusetzen. Sie erklärte, dass die israelische Besatzung die Palästinenser zersplittert und dass sie die Auswirkungen der Blockade in Bezug auf den fehlenden Zugang zu Wasser und die Versorgung mit Waren zu spüren bekam.

Sie fügte hinzu, dass die Palästinenser im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem alle mit unterschiedlichen Schwierigkeiten und Problemen konfrontiert sind, aber den gleichen Kampf führen. Übersetzt mit Deepl.com



