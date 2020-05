Kommentar vom Hochblauen

Menschen-Rechte und Völker-Rechte in Zeiten von Annexion

Von Evelyn Hecht-Galinski

Es scheint, als ob deutsche Medien und deutsche Politiker immer wieder die Menschen-Rechte und das Völker-Recht für ihre Zwecke benutzen, so wie es ihnen gerade in den Kram passt. Es gibt tatsächlich nur ein Recht der Menschen auf Freiheit und Unversehrtheit, wie es auch im deutschen Grundgesetz steht. Einem Grundgesetz, das die beste Verfassung ist, die wir je hatten. Ja, dieses Verfassungsrecht gilt es zu verteidigen, und das schließt auch ein, dass wir Politiker und Medien kritisieren, wenn es um den „jüdischer Staat“ und dessen Umgang mit den Rechten des palästinensischen Volkes geht.

Mich treibt die Sorge um, wie derzeit in Deutschland dank eines verstärkten Drucks der jüdischen Interessenvertreter und der Israel-Lobby versucht wird, Einfluss zu nehmen auf das demokratische Klima in Deutschland, in dem der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, der Meinung ist, er könne kraft seines Amtes alle Israel-Kritiker zu ausgegrenzten Antisemiten machen.

„Ein armseliger Tropf“

Wie es scheint, hat Kleins Angriff auf den weltweit angesehenen Forscher Achille Mbembe ihn bloßgestellt als das, was er ist: „Ein armseliger Tropf“ ohne jedes Fachwissen uns Beweis seiner intellektuellen Hilflosigkeit, die sich allerdings sehr gut in die „Hasbara-Hass-Arbeit“ einfügt. Klein ist kein unbeschriebenes Blatt und sammelte offensichtlich seine „Kolonial-Erfahrungen“ während seines diplomatischen Dienstes der BRD und amtlichen Stationierung in Kamerun.

Keinen „Alleinvertretungsanspruch“ auf eine Holocaust Erinnerungskultur

Mbembe greift zu Recht den deutschen „Alleinvertretungsanspruch“ auf eine Holocaust-Erinnerungskultur an, die heute, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und der Befreiung vom Faschismus, und 72 Jahre nach der Nakba, der einschneidenden Katastrophe für das palästinensische Volk, mehr als fraglich erscheint und zu Recht diskutiert und hinterfragt werden muss.

Philosemitische „Israel-Liebe“ führt in den Islam-Hass

Inzwischen ist diese monopolistische Erinnerungskultur zu einem Schutzschild für Menschenrechts-und Völkerrechtsverbrechen des „jüdischen Staats“ geworden, der uns steil in die philosemitische „Israel-Liebe“ und den Islam-Hass führt. Wie anders kann man es verstehen, dass gerade die Medien die Nakba „vergaßen“, während der „Geburtstag-Israels“ groß gewürdigt wurde. Sind wir inzwischen wirklich schon wieder so tief gesunken, dass wir die Instrumentalisierung des Holocaust akzeptieren, die so offensichtlich vom „jüdischen Staat“ und seinen deutschen Sayanim dafür benutzt wird, um uns zum Schweigen zu bringen? Mit den Totschlagargumenten „Israel-Hasser“, „Antisemit“ und „jüdische Selbst-Hasser“, wird versucht, auch den letzten Rest von Zivilcourage im Ansatz zu zerstören. Mit „Wehret den Anfängen“ ist inzwischen keine Aussage mehr zu machen, da wir uns mittendrin und nicht mehr in den Anfängen befinden.

Das Versagen deutscher Künstler und Intellektueller

Es ist dies nicht nur die Schuld vieler Medien, sondern es ist auch das Versagen deutscher Künstler und Intellektueller, die immer wieder schweigen, wenn es darum gehen sollte, die vor unser aller Augen begangenen zionistischen Menschenrechts- und Völkerrechtsverbrechen anzuprangern. Sie ziehen sich zurück in ihr deutsches „Schuld-Schneckenhaus“ und meinen damit, deutsche Schuld wiedergutzumachen. Was für eine törichte und gefährliche Vorstellung, in der sich gerade die Elite der deutschen Gesellschaft als schlechtes Vorbild darstellt. Dieselben „Vordenker“, die sofort dabei sind, wenn es gilt, Russland, China oder die Türkei anzuprangern, schweigen beharrlich, wenn es um die Verbrechen des „jüdischen Apartheidstaat“ geht. Auch sie haben wie die deutschen Politiker NICHTS aus unserer Geschichte gelernt. Sie verfallen alle mehr oder weniger in die deutsche „Treter-Mentalität“: nach oben buckeln und nach unten treten.

Nie wieder wollten wir eine angepasste Presse

Ist es nicht mehr als besorgniserregend, wenn so viele bedeutende links-liberale Intellektuelle schweren Herzens aus Israel emigrieren, weil sie die Hoffnung auf Gerechtigkeit in ihrem Land aufgegeben haben? Warum veröffentlichte bis heute keine deutsche Zeitung den wichtigen Aufruf jüdisch-israelischer Intellektueller und warum solidarisieren sich deutsche Intellektuelle, Wissenschaftler und Künstler nicht mit ihnen? Solch ein wichtiges Dokument soll deutschen Lesern verheimlicht werden, damit sie nicht nachdenken über den Umgang mit dem „jüdischen Staat“. Weder die öffentlich-rechtlichen Medien, noch überregionale Zeitungen erfüllen den Anspruch auf sauberen Journalismus und ehrliche Berichterstattung. Stattdessen greift ein gefährlicher Trend der Meinungsdiktatur und verordnete, wie es scheint schon verinnerlichte, pro-israelische Berichterstattung um sich, der sich inzwischen so verstärkt hat, dass es immer schwerer wird, sich dagegen zu wehren. „Nie wieder“ wollten wir auch eine angepasste Presse, die verängstigt durch Existenzängste, wider besseres Wissen journalistisches Handwerk preisgibt und sich ganz darauf konzentriert, den Leser „auf Kurs“ zu bringen. Halten wir es doch lieber mit dem Motto von Erich Mühsam, „sich fügen heißt lügen den die Nazis im KZ ermordetem(1)

Erfreulich ist, dass es endlich ein paar kritische Stimmen gibt, die sich dagegen wehren, wie beispielsweise Stephan Detjen vom DLF, Daniel Bax von der TAZ oder Hartmut Buchholz in der Badischen Zeitung, sowie David Ranan als jüdischer Vertreter im DLR, die aus der angepassten philosemitischen Meute ausscherten, und denen nicht genug zu danken ist. Soweit ist es schon gekommen, dass man mutigen kritischen Stimmen danken muss. (2) (3) (4) (5)

Es sollte uns stolz machen zu dem Kreis prominenter BDS-Unterstützer zu gehören

Ja, es wird immer wichtiger, sich zu wehren, wenn man als BDS-Unterstützer als Antisemit diffamiert wird. Es sollte uns stolz machen, zu diesem illustren Kreis prominenter BDS-Unterstützer zu gehören wie Judith Butler, Naomi Klein, oder Roger Waters, der gerade ein Nakba-Solidaritätslied veröffentlichte. Wen wundert es da, dass gerade die weltweite BDS-Bewegung als „israelischer Staatsfeind Nr.1“ auf dem Schild der Israel-Lobby steht und mit vielen Millionen bekämpft wird. Trotz alledem sind wir mit Roger Waters Song zuversichtlich: „Wir werden siegen, irgendwann“. (6) (7)

Ein verrotteter Staat

Unser Kampf für Gerechtigkeit und für die Freiheit Palästinas, wird sich letzten Endes lohnen. Aber diejenigen, die es immer noch nicht verstanden haben und weiter für das Existenzrecht eines „jüdischen Staats“ eintreten, dessen gerade vor einem Korruptionsprozess stehender Ministerpräsident Netanjahu doch nur zeigt, wie verrottet dieser Staat ist, der solch einen Ministerpräsidenten regieren lässt, werden verlieren.

Kein Existenzrecht und keine Staatsräson für diesen „jüdischen Staat“

Netanjahu kündigte gerade die baldige Annexion des Westjordanlands an, und nennt diesen angekündigten Landraub eine „historische Gelegenheit, wie es sie seit 1948 nicht gab“, und meint damit die „Vollendung der Nakba“ in die „Endlösung“ zu führen. Wie also kann man diesen Staat ohne Grenzen und ohne demokratische Verfassung und gar sein Existenzrecht anerkennen? Nein und nochmals nein, weder dieses Existenzrecht, noch darf die deutsche Staatsräson für diesen „jüdischen Staat“ unterstützt werden. Dieser „jüdische Staat“, der alle UN-Resolutionen negiert, hat nichts mehr in der UNO verloren und gehört mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen. Dafür gehören Netanjahu und Gantz vor den Internationalen Gerichtshof nach Den Haag. (8)

Dieser Staat baute seine Macht nur durch konsequente Missachtung der Menschenrechte aus

Nur durch die konsequente westliche Unterstützung dieses Völkerrechtbruchs und der Missachtung der Menschenrechte der Palästinenser hat diesen Staat zu einer „Staatsterror-Macht“ werden lassen, der seine Nachbarn dank westlicher Hilfe militärisch bedroht. Es sollte uns alle zum Nachdenken anregen, wie kurz wir wieder vor einem neuen Krieg gegen Iran stehen und was wird dann geschehen? Auf welcher Seite wird die deutsche Regierung stehen? Wenn Konfrontation gegenüber Russland und Iran zu der neuen „Werte-Politik“ gehört, dann sind diese „Werte“ nur eine wertlose Phrase, wie die Phrase von der „Zwei-Staatenlösung. Wir sollten es nicht zulassen, dass in Deutschland immer mehr versucht wird, den „jüdischen Staat“ philosemitisch zu erhöhen, und dass auf Kosten der Meinungsfreiheit. Beispiele gab es in letzter Zeit genug. Dafür lohnt es sich zu demonstrieren und sich dagegen zu wehren. Was mit der AfD, dem Islam-Hass und der Anti-Flüchtlingshetze begann und kopiert wurde von vielen anderen Politikern, die sich größten Teils an der „Seite der Juden“ sehen, sollte uns besorgt machen. Sind es nicht gerade die Medien, die immer wieder dazu beitrugen, dass AfD und Pegida erst richtig populär wurden, währen Israel-Kritiker medial gemieden werden?

Wann endlich werden deutsche Intellektuelle und Künstler zusammen mit Öffentlichkeit und Wählern, sich dafür einsetzen, dass die Meinungsfreiheit auch für Israel-Kritiker und BDS-Unterstützer gilt?

Menschen-Rechte und Völker-Rechte in Zeiten von Annexion sind ein hohes Gut, das es zu verteidigen lohnt, für die beste Verfassung aller Zeiten.

Möge das Zuckerfest so süß werden, dass Muslime in Deutschland endlich die Würdigung und Gleichberechtigung erfahren, die ihnen laut Verfassung-Grundgesetz zusteht.

Evelyn Hecht-Galinski, Tochter des ehemaligen Zentralratsvorsitzenden der Juden in Deutschland, Heinz Galinski, ist Publizistin und Autorin. Ihre Kommentare für die NRhZ schreibt sie regelmäßig vom „Hochblauen“, dem 1165 m hohen „Hausberg“ im Badischen, wo sie mit ihrem Ehemann Benjamin Hecht lebt. (http://sicht-vom-hochblauen.de/) 2012 kam ihr Buch „Das elfte Gebot: Israel darf alles“ heraus. Erschienen im tz-Verlag, ISBN 978-3940456-51-9 (print), Preis 17,89 Euro. Am 28. September 2014 wurde sie von der NRhZ mit dem vierten „Kölner Karls-Preis für engagierte Literatur und Publizistik“ ausgezeichnet.

Fußnoten

(1)http://sicht-vom-hochblauen.de/ein-wichtiger-aufruf-und-offener-brief-von-juedischen-gelehrten-und-kuenstlern-aus-israel-an-minister-seehofer/

(2) https://taz.de/Debatte-um-Historiker-Achille-Mbembe/!5683957/

(3) https://www.deutschlandfunk.de/streit-um-historiker-mbembe-antisemitismusbeauftragter-als.720.de.html?dram:article_id=477265

(4) https://www.deutschlandfunkkultur.de/vorwurf-des-antisemitismus-eine-potente-diffamierungswaffe.1005.de.html?dram:article_id=476903

(5) https://www.badische-zeitung.de/achille-mbembe-ein-toerichter-intellektueller–185865487.html

(6) https://www.youtube.com/embed/pKaZvVxMa3Q?start=188&feature=oembed

(7) https://www.972mag.com/achille-mbembe-germany-israel-antisemitism/

(8) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-05/israel-westjordanland-annexion-benjamin-netanjahu

Erich Fried (1921-1988), „Höre Israel – Gedichte Gegen Das Unrecht“

1.

HÖRE, ISRAEL

Nicht als Fremder und nicht als Feind

von Hass gegen euch entzündet

ich spreche als einer von euch

der auch Irrwege kennt

In den Gaskammern und in den Öfen

wo eure Familien vergingen

wurden auch meine Verwandten

vergast und verbrannt

Seither kämpfe ich gegen das

was dahin geführt hat

gegen die Mächte

die Hitler zur Macht verhalfen

Sie sind noch nicht verschwunden

von dieser Erde

und was tut i h r?

Ihr laßt euch von ihnen fördern

2.

Sie wollen das gleiche von euch

was sie von Hitler wollten:

Ihr sollt Vorposten sein

für ihre Ordnung der Welt

Darum muss ich das Bittere sagen

in eure Ohren

die ihr im Unrecht verstopft

wie zur Zeit der Propheten

Auch wenn es bitter schwer ist

auch wenn ihr es mit Bitterkeit heimzahlt

aber ihr sollt nicht sagen können

das sagten euch nur eure Feinde

und später soll es nicht heißen;

Zur Zeit als die Juden noch siegten

sprach keiner von ihnen

gegen ihr eigenes Unrecht

3.

Ihr habt in Europa

die Höllen der Höllen erlitten

Verfolgung Vertreibung

langsamen Hungertod

die Gewalt der Mörder

die Hilflosigkeit eurer Schwäche

die Urform des Unrechts

das nichts als die eigene Macht kennt

Ihr habt eure Henker

beobachtet und von ihnen

den Blitzkrieg gelernt

und die wirksamen Grausamkeiten

Was ihr gelernt habt

das wollt ihr jetzt weitergeben

Kinder der Zeit des Unrechts

erzogen in seinem Bild

4.

Ihr seid tüchtige Pflanzer geworden

ihr habt die Wüste bewässert

doch die Armen die vor euch dort wohnten

die habt ihr weg gedrängt

Eure Gönner die Saatgut schickten

und Geld für eure Arbeit

und Waffen für eure Macht

sehen: die Saat geht jetzt auf

Nicht nur Pflanzen:

An Stelle des ungerechten

Hasses der euch verfolgt hat

sät ihr heute gerechteren Hass

Ich wollte nicht

dass ihr im Meer ertrinkt

aber auch nicht dass andre durch euch

in der Wüste verdursten

Als ihr verfolgt wurdet

war ich einer von euch

Wie kann ich das bleiben

wenn ihr Verfolger seid?

5.

Ihr habt nicht von den Völkern gelernt

sondern von ihren Herren

Ihr seid nicht mehr Opfer der andern:

ihr selbst wollt andere opfern

eurer vergänglichen Macht

von der ihr glaubt sie genügt

um den Armen ihr Land zu nehmen

auf dem sie saßen

6.

Ihre Gesichter

sind euren Gesichtern ähnlich

ihre Sprache

ist eurer Sprache verwandt

Auch sie taten manchmal Unrecht

Nicht alles ist schwarz oder weiß

Ihr beide seid gebrannt

von der selben Sonne

Aber euer Unrecht war größer

denn ihr habt euch Land geben lassen

von denen die kein Recht hatten

es euch zu geben

Zwar ihr selbst wart bedrückt wo ihr herkamt

mehr als andere Kolonisten

doch die Armen im Land das ihr nahmt

waren nicht schuld daran

Zwar ihr selbst wart arm

aber immer noch reich gegen die

deren Boden ihr kauftet

fast wie Yankees einst den der Indianer

7.

Kehrt um! kehrt um!

Die euch Geld oder Waffen gaben

werden nicht immer da sein

um euch zu schützen

Umkehren wird nicht leicht sein:

Der Hass der Armen lebt lange

und viele wünschen euch das

was einst ihr euren Peinigern wünschtet

Doch euch bleibt kein anderer Weg

euch die Zukunft zu öffnen

wenn es nicht eine Zukunft

der ewig Verhassten sein soll

Kehrt um! kehrt um!

Die euch Geld oder Waffen geben

brauchen euch nur als Söldner

gegen die Zukunft

gegen das Ende der Ausbeutung

gegen die Hoffnung der Armen

gegen die Völker

die eure Brüder sein sollten

8.

Zwar unter denen sind solche

die haben gerufen:

„Alle Juden ins Meer!“

Das sind keine Stimmen der Zukunft

Aber vergesst nicht

es sind nicht alle dasselbe

so wie auch bei euch nicht alle

dasselbe denken

In Ägypten und Syrien

waren andere Kräfte am Werk

als in den Palästen

Arabiens oder Jordaniens

9.

Die Könige riefen zum Hass auf

Sie kennen kein anderes Mittel

ihre Untertanen

an zu stacheln zum Kampf

doch auch die Feindschaft der anderen

habt ihr erworben

Ihr seid nicht schuldlos daran

dass sie gegen euch sind

Und vergesst auch nicht:

In New York in Hamburg und London

schrieben die Zeitungen

freundlicher über die

aus deren Ländern die Rufe

zum Völkermord kamen

über Feisal und Hussein

als über Ägypten und Syrien

Denn die Könige wollen sie stützen

aber die Länder die sich mühsam

hin tasten zum Sozialismus

zu Falle bringen

Und dazu sollt ihr ihnen dienen

mit Haut und Haaren

mit eurem ganzen Vermögen

von dem sie euch etwas ersetzen

10.

Wenn ihr euch nicht zu gut seid

für diese Rolle

nicht zu tüchtig und nicht zu klug

nicht zu menschlich und unabhängig

dann werdet ihr abhängen

von den dürren Trägern des Unrechts

wie ein Gehenkter abhängt

von seinem Galgen

als warnendes Beispiel

wohin die Tapferkeit führt

und die Tüchtigkeit wenn sie verführt ist

dem Unrecht zu dienen

11.

Ich sage das nicht für die

die euch immer schon Feinde waren

und nur neue Vorwände suchen

für ihren alten Hass

auch nicht für die unter euch

die lernten von ihren Hassern

sich selbst zu hassen

oder sich hässlich zu finden

Doch ich sage das gegen die

die sich heute erschaffen wollen

nach dem Ebenbild ihrer Vernichter

um selbst Vernichter zu werden

denn wenn die euch beherrschen

vernichten sie trotz ihrer Siege

zuletzt sich selbst

wie das eure Vernichter taten

Und ich sage das auch

gegen die falschen Freunde

die eure Not benützen

um euch tiefer in Schuld zu verstricken

Gegen die die euch vor treiben wollen .

bis es zur Umkehr zu spät ist

um ihre Zwecke zu fördern

mit eurem Blut

12.

Ihr habt die überlebt

die zu euch grausam waren

Lebt ihre Grausamkeit

in euch jetzt weiter?

Eure Sehnsucht war so zu werden

wie die Völker Europas

die euch mordeten

Nun seid ihr geworden wie sie

Den Geschlagenen habt ihr befohlen:

„Zieht eure Schuhe aus!“

Wie den Sündenbock habt ihr sie

in die Wüste getrieben

in die große Moschee des Todes

deren Sandalen Sand sind

doch sie nahmen die Sünde nicht an

die ihr ihnen auflegen wolltet

Der Eindruck der nackten Füße

im Wüstensand

überdauert die Spur

eurer Bomben und Panzer

