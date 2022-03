“

7. März 2022

Lawrence Ferlinghetti im Jahr 2012. (Cmichel67 – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Erbarmen mit der Nation

Erbarmen mit der Nation, deren Volk Schafe sind

Und deren Hirten sie in die Irre führen…

Erbarmen mit der Nation, oh Erbarmen mit dem Volk

die zulassen, dass ihre Rechte erodieren

und ihre Freiheiten weggespült werden

– Lawrence Ferlinghetti



Mitleid mit der Nation

Von Scott Ritter



7. März 2022



Speziell für Consortium News

In den letzten Monaten haben die Vereinigten Staaten einen Wandel durchgemacht, von dem man nur in Geschichtsbüchern liest – von einer Nation, die unvollkommen, aber beharrlich das Versprechen, wenn nicht gar das Prinzip der Freiheit umarmte, vor allem, wenn es um das grundlegendste aller Rechte ging – das Recht auf freie Meinungsäußerung. Demokratien leben und sterben von der Fähigkeit einer informierten Bürgerschaft, sich an offenen Debatten, Dialogen und Diskussionen über schwierige Themen zu beteiligen. Die Redefreiheit ist einer der Grundpfeiler der amerikanischen Demokratie – der Gedanke, dass man das Recht hat, seine Meinung frei zu äußern, ohne Zensur oder Unterdrückung fürchten zu müssen, ganz gleich, wie sehr die eigenen Überzeugungen von der Mehrheitsgesellschaft abweichen mögen.

Das ist vorbei.

Nach der russischen Invasion in der Ukraine ist die Russophobie, die in den Vereinigten Staaten um sich gegriffen hatte, seit Russlands erster Präsident nach dem Kalten Krieg, Boris Jelzin, die Macht an seinen handverlesenen Nachfolger, Wladimir Putin, übergab, wie der faulige Kern eines überreifen Furunkels hervorgetreten. Dass es diese antirussische Tendenz in den Vereinigten Staaten gab, war an und für sich kein Geheimnis. In der Tat hatten die Vereinigten Staaten seit dem Jahr 2000 die klassische russische Landeskunde beiseite geschoben, um eine neue Schule zu gründen, die die Doktrin des “Putinismus” vertrat, die auf der fehlerhaften Vorstellung beruhte, dass sich in Russland alles um die einzigartige Person Wladimir Putin drehte.

Je mehr sich die Vereinigten Staaten mit der Realität einer russischen Nation auseinandersetzten, die nicht gewillt war, sich wieder unter das Joch der als “Demokratie” getarnten Teppichhändler-Ökonomie zu beugen, die während der Jelzin-Ära vorherrschte, desto mehr setzte sich das Dogma des “Putinismus” in den Einrichtungen durch, in denen angeblich die intellektuelle Auseinandersetzung mit komplexen Problemen stattfand – in den akademischen Hallen, die wiederum die Köpfe hervorbrachten, die die Politik formulierten und umsetzten.

Ausreißer wie Jack Matlock, John Mearsheimer und Stephen Cohen wurden zugunsten einer neuen Sorte ehemaliger Russlandexperten entlassen, angeführt von Leuten wie Michael McFaul, Fiona Hill und Anne Applebaum. Echte russische Regionalstudien wurden durch ein neues Feld autoritärer Studien ersetzt, in dem die Seele einer Nation, die einst durch das Leben und die Werke von Dostojewski, Tolstoi, Gorki, Lenin, Stalin, Sacharow und Gorbatschow definiert wurde, zu einer seichten Karikatur eines Mannes – Putin – destilliert wurde.

Wir hatten dieses Spiel schon einmal gesehen, als im Vorfeld der US-geführten Invasion und Besetzung des Irak die nationale Identität eines Volkes, das sein Erbe bis in die biblischen Zeiten Babylons zurückverfolgte, in der Person eines Mannes, Saddam Hussein, verkörpert wurde. Indem sie sich ausschließlich auf eine konstruierte Erzählung konzentrierten, die aus einem simplen Verständnis eines Mannes abgeleitet war, überspielten die Vereinigten Staaten die komplexe innere Realität der irakischen Nation und ihres Volkes und bereiteten sich so selbst auf eine Niederlage vor. Es war, als gäbe es die lange und bewegte Geschichte des Irak nicht mehr.

Die Auswirkungen dieser Auslöschung von Kontext und Relevanz aus dem nationalen Diskurs waren im Vorfeld der Entscheidung zu spüren, einen in jeder Hinsicht illegalen Angriffskrieg zu beginnen – laut Robert H. Jackson, Richter am Obersten Gerichtshof der USA und Hauptankläger vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal, das größte Kriegsverbrechen überhaupt.

Meine eigenen Erfahrungen sind ein Beleg für diese Realität. Als ehemaliger Chef-Waffeninspektor im Irak von 1991-1998 war ich in der einzigartigen Lage, zum Wahrheitsgehalt der Behauptungen der Vereinigten Staaten Stellung zu nehmen, dass der Irak unter Verletzung seiner Verpflichtung zur Entwaffnung Massenvernichtungswaffen besaß. Als meine Haltung als geeignet für eine Darstellung angesehen wurde, die einen demokratischen Präsidenten, Bill Clinton, angriff, wurde ich bereitwillig aufgenommen. Als meine faktenbasierte Darstellung jedoch mit der Regimewechsel-Politik von Clintons Nachfolger George W. Bush kollidierte, wurde ich als Paria abgetan.

Politik der persönlichen Zerstörung

Soldaten der US-Armee beraten sich in der Nähe eines verunstalteten Wandgemäldes von Saddam Hussein in der Bagdad Central Detention Facility, dem ehemaligen Abu Ghraib-Gefängnis, in Bagdad, Irak, 27. Oktober 2003. (U.S. National Archives)

Die Politik der persönlichen Zerstörung wurde in vollem Umfang angewandt, und ich wurde angegriffen, weil ich ein Handlanger Saddams und – vielleicht am schlimmsten für jemanden, der seiner Nation als Offizier der U.S. Marines stolz und ehrenvoll gedient hat – antiamerikanisch war. Es spielte keine Rolle, dass die faktenbasierten Argumente, die ich gegen den Krieg mit dem Irak vorbrachte, sich ausnahmslos als zutreffend erwiesen – und zwar zu dem Zeitpunkt und an dem Ort, an dem die Argumente am stärksten hätten widerhallen können und sollen (während der Vorbereitung der Invasion) -, dass meine Stimme effektiv zum Schweigen gebracht worden war.

Dasselbe Muster sehe ich heute wieder, wenn es um das schwierige Thema Russland geht. Wie jedes wichtige Thema hat auch der russisch-ukrainische Konflikt zwei Seiten seiner Geschichte. Die humanitäre Tragödie, die den Bürgern der Ukraine widerfahren ist, ist vielleicht das wichtigste Argument, das man gegen den russischen Militäreinsatz vorbringen kann. Aber hätte es nicht einen gangbaren diplomatischen Ausweg gegeben, der diese schreckliche Situation hätte vermeiden können?

Um dieser Frage nachzugehen, muss man jedoch in der Lage und bereit sein, sich auf eine faktenbasierte Diskussion über die russischen Motive einzulassen. Das Hauptproblem bei diesem Ansatz besteht darin, dass das dabei entstehende Narrativ denjenigen, die das westliche Dogma des “Putinismus” vertreten, das auf den irrationalen Neigungen und dem geopolitischen Appetit eines einzigen Mannes – Wladimir Putin – beruht, nicht passt.

Die Frage der NATO-Erweiterung und der damit verbundenen Bedrohung der nationalen Sicherheit Russlands wird mit dem lapidaren Hinweis abgetan, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis sei und als solches keine Bedrohung für Russland oder seinen Führer darstellen könne. Die Frage nach dem Krebsgeschwür der neonazistischen Ideologie im Herzen der ukrainischen Regierung und der nationalen Identität wird mit der “Tatsache” abgetan, dass der derzeitige Präsident der Ukraine selbst Jude ist. Das achtjährige Leiden der russischsprachigen Bürger des Donbass, die unter dem unaufhörlichen Bombardement des ukrainischen Militärs lebten und starben, wird einfach ignoriert, als hätte es nie stattgefunden.

Pro-Ukraine-Demonstration in Washington, 25. Februar. (John Brighenti, Flickr, CC BY 2.0)

Das Problem mit der pro-ukrainischen Darstellung ist, dass sie im besten Fall unvollständig und im schlimmsten Fall unglaublich irreführend ist. Die NATO-Erweiterung wurde von Russland stets als existenzielle Bedrohung bezeichnet. Die Vorherrschaft der hasserfüllten Neonazi-Ideologie der ukrainischen Rechtsextremen ist gut dokumentiert, bis hin zu ihrer Drohung, den amtierenden Präsidenten Wolodymyr Zelenski zu töten, wenn er nicht nach ihrer Pfeife tanzen würde. Und die Tatsache, dass der ehemalige Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, versprochen hat, die russischsprachige Bevölkerung des Donbass unter dem Gewicht des ukrainischen Artilleriebeschusses in den Kellern zusammenzukauern, ist gut dokumentiert.

Leider müssen diejenigen, die eine fundierte, auf Fakten basierende Diskussion, einen Dialog und eine Debatte über das komplexe Problem der ukrainisch-russischen Beziehungen führen wollen, feststellen, dass Fakten nicht dazu beitragen, das Dogma des “Putinismus” zu fördern, das heute die amerikanischen Hochschulen, die Regierung und die Mainstream-Medien erfasst hat.

Die aus der Saddam-Ära stammende Taktik der Verleumdung des Charakters eines jeden, der es wagt, das in Frage zu stellen, was als konventionelle Weisheit gilt, wenn es um Russland und seinen Führer geht, ist im Land der Freien und der Heimat der Tapferen quicklebendig und lebendig. Die uralte Taktik des Boykotts solcher Stimmen durch die Mainstream-Medien ist in vollem Gange – die so genannten Nachrichtensender werden von den Gefolgsleuten des “Putinismus” überschwemmt, während jeder, der es wagt, das offiziell sanktionierte Narrativ “Ukraine gut, Russland schlecht” in Frage zu stellen, von der Teilnahme an der “Diskussion” ausgeschlossen wird.

Russische Fehlinformation

Demonstration in Stockholm gegen die russische Invasion in der Ukraine im Jahr 2022. (Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons)

Und in diesem Zeitalter, in dem die sozialen Medien in vielerlei Hinsicht die Mainstream-Medien als bevorzugte Quelle für die meisten Amerikaner verdrängt haben, hat die US-Regierung mit den kommerziellen Anbietern der wichtigsten Plattformen, die für den Austausch von Informationen genutzt werden, zusammengearbeitet, um alles, was von der offiziellen Linie abweicht, als “russische Fehlinformationen” zu bezeichnen, was so weit geht, dass Daten, die aus russischen Quellen stammen, als “staatlich gefördert” bezeichnet werden, zusammen mit einer Warnung, die unterstellt, dass die darin enthaltenen Informationen irgendwie fehlerhaft und gefährlich für den normalen demokratischen Diskurs sind.

Die ultimative Sanktion kam jedoch, als die US-Regierung Druck auf die Internet-Provider ausübte, alle mit Russland verbundenen Medien abzuschalten, was zur Schließung von RT America und anderen Medien führte, deren Genauigkeit und Unparteilichkeit bei einer Überprüfung die ihrer amerikanischen Pendants bei weitem übertraf.

Jetzt erreicht Amerika die nächste Stufe, wenn es um die Pandemie der Russophobie geht, die über das Land hinwegfegt und alles Russische aus dem nationalen Diskurs und der Erfahrung entfernt. Russische Bücher werden verboten, russische Restaurants boykottiert und, schlimmer noch, angegriffen. Die massiven Wirtschaftssanktionen, die gegen Russland und das russische Volk verhängt wurden, haben dazu geführt, dass alles, was mit Russland zu tun hat, aus dem amerikanischen Bewusstsein getilgt wird.

Wo wird das enden? Die Geschichte zeigt, dass Amerika in der Lage ist, sich selbst zu heilen – die nationale Schande, die die Behandlung der japanischen Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs darstellte, ist ein klarer Beweis für dieses Phänomen. Die Politik der Annullierung, die sich in der amerikanischen Politik herausgebildet hat, hat jedoch nie die Art von potenziellen Rückschlägen mit sich gebracht, wie sie im Falle Russlands bestehen.

Bei der überstürzten Annullierung Russlands im Namen der Niederlage Putins sind Emotionen an die Stelle des gesunden Menschenverstandes getreten, und zwar so sehr, dass die Menschen die Tatsache ignorieren, dass Russland eine Atommacht ist, die bereit und in der Lage ist, ihr Armageddon-induzierendes Arsenal zur Verteidigung dessen einzusetzen, was sie als ihre legitimen nationalen Sicherheitsinteressen betrachtet.

Noch nie war eine nationale Diskussion für das weitere Überleben des amerikanischen Volkes und der gesamten Menschheit so wichtig wie heute. Wenn diese Diskussion in Kenntnis aller Fakten und Meinungen über Russland geführt werden könnte, bestünde die Hoffnung, dass die Vernunft siegt und alle Nationen den Abgrund unseres kollektiven Selbstmordes überwinden. Leider ist das amerikanische Demokratieexperiment für eine solche kurzfristige Umarmung von Vernunft und Verstand nicht förderlich.

“Schade um die Nation”, schrieb Ferlinghetti, “deren Führer Lügner sind, deren Weisen zum Schweigen gebracht werden und deren Fanatiker den Äther heimsuchen.”



Bedauern Sie Amerika.

Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente.

--

