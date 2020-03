MLPD und Patrick Ziegler stellen Eilantrag in Sachen Corona RF-News

Der Eilantrag richtet sich daegegen, dass in Bayern das Verlassen der eigenen Wohnung generell untersagt und nur in Ausnahmefällen erlaubt ist.

Weiter schreibt das Zentralkomitee der MLPD in einer Mitteilung an Presse und Öffentlichkeit vom heutigen Sonntag, dass vom Antrag sinnvolle Regelungen des Gesundheitsschutzes in der Corona-Krise in der bayerischen Verordnung wie zu einem Mindestabstand von 1,5 Metern nicht berührt sind.

Rote Fahne News dokumentiert die Pressemitteilung des Zentralkomitees der MLPD:

In dem Antrag der Anwaltskanzlei Meister und Partner heißt es: „Es wird von Antragstellerseite dabei in keiner Weise in Zweifel gezogen, dass die Eindämmung der weiteren Verbreitung des Coronavirus ein hochrangiges legitimes Ziel darstellt, da sie dem Schutz von Leben und Gesundheit der gesamten Bevölkerung dient. Geeignete Maßnahmen mit diesem Ziel erkennen die Antragsteller daher ausdrücklich an und fordern sogar deren Ausweitung