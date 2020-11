Mossad: Another Day, Another Murder NOTE: I just published a Middle East Eye piece on the limitations imposed on Biden’s Middle East policy by Israeli and Israel Lobby constraints. I also did the following interviews on the presidential transition and how it will impact the region. Listen to them here: Israel’s Mossad assassinated yet another Iranian Nuclear scientist in Tehran today.

Mossad: Ein weiterer Tag, ein weiterer Mord

von Richard Silverstein

27. November 2020

ANMERKUNG: Ich habe soeben ein “Middle East Eye piece” über die Beschränkungen veröffentlicht, die Bidens Nahostpolitik durch die Zwänge der israelischen und israelischen Lobby auferlegt werden. Ich habe auch die folgenden Interviews über den präsidialen Übergang und seine Auswirkungen auf die Region geführt. Hören Sie sie hier:

Moshen Fakrizadeh, Vater des iranischen Atomprogramms, vom israelischen Mossad ermordet

Der israelische Mossad hat heute in Teheran einen weiteren iranischen Atomwissenschaftler ermordet. Es war der sechste derartige Mord durch das israelische Mordkommando seit Beginn dieser Morde im Jahr 2010. Aber diese Operation war anders. Das Opfer, Moshen Fakrizadeh, war der Vater des iranischen Atomprogramms und der ranghöchste Wissenschaftler des Landes. Er gründete es und ist von Anfang an ein wichtiger Führer geblieben.

Wie ich nach dem Anschlag des Mossad in der vergangenen Woche gegen eine andere Persönlichkeit im Iran, die Nummer zwei der Al-Qaida, bemerkte, koordinierte der Mossad wahrscheinlich alle Elemente des Mordes, ohne die Waffe tatsächlich abzufeuern. Dafür benutzen die Israelis ihre Killer der iranischen Terrorgruppe MeK, um die Drecksarbeit vor Ort zu erledigen.

Während der Obama-Administration kollaborierten die USA mit Israel, um das Atomprogramm des Landes durch die Operation Olympische Spiele zu sabotieren. Es sah auch anders aus, als der Mossad die in der Nuklearforschung tätigen Wissenschaftler eliminierte. Aber irgendwann, nachdem Obama beschlossen hatte, einen Atomdeal mit den Iranern anzustreben, hörten sowohl die Tötungen als auch die Sabotage auf. Zweifellos wies Obama die Israelis an, sich zurückzuziehen, und das taten sie auch.

Aber jetzt, in den schwindenden Tagen der Trump-Administration, sind alle Wetten und alle Einschränkungen aufgehoben. Tatsächlich ermutigen Pompeo-Kushner-Trump die Israelis ohne Frage, ihr Schlimmstes zu tun. Diese beiden jüngsten Morde sind vielleicht nur die Spitze des Eisbergs, denn es gibt Berichte von Barak Ravid und meiner eigenen israelischen Quelle, dass entweder die USA oder Israel ihren eigenen Angriff gegen das iranische Atomprogramm planen.

Es ist möglich, dass diese Tötungen ein Vorspiel zu einem viel stärkeren Schlag sind. Obwohl es möglich ist, dass die USA den israelischen Aktionen eine gewisse Grenze gesetzt und ihnen gesagt haben, den Iran nicht anzugreifen, sondern ihnen stattdessen erlaubt haben, diejenigen zu töten, die es getan hat.

Ich habe nach praktisch jedem israelischen Attentat, über das ich hier berichtet habe, Folgendes geschrieben: Sie funktionieren nicht. Das setzt natürlich voraus, dass diese Morde darauf abzielen, den “Feind” zu schwächen oder ihn daran zu hindern, welche Politik oder Operation das Opfer auch immer anordnete. Aber in diesem Fall hat das Attentat keinen Antiterrorwert. Es handelt sich schlicht und einfach um einen politischen Akt nicht nur der Rache, sondern der Provokation. Die Israelis verfolgen zwei Ziele: Bidens Bandbreite an politischen Optionen gegenüber dem Iran einzuschränken und den Iran zu Vergeltungsmaßnahmen zu provozieren, die jede Chance auf eine Erneuerung des JCPOA oder eine Normalisierung untergraben würden. Fakrizadeh war lediglich ein Instrument zur Erreichung dieser Ziele.

Lady Liberty denkt über das Durcheinander nach, das wir im Nahen Osten angerichtet haben (TIm Brinton)

Als Ziel hatte er wenig Wert. Wie bei jedem anderen israelischen Mordopfer kann die Organisation (ob Hisbollah, Hamas oder Iran) sie ersetzen. Tatsächlich weiß sie, dass sie andere darauf vorbereiten muss, ihren Platz in genau dieser Situation einzunehmen. Der Nachfolger des Opfers ist der iranischen Führung wahrscheinlich bereits bekannt. Er wird die Arbeit weiterführen und dies möglicherweise sogar noch brillanter als sein Vorgänger tun.

Bidens Wahl

Der designierte Präsident Biden hat die Wahl: Entweder er lässt zu, dass die Israelis und Trump bei seinem Amtsantritt am 20. Januar in seinen politischen Optionen das Schlimmste einstecken; oder er kann jetzt entschlossen handeln und die Israelis warnen, dass es ernsthafte Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen hätte, wenn sie diesen Weg fortsetzen. Die einzige Möglichkeit, Israel dazu zu bewegen, etwas zu unterlassen, besteht darin, entweder mit einer Konsequenz zu drohen oder im Gegenzug etwas Wertvolles anzubieten.

Im Jahr 2008, bevor Barack Obama als Präsident vereidigt wurde, führte Israel einen grausamen Krieg gegen den Libanon. George Bush übte keinen Druck auf Israel aus, einen Waffenstillstand zu akzeptieren. Tatsächlich hat Condoleezza Rice den Krieg als “Geburtswehen eines neuen Nahen Ostens” in der Region angekündigt.

Nach geheimen Akten, die mir von Shamai Leibowitz zur Verfügung gestellt wurden und die auf der Überwachung durch das Justizministerium beruhen, besuchte der wichtigste Nahost-Berater Obamas, Dan Shapiro, in der späten Nacht den israelischen Botschafter, Michael Oren, zu Hause. Ich weiß nicht, was genau in dieser Nacht gesagt wurde, aber wir kennen das Ergebnis: Israel hat den Waffenstillstand akzeptiert, und der Krieg wurde noch vor Obamas Amtsantritt beendet. Das war genau das, was Obama wollte. Er wollte nicht, dass bei seinem ersten Amtsantritt israelische Streubomben und Artilleriefeuer auf den Südlibanon regneten.

Genau das ist es, was Biden jetzt tun muss. Schicken Sie Tony Blinken, seinen designierten Staatssekretär, heute Abend zum israelischen Botschafter, zu Ron Dermer, und sagen Sie ihm, wenn die israelischen Aktionen jetzt nicht aufhören, dann wird der neue Präsident am 20. Januar entscheidende Maßnahmen ergreifen. Diese Morde sind zum Beispiel Kriegsverbrechen. Vielleicht eine Verweisung an den IStGH für künftige Verletzungen des Völkerrechts (obwohl wir diese Verweisung nicht vornehmen könnten, da wir kein IStGH-Unterzeichner sind).

Der einzige Nachteil ist, dass Obama 2008 mit Ehud Olmert als Premierminister zu tun hatte. Olmert war ein pragmatischer Politiker. Er verstand, wie Abmachungen getroffen und Verpflichtungen eingehalten werden. Bibi Netanjahu hat keine derartigen Kompensationen. Er würde seine eigene Mutter verraten, wenn sie ihm politische oder finanzielle Vorteile böte. Biden hat also möglicherweise keinen großen Einfluss auf Netanjahu. Aber das sollte ihn nicht davon abhalten, es zu versuchen.

Es wäre ein guter Anfang, das 30-Milliarden-Dollar-Hilfspaket abzuschneiden, das Obama mit Israel ausgehandelt hat, um die Israelis bezüglich des JCPOA-Abkommens zu besänftigen. Aber hat Biden das Rückgrat, sich gegen Israel und die Israel-Lobby zu stellen? Ist er bereit, dafür politisches Kapital einzusetzen? Oder ist er so sehr damit beschäftigt, die zahlreichen Katastrophen, die Trump verursacht hat und die unser öffentliches Gesundheitssystem und unsere Wirtschaft zerstört haben, rückgängig zu machen, dass er beschließt, dass dies keine ausreichend hohe Priorität für ein Engagement hat?

Auf der anderen Seite würde ein Rückzug und die Möglichkeit, Israel in diesen Fragen seinen Willen durchzusetzen, wahrscheinlich Bidens Absicht, zum JCPOA-Abkommen zurückzukehren, zunichte machen. Wenn Israel weiterhin iranische Vermögenswerte angreift, wird es in der iranischen Führung niemanden geben, der bereit wäre, sich in dieser oder einer anderen Angelegenheit mit Biden zu befassen. Kann es sich der designierte Präsident leisten, sich nicht zu engagieren? Übersetzt mit Deepl. com

