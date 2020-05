Ich danke meinem Freund Joseph Massad für die Zusendung seines neuen Artikels auf Middleeasteye zur deutschen Veröffentlichung auf meiner Hochblauen

Nakba: Die vergessenen Ursprünge der palästinensischen Katastrophe im 19. Jahrhundert

Von Joseph Massad

Im Vorfeld des Krimkrieges bestanden die europäischen Katholiken in Lateinamerika auf der Wiederherstellung ihrer ausschließlichen Rechte an christlich-palästinensischen Heiligtümern, die während der Kreuzzüge errichtet und im 14. Jahrhundert unter den Mamelucken wiedererlangt worden waren, aber nach der Eroberung durch die Osmanen an die griechisch-orthodoxe Kirche verloren gingen.

Die Russen waren nervös über die Fortschritte in den protestantischen und katholischen Institutionen in Palästina, ganz zu schweigen von der Vernachlässigung und Korruption des griechischen Klerus, der seit dem 16. Jahrhundert für die orthodoxen Palästinenser zuständig war und nach dem Tod des letzten palästinensischen Patriarchen Atallah 1543 von den Osmanen an die Macht gebracht wurde.

In den 1850er Jahren betrug die Bevölkerung Palästinas weniger als 400.000 Menschen, darunter etwa 8.000 Juden. Die Hälfte waren palästinensische Juden, die der spanischen Inquisition im 16. Jahrhundert entkommen waren; die andere Hälfte waren messianische kabbalistische Juden, die in den frühen Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in Erwartung der Ankunft des Messias aus Russland kamen.

Der erste Bischof, Michael Solomon Alexander, war ein deutsch-jüdischer Konvertit, der vor seiner Bekehrung Rabbiner gewesen war. Die Briten kauften Land, und ihr Konsul richtete mehrere Institutionen ein, um Juden unter anderem in der Landwirtschaft zu beschäftigen. Auch die britischen Kolonisten selbst begannen, Land zu kaufen und sich in der Landwirtschaft zu versuchen.

Bald errichteten die Briten 1838 das erste ausländische Konsulat in Jerusalem, und die Kirche von England errichtete 1842 ein anglikanisches Bistum in der heiligen Stadt.

14. Mai 2020Die Nakba, der Verlust von Land und Häusern für die Palästinenser, begann wohl in den 1880er Jahren mit der Ankunft der ersten zionistischen jüdischen Kolonisten, die die Palästinenser von Land vertrieben, das die Kolonisten von abwesenden Grundbesitzern erworben hatten.Die Nakba ist eine andauernde Katastrophe, die bis heute den Zustand der Palästinenser bestimmt. Die Jahre 1948 und 1967 sind ein Wendepunkt, an dem größere und monumentalere Verluste an Land und Rechten zu verzeichnen sind, und 1993, das Jahr von Oslo, ist ein Wendepunkt, an dem die Palästinenser ihr Recht verloren, ihr gestohlenes Heimatland durch die Kollaboration der ehemaligen Befreiungsbewegung zurückzuerhalten.

Die Osmanen erließen ein Edikt, das einige ihrer Privilegien auf Kosten der Orthodoxen im Heiligen Grab, in der Geburtskirche und in Gethsemane wiederherstellte. Die palästinensischen Orthodoxen – Geistliche und Laien – waren in Aufruhr, ebenso Zar Nikolaus I. Dies wurde zum casus belli für den Krimkrieg. Mit der Niederlage Russlands beschleunigte sich die Invasion der lateinisch-katholischen und protestantischen Missionare in Palästina um ein Vielfaches.

Britische EifererIn der Zwischenzeit kam 1851 eine weitere fanatische Missionsorganisation, die 1799 gegründete Church Missionary Society, auf den Plan, um palästinensische Ostchristen zu bekehren. Die britischen Eiferer richteten Schulen, Krankenstationen und medizinische Einrichtungen ein, um Bekehrte zu gewinnen, während die östlichen christlichen Kirchen in ganz Palästina Widerstand leisteten.

Das palästinensische Rückkehrrecht: Der rechtliche Schlüssel zur Rückgängigmachung der zionistischen Eroberung

Eiferer Als Reaktion auf die Missionare gründete ein französisch-jüdischer Staatsmann 1860 die Alliance Israelite Universelle Schulen für osmanische Juden. Ein französisch-jüdischer Philanthrop gründete auch landwirtschaftliche Betriebe für die jüdische Bevölkerung. An der US-Front wurden in den 1820er Jahren amerikanische protestantische Missionare nach Palästina entsandt, entschieden sich jedoch, ihr Glück in Syrien zu versuchen, und verließen das Land in den 1840er Jahren mit der Zusicherung, dass sich ihre britischen Glaubensgenossen um die Palästinenser kümmern würden. Doch andere folgten, darunter Dutzende von Adams-Kolonisten, ehemalige Mormonen, die zwischen 1866 und 1868 eine Siedlerkolonie in Jaffa errichteten, um das Land auf die „Rückkehr“ der Juden vorzubereiten, die vor der Wiederkehr der Wiederkehr bekehrt werden sollten. Ihre Bemühungen scheiterten, aber dies geschah zum Wohle einer neuen Gemeinschaft deutscher protestantischer Kolonisten, der so genannten Templer, die in den 1860er Jahren nach Palästina kamen und landesweit eine Reihe von Kolonien errichteten, unter anderem auf dem Land der Adams-Kolonie in Jaffa. Die deutsche Marine kam an die Küsten Palästinas, um sie während des russisch-osmanischen Krieges 1877-78 zu verteidigen. Die Templer wollten Palästina in einen christlichen Staat verwandeln und hofften, dass dieser nach dem Krieg Deutschland zugesprochen würde, aber sie sollten enttäuscht werden. Sie blühten auf, bis die Briten und, nach ihnen, die jüdischen Zionisten sie außer Landes schikanierten. 1881 kamen auch mehr Amerikaner, wie die fundamentalistische Familie aus Chicago, die Spaffords, die in Jerusalem eine Kolonie errichteten. In den 1890er Jahren schlossen sich ihnen schwedische Fundamentalisten an. Sie kauften den Palast von Rabah al-Husayni, um ihre Kolonie zu gründen. Heute ist es das American Colony Hotel in Jerusalem.