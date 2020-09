National Coalition Demands No Normalization with Occupation and Colonization Samidoun is among the over 50 organizations launching this call. This statement is still open for organizational signatures at: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefnn_rzwedr_KgZQ1fDREmSi-o7_szo8F14F8GpfrVN-qNuQ/viewform?fbclid=IwAR1cJi7z0yCbGk_WqEEuWXUOIwZmnPU4r7KB3UMsVBiGrLp4gm4HYeUOhoY On Tuesday September 15th, 2020, the United States will host a ceremony to consummate the normalization agreements between the United Arab Emirates (UAE), Bahrain and Israel.

National Koalition fordert keine Normalisierung mit Besatzung und Kolonisierung

15. September 2020

Samidoun gehört zu den über 50 Organisationen, die diesen Aufruf lancieren. Diese Erklärung ist noch offen für Unterschriften der Organisationen unter: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefnn_rzwedr_KgZQ1fDREmSi-o7_szo8F14F8GpfrVN-qNuQ/viewform?fbclid=IwAR1cJi7z0yCbGk_WqEEuWXUOIwZmnPU4r7KB3UMsVBiGrLp4gm4HYeUOhoY

Am Dienstag, den 15. September 2020, werden die Vereinigten Staaten Gastgeber einer Zeremonie zur Vollendung der Normalisierungsabkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Bahrain und Israel sein. Bei diesem Debakel der Theatralik des Weißen Hauses werden keine Palästinenser anwesend sein, die die einheimische Bevölkerung des Landes vertreten, auf dem Israel seinen Kolonialstaat geschaffen hat und gewaltsam aufrechterhält. Euphemistisch geprägt durch das “Abraham-Abkommen”, enthüllen die Details des Plans nicht viel mehr als einen kalkulierten semantischen Trick, um den antikolonialen Kampf der einheimischen Palästinenser als einen religiösen und brudermörderischen Kampf zwischen “den Kindern Abrahams” darzustellen.

In internationalen Kreisen wurde diese Farce als “Friedensinitiative” angepriesen, obwohl die Länder zuvor nicht in Konflikt miteinander standen. In den arabischen Ländern gibt es offizielle Kampagnen, die darauf abzielen, die Abkommen der Öffentlichkeit als einen Fortschritt für die Palästinenser zu verkaufen, und zwar unter völliger Missachtung der Position und Handlungsfähigkeit des palästinensischen Volkes. Während Regierungen und Unternehmen von Geschäftsmöglichkeiten, Tourismus und Energiegeschäften sprechen, existieren die an den Rand gedrängten Palästinenser weiterhin unter den Bedingungen der Apartheid, unter brutaler israelischer Militärbesetzung, wo Hauszerstörungen, nächtliche Razzien, willkürliche Verhaftungen und unsägliche Schikanen, Demütigungen und Gewalt gegen sie tägliche Realität sind.

In diesem Monat hießen die VAE in ihrer Hauptstadt, der Bank Hapoalim und der Bank Leumi, zwei von neun israelischen Banken willkommen, die vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen als Finanziers illegaler Siedlungen aufgelistet werden, wodurch sich die VAE nun an Israels fortwährendem Diebstahl, Kolonisierung und Annexion palästinensischen Landes mitschuldig machen. Anstatt den Palästinensern zu nützen, bringen diese Abkommen ein arabisches Gütesiegel für eine der weltweit schlimmsten, dauerhaftesten und am besten dokumentierten Aufzeichnungen über Menschenrechtsverletzungen und schwerwiegende Verstöße gegen das Völkerrecht. Damit belohnen sie Gesetzlosigkeit, Diebstahl und Straflosigkeit und verstoßen darüber hinaus gegen alle einschlägigen Resolutionen der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit. Weit davon entfernt, den Frieden voranzubringen, enthüllt der Plan Waffengeschäfte und Cyber-Spionage-Verträge, die den Militarismus fördern, Zivilisten gefährden, Menschenrechtsaktivisten bedrohen und das Potenzial für echten Frieden in der Region verzögern – Frieden, der auf den Idealen der Gerechtigkeit und der universellen Menschenwürde beruht.

Während wir das Vorgehen der Regierungen der VAE und Bahrains verurteilen, wissen wir, dass das arabische Volk der VAE und Bahrains Palästina weiterhin entschlossen unterstützt. Ebenso verurteilen wir zwar die lange Rolle der US-Regierung, die die Normalisierung vorantreibt und gleichzeitig Israels gewaltsame Besetzung und das Siedler-Kolonialprojekt unterstützt, wissen aber auch, dass unsere amerikanischen Mitbürger von der US-Regierung erwarten, dass sie sich für Gerechtigkeit einsetzt. Das amerikanische Volk will, dass seine Steuergelder, die es für unser zerbröckelndes Bildungssystem, die beeinträchtigte Infrastruktur und das Gesundheitswesen ausgibt, nicht dazu dienen, Menschenrechtsverletzer zu unterstützen oder die Bankkonten von Waffenlieferanten zu mästen.

Als eine Koalition von über 50 in den USA ansässigen religiösen, politischen, kulturellen und Menschenrechtsorganisationen, die Zehntausende von Amerikanern vertreten, stehen wir fest mit dem palästinensischen Volk in seinem Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung zusammen und fordern, dass Israel zur Rechenschaft gezogen wird. Wir sind uns einig in unserer Ablehnung jeglicher und aller Bemühungen um eine Normalisierung mit Israel auf Kosten Palästinas und des palästinensischen Volkes. Wir erklären, dass palästinensische Selbstbestimmung und Menschenrechte nicht verhandelbar und nicht käuflich sind; und schließlich und vor allem fordern wir ein Ende der zionistischen Kolonisierung des arabisch-palästinensischen Landes. Übersetzt mit Deepl.com

Nationale Koalition

Arabisches Amerika Anti-Diskriminierungs-Komitee (ADC)

Ausschuss für Anti-Diskriminierung im arabischen Raum (OEZA) – Kapitel Georgien

Al-Awda NY

Al-Awda-Koalition Palästinensisches Recht auf Rückkehr

Amerikanisch-Palästinensischer Club- VA

Amerikanische Muslime für Palästina

Rat für amerikanisch-islamische Beziehungen (CAIR)

Koalition palästinensisch-amerikanischer Organisationen

CODEPINK

Komitee für einen gerechten Frieden in Israel und Palästina

Daarna

Dallas-Palästina-Koalition

Augenzeuge Palästina

Freie Demokratische Palästina-Bewegung

Freunde von Sabeel Nordamerika (FOSNA)

Christlich-ökumenische Stiftung Heiliges Land (HCEF)

Internationale Solidaritätsbewegung

Arbeitsgruppe Internationalismus (Metro DC DSA)

Israel-Palästina-Missionsnetzwerk der Presbyterianischen Kirche, USA

Jerusalem-Zentrum

Juden für palästinensisches Rückkehrrecht

Jüdische Stimmen für den Frieden (JVP)

Jüdische Stimmen für den Frieden (JVP) – NYC

Arbeit für Palästina

Metroplex-Palästina-Koalition

Nationale arabisch-amerikanische Fachleute (NAAP)

National Lawyers Guild, Unterausschuss Palästina

National Union Of Palestinian Youth Representative/ Boston

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...