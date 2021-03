Apartheid, wie sie vom zionistischen Staat Israel betrieben wird, ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Es wurde schon oft gesagt, aber es lohnt sich immer zu wiederholen: Antisemitismus ist ein Verbrechen, aber Antizionismus ist eine Pflicht.

Neue Antisemitismus-Definition jüdischer Akademiker fordert IHRA-Entwurf heraus

Von Yvonne Ridley

29. März 2021

Ein Krieg der Worte ist ausgebrochen, nachdem mehr als zweihundert jüdische Akademiker die bisher vernichtendste Anklage gegen eine umstrittene Definition von Antisemitismus erhoben haben, die ihrerseits von vierunddreißig Ländern, zahllosen Universitäten, politischen Parteien und Hunderten von verschiedenen Institutionen und Behörden übernommen wurde. Mit der Ausarbeitung einer neuen Definition hofft man, dass die alte – die legitime Kritik an Israel und dem Zionismus mit einem Hass auf Juden gleichsetzt – aufgegeben wird.

Den Kritikern zufolge wird die diskreditierte Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) als Waffe eingesetzt, um die freie Meinungsäußerung und die Unterstützung der Palästinenser in ihrem Kampf für Gerechtigkeit zu unterdrücken. Jüdische Gelehrte, Historiker und Akademiker aus aller Welt haben auf die fehlerhafte IHRA-Definition mit einer Alternative reagiert, der Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus (JDA). Die Liste der Unterzeichner ist beeindruckend und schließt Barry Trachtenberg ein, der dem Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses riet, die Kodifizierung von Antisemitismus-Definitionen, wie sie im Antisemitism Awareness Act enthalten waren, der 2018 im Kongress diskutiert wurde, abzulehnen.

Damals beanstandete er die Sprache des Gesetzes, die auf der von der IHRA vorgeschlagenen Definition von Antisemitismus basierte. Seit seiner Verabschiedung haben die Pro-Israel-Lobby und die Zionisten es benutzt, um Unterstützer der palästinensischen Sache zum Schweigen zu bringen, darunter Akademiker und Wissenschaftler wie Professor David Miller, Filmregisseur Ken Loach und zahlreiche Politiker und Mitglieder der Labour Party in Großbritannien. Es wurde auch als großer Stock geschwungen, um die friedliche Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) auf der ganzen Welt zu kriminalisieren.

Eine der aktivsten pro-palästinensischen Gruppen in Großbritannien begrüßte die Jerusalemer Erklärung mit Vorsicht”. “Sie macht einen Großteil des Schadens rückgängig, den die von der israelischen Regierung angeführte Anwendung der IHRA-Definition angerichtet hat, um gefälschte Antisemitismus-Vorwürfe gegen Unterstützer der palästinensischen Freiheit zu bewaffnen”, sagte Mick Napier, Gründungsmitglied der schottischen Palestine Solidarity Campaign.

“Trotz einiger Schwächen, die von Kritikern der palästinensischen Zivilgesellschaft festgestellt wurden, zeigt die Erklärung, wie viele der Behauptungen der Pro-Israel-Lobby sowohl unbegründet als auch unheilvoll sind”, erklärte er. “Zum Beispiel das Mantra, dass Antizionismus – die Opposition gegen ein politisches Glaubensbekenntnis und das damit verbundene Programm der ethnischen Säuberung – gleichzusetzen ist mit dem Hass auf ein Volk. In einem aktuellen Bericht der größten israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem heißt es, der israelische Staat betreibe ‘ein Regime jüdischer Vorherrschaft vom Jordan bis zum Mittelmeer: Das ist Apartheid.’ Zusammen mit der Jerusalemer Erklärung muss dies eine akute Verlegenheit für diejenigen sein, die wie die schottische Regierung der Tory-Regierung in Westminster gefolgt sind, indem sie die gefälschte und zunehmend diskreditierte IHRA-Definition akzeptiert haben.”

Barry Trachtenberg, der Rubin Presidential Chair of Jewish History an der Wake Forest University und Mitglied des Academic Advisory Board der Jewish Voice for Peace, schrieb vor einigen Tagen einen Artikel, in dem er darauf hinwies, dass die IHRA-Definition geschützte Rede unterdrückt. Er sagte, er sei auch besorgt über die Möglichkeit, dass eine Gesetzgebung, die auf der IHRA-Definition basiert, unbeabsichtigt die Wahrnehmung des jüdischen Exzeptionalismus verstärken würde. “Indem er behauptete, dass es einen Bedarf für eine Reihe von Standards gäbe, die sich von der bestehenden Bürgerrechtsgesetzgebung unterscheiden und die definieren, was über Juden gesagt werden kann und was nicht, argumentierte ich, riskierte der Kongress nicht nur, verfassungswidrige Grenzen für die freie Rede zu setzen, sondern auch die Idee zu verstärken, dass Juden ein Volk sind, für das besondere Regeln gemacht werden müssen.”

Trachtenberg argumentiert seit langem, dass “der Kern des antijüdischen Hasses auf der Überzeugung beruht, dass Juden in der Welt außergewöhnlich einzigartig sind, und dass der Kongress mit einer Gesetzgebung, die sich ausschließlich auf Antisemitismus und nicht auf religiösen, rassischen und ethnischen Hass im weiteren Sinne konzentriert, Juden in einer Weise aussondern würde, die den erklärten Zielen der Gesetzgebung zuwiderlaufen würde”.

Das Besondere an der Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus sei, dass das Dokument seine eigene Definition von Antisemitismus und eine Reihe von Richtlinien zur Identifizierung dessen, was Antisemitismus ist und was nicht, enthält. Viele der Unterzeichner des JDA befürchteten, dass die IHRA-Definition darauf abzielt, gültige Kritik an Israel einzuschränken – eine Befürchtung, die sich bewahrheitet hat. Die JDA hat die Experten für Antisemitismus und jüdische, Holocaust- und Nahoststudien mehr als ein Jahr gebraucht, um sie zu erstellen.

Die Gruppe räumt ein, dass sie nicht perfekt ist, aber sie beschreibt sie als eine “gewaltige Verbesserung gegenüber der IHRA-Definition”, so Trachtenberg. Er hofft, dass die JDA “das Potenzial hat, einen bedeutenden Einfluss zu haben, sowohl im Kampf gegen Antisemitismus als auch um zu verhindern, dass Kritiker Israels und des Zionismus als Antisemiten verleumdet werden.”

Die Nachricht wird in Großbritannien begrüßt werden, insbesondere dort, wo ein komplexes Netzwerk zionistischer Gruppen die IHRA-Definition als Waffe eingesetzt hat, um Gespräche auf Universitätsgeländen sowie öffentliche und politische Versammlungen über die Rechte der Palästinenser zum Schweigen zu bringen, indem Kritiker Israels und seiner Gründungsideologie, dem Zionismus, verunglimpft werden. Es hat sich auch herausgestellt, dass eine Reihe von Mitgliedern der Jüdischen Arbeitspartei sich beschweren, dass sie in die so genannte Antisemitismus-Hexenjagd einbezogen und ins Visier genommen wurden.

Die erste Leitlinie der JDA besagt: “Es ist rassistisch, zu essentialisieren (eine Charaktereigenschaft als angeboren zu behandeln) oder pauschale negative Verallgemeinerungen über eine bestimmte Bevölkerung zu machen. Was für Rassismus im Allgemeinen gilt, gilt auch für Antisemitismus im Besonderen.” Trachtenberg fügte hinzu, dass dieser Vergleich mit dem Rassismus dem Irrglauben entgegenwirkt, Antisemitismus sei eine “einzigartige und unvergleichliche Form des Hasses”.

Der Großteil der Richtlinien des Jerusalemer Dokuments erklärt detailliert, wie zwischen israel- und zionismuskritischer und antisemitischer Rede zu unterscheiden ist, anstatt die beiden zu vermischen, wie es die Befürworter der IHRA-Definition tun. Es ist ganz klar, dass die IHRA-Definition dazu benutzt wird, Diskussionen über die brutale Besatzung Palästinas zum Schweigen zu bringen und hochrangige, pro-palästinensische Personen in Hexenjagden ins Visier zu nehmen, was zur Zerstörung von Ruf und Karriere führt.

“Der Schaden, der durch die IHRA-Definition von Antisemitismus angerichtet wurde, ist tiefgreifend. Sie hat vernünftige Debatten über Israel eingeschränkt und nichts getan, um den Antisemitismus zu verringern”, schrieb Trachtenberg. “Sie muss in ihren Bahnen gestoppt werden. Ungeachtet seiner Unzulänglichkeiten ist das JDA das Produkt eines langen, durchdachten Prozesses des ethischen Dialogs zwischen einem internationalen Gremium von Wissenschaftlern und einem breiten Spektrum von Interessengruppen, die alle sehr an der Bekämpfung des Antisemitismus interessiert sind.”

Zu den weiteren Unterzeichnern gehören Neve Gordon von der Queen Mary University in London und Mark LeVine, Professor für Geschichte an der University of California, Irvine. LeVine merkte an, dass Albert Einstein nach der IHRA-Definition des Antisemitismus beschuldigt worden wäre, nachdem er 1948 einen offenen Brief an die New York Times unterzeichnet hatte, in dem er die rechtsgerichtete Herut-Partei im neu gegründeten Staat Israel als “in ihrer Organisation, ihren Methoden, ihrer politischen Philosophie und ihrer sozialen Anziehungskraft den nationalsozialistischen und faschistischen Parteien sehr ähnlich” bezeichnete.

In einem eigenen gemeinsamen Artikel sagten Gordon und LeVine: “Das Problem ist natürlich, dass, wenn die Handlungen eines Staates und die Politik seiner Regierung nicht kritisiert werden können, das Streben nach Wissen und akademischer Freiheit bedroht ist. Wenn Israel den Antisemitismus-Vorwurf erfolgreich einsetzt, um ernsthafte und fundierte Kritik zum Schweigen zu bringen, könnte dies sehr wohl zur Vorlage für andere Länder, einschließlich der Regierung der Vereinigten Staaten, und mächtige Unternehmen werden, um verschiedene Arten von Hassreden-Vorwürfen zu mobilisieren, um rechtsverletzendes Verhalten zu schützen.”

Diejenigen, die hinter den koordinierten Hexenjagden auf Gruppen und Einzelpersonen stecken, die die brutale Unterdrückung diskutieren, die die Palästinenser täglich ertragen und erleiden, werden endlich nicht mehr freie Hand in solchen Angelegenheiten haben. Das Wesen einer reifen Demokratie besteht darin, dass jeder, ungeachtet seines Glaubens, seiner ethnischen Zugehörigkeit oder seiner Politik, denken, sprechen und schreiben kann, ohne Angst haben zu müssen, von irgendjemandem verfolgt zu werden, am allerwenigsten von pro-israelischen, zionistischen Vigilanten, die die amerikanischen McCarthy-Hexenjagden der 50er Jahre wie eine Spielplatzschlacht aussehen lassen.

Apartheid, wie sie vom zionistischen Staat Israel betrieben wird, ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Es wurde schon oft gesagt, aber es lohnt sich immer zu wiederholen: Antisemitismus ist ein Verbrechen, aber Antizionismus ist eine Pflicht. Übersetzt mit Deepl.com

