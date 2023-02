New Israeli Regime Moves Toward “Cleansing” All Palestinians From Palestine – scheerpost.com By Marjorie Cohn / Truthout Israeli Prime MinisterBenjamin Netanyahu’s religious Zionist coalition, which was sworn in on December 29, 2022, declared in its manifesto that Jews have the “exclusive and inalienable right to all parts of the Land of Israel.”

Palästinenser trauern während der Beerdigung von Abdullah Sami Qalalweh in seinem Dorf al-Judaydeh südlich von Jenin im besetzten Westjordanland, am 4. Februar 2023.

Neues israelisches Regime steuert auf die “Säuberung” aller Palästinenser in Palästina zu

Von Marjorie Cohn / Truthout

13. Februar 2023

Die religiös-zionistische Koalition des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, die am 29. Dezember 2022 vereidigt wurde, erklärte in ihrem Manifest, dass Juden das “ausschließliche und unveräußerliche Recht auf alle Teile des Landes Israel” haben. Zu diesem Zweck hat das israelische Regime in etwas mehr als einem Monat Palästinenser getötet, ihre Häuser zerstört, Einfälle in die besetzten palästinensischen Gebiete unternommen und sich bemüht, Gesetze und Politiken zu ändern, um die ethnische Säuberung der Palästinenser aus Palästina zu beschleunigen.

In diesem Jahr jährt sich zum 75. Mal die Nakba – das arabische Wort für “Katastrophe”. Im Jahr 1948 übernahm Israel die Kontrolle über mehr als drei Viertel von Palästina. Bis zu 700.000 Palästinenser wurden aus ihren Häusern vertrieben oder zur Flucht gezwungen, und Israel konfiszierte einen Großteil ihres Landes.

Jetzt will Israels neues extremistisches Regime – das am meisten Palästinenser-feindliche in der Geschichte Israels – die Arbeit zu Ende bringen, indem es alle besetzten palästinensischen Gebiete in Israel eingliedert.

Viele in der neuen Regierung wollen eine “staatsferne Lösung”, bei der die Palästinenser in nahe gelegene arabische Länder zwangsumgesiedelt werden (oder in ihrer Verzweiflung das Land verlassen), “um sie ihrer Heimat zu berauben”, schrieb Michel Moushabeck, ein palästinensisch-amerikanischer Schriftsteller und Verleger, bei Truthout.

Bezalel Smotrich, der Vorsitzende der Partei des religiösen Zionismus, ist der neue Finanzminister. Im Jahr 2021 sagte er den arabischen Mitgliedern der israelischen Knesset, sie seien “aus Versehen hier, weil Ben Gurion die Arbeit nicht beendet und euch 1948 rausgeworfen hat”.

In seinem Bestreben, das besetzte Westjordanland und Ostjerusalem zu “judaisieren”, versucht Israel möglicherweise, die Palästinenser von ihnen zu säubern.

“Die neue israelische Regierung ist der Höhepunkt der jahrzehntelangen Apartheid-Unterwerfung des palästinensischen Volkes in seiner eigenen Heimat”, schrieb Richard Falk, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, in einer E-Mail an Truthout. “Das lange Spiel des zionistischen Projekts wurde im israelischen Grundgesetz von 2018 offen verkündet, in dem die Absicht bekräftigt wurde, die jüdische Vorherrschaft und das ausschließliche Selbstbestimmungsrecht in dem gesamten Gebiet vom ‘Fluss bis zum Meer’ zu erhalten.”



Israel will das besetzte Palästina übernehmen

Die “Grüne Linie”, die 1948 gezogen wurde, um Israel von den besetzten palästinensischen Gebieten zu trennen, legte die Grenzen am Jordan und am Mittelmeer fest. Zwischen dem Fluss und dem Meer leben fast 15 Millionen Menschen. Davon sind 7,454 Millionen – oder 49,84 Prozent – Juden. Die Palästinenser auf beiden Seiten der Grünen Linie, einschließlich des Gazastreifens, bilden mit 7,503 Millionen oder 51,16 Prozent eine Mehrheit. Zwischen 59 und 65 Prozent der Menschen, die zwischen dem Fluss und dem Meer leben, lehnen die israelische Besatzung ab.

Israels “unverhohlenes zionistisches Langspiel”, schrieb Falk bei Just World Educational, “zielt darauf ab, die israelische Souveränität über das gesamte besetzte Palästina auszudehnen, mit der möglichen Ausnahme von Gaza.”

“Der Gazastreifen mit seinen mehr als 2 Millionen Palästinensern ist nicht Teil der traditionellen jüdischen Vorstellung vom gelobten Land und somit nicht Bestandteil der zionistischen Vorstellung einer israelischen Einstaatenlösung”, so Falk gegenüber Truthout. “Er wird von der israelischen Führung vielmehr als gefährliche ‘demographische Bombe’ und damit als Sicherheitsbedrohung wahrgenommen, wenn er in die zionistische Vision einer Lösung des zugrunde liegenden Konflikts einbezogen wird. Israel würde es vorziehen, dass der Gazastreifen von Jordanien oder Ägypten verwaltet wird, wie vor 1967, oder sogar als unabhängiger Ministaat nebenan.”

1967 griff Israel (unter dem Vorwand der Selbstverteidigung) Ägypten, Jordanien und Syrien an und besetzte die palästinensischen Gebiete Westjordanland, Gaza und Jerusalem sowie die Golanhöhen und die Sinai-Halbinsel. Die Palästinenser nennen dies die Naksa (arabisch für “Rückschlag”). Sie leitete die anhaltende Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel ein. Die Resolution 242 des UN-Sicherheitsrats, die 1967 verabschiedet und 2016 bekräftigt wurde, besagt jedoch, dass “der Erwerb von Gebieten durch Krieg unzulässig ist”.

Israels kollektive Bestrafung von Palästinensern stellt ein Kriegsverbrechen dar

Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte (PCHR) hat Tötungen, Hauszerstörungen und Übergriffe der israelischen Besatzungstruppen (IOF) gegen Palästinenser seit Anfang 2023 dokumentiert. Dreiundvierzig Palästinenser, darunter neunzehn Zivilisten (sieben davon waren Kinder), wurden von der IOF getötet. Drei Palästinenser wurden von Siedlern getötet, angeblich als Vergeltungsmaßnahme für Schieß- und Messerangriffe. Dutzende wurden im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, verletzt.

Die Vierte Genfer Konvention verbietet die Bestrafung von Menschen in einem besetzten Gebiet für Vergehen, die sie nicht persönlich begangen haben. Israels Repressalien gegen Familien und die Gemeinschaft für Handlungen, die sie nicht begangen haben, stellen eine kollektive Bestrafung dar, die als Kriegsverbrechen betrachtet wird.

Darüber hinaus machte die IOF 33 Familien obdachlos (insgesamt 229 Personen, darunter 43 Frauen und 108 Kinder). Dies war das Ergebnis des Abrisses von 34 Häusern durch die IOF. Sechs wurden gezwungen, ihre eigenen Häuser abzureißen, und drei wurden im Rahmen einer kollektiven Bestrafung abgerissen. Die IOF demolierte außerdem 39 weitere zivile Objekte, zerstörte weiteres Eigentum und verkündete Dutzende von Abriss-, Baustopp- und Evakuierungsaufforderungen im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem”, berichtete das PCHR.

Die IOF ist seit Anfang des Jahres 1.449 Mal in das Westjordanland, einschließlich des besetzten Ost-Jerusalem, eingedrungen. Bei diesen Übergriffen wurden 638 Palästinenser verhaftet, darunter 11 Frauen und 61 Kinder.

Außerdem war 2022 das tödlichste Jahr für Palästinenser im besetzten Westjordanland seit 18 Jahren. Die IOF tötete mindestens 146 Palästinenser, darunter 34 Kinder.



Neue israelische Regierung will Obersten Gerichtshof schwächen und Westjordanland annektieren

Israels neue religiös-zionistische Koalitionsregierung hat damit begonnen, den Obersten Gerichtshof Israels daran zu hindern, von der Knesset (Parlament) verabschiedete Gesetze aufzuheben. Es gibt Vorschläge für die Koalition, Richter auszuwählen und professionelle Rechtsberater durch politisch ernannte Personen zu ersetzen.

Das neue Regime hat außerdem fast 40 Millionen Dollar an palästinensischen Steuereinnahmen einbehalten und plant, dieses Geld für die Opfer palästinensischer Anschläge umzuleiten.

Unterdessen fordern die von der Regierung veröffentlichten Leitlinien den weiteren Bau jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland, die Legalisierung illegaler Außenposten und schließlich die vollständige Annexion des Westjordanlandes.

Jüdische Siedlungen auf palästinensischem Land verstoßen gegen die Genfer Konvention

Die Vierte Genfer Konvention verbietet es einer Besatzungsmacht, “Teile der eigenen Zivilbevölkerung in die von ihr besetzten Gebiete zu verlegen”. Es ist illegal, dass Israel den Bau von jüdischen Siedlungen auf palästinensischem Land direkt oder stillschweigend unterstützt.

Im Jahr 2016 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 2334, in der Israel für die Errichtung von Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, verurteilt wurde. Darin heißt es, dass der Bau von Siedlungen “keine Rechtsgültigkeit hat und eine eklatante Verletzung des Völkerrechts darstellt.”

Rund 650.000 jüdische Siedler leben in 164 Siedlungen und 116 Außenposten im besetzten Westjordanland.

Die Siedler, die illegal Siedlungen auf palästinensischem Gebiet errichten, sind durch das neue Regime, zu dessen wichtigsten Ministern führende Vertreter der Siedlerbewegung gehören, ermutigt worden.

Widerstand gegen die Repressionen des israelischen Regimes

“Der Widerstand im Gazastreifen erfüllt seine Pflichten und verteidigt unser Volk im Gazastreifen”, sagte Hazem Qassem, Sprecher der Hamas, in einer Erklärung. Die Al-Qassam-Brücken, der bewaffnete Flügel der Hamas, erklärten, die israelischen Kampfflugzeuge würden mit Flugabwehr und Boden-Luft-Abwehr bekämpft.

Weitere palästinensische Gruppierungen sprachen sich für eine bewaffnete palästinensische Antwort auf das Massaker vom 26. Januar in Dschenin aus, bei dem israelische Streitkräfte 9 Palästinenser in einem “Massaker” getötet hatten. Die Volksfront für die Befreiung Palästinas erklärte, die palästinensischen Gruppierungen im Gazastreifen hätten das Recht, entsprechend zu reagieren. Die Höhle des Löwen, eine bewaffnete palästinensische Widerstandsgruppe im besetzten Westjordanland, deren Mitglieder von vielen Palästinensern als Helden betrachtet werden, hat in den vergangenen sechs Monaten Dutzende von Angriffen auf israelische Truppen und Zivilisten verübt.

Nach internationalem Recht haben die Palästinenser das Recht, sich gegen die Besetzung ihres Landes durch Israel zu wehren, auch durch bewaffneten Kampf. Im Jahr 1982 bekräftigte die UN-Generalversammlung “die Legitimität des Kampfes der Völker für Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Befreiung von kolonialer und fremder Herrschaft und fremder Besatzung mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes”.

Am Tag nach dem Massaker von Dschenin tötete der 21-jährige Khairy Alqam sieben Menschen vor einer Synagoge in Ostjerusalem als Vergeltung für die Tötung seines jungen Verwandten durch israelische Streitkräfte zwei Tage zuvor. Nach dem Anschlag auf die Synagoge wurde Alqam von der Polizei erschossen, und das Haus seiner Familie wurde als kollektive Bestrafung abgerissen.

Jeden Samstagabend demonstrieren Zehntausende Israelis verschiedener ideologischer Richtungen gegen die neue rechtsgerichtete Regierung.

“Die israelische Regierung schlachtet jede Nacht Palästinenser ab, massakriert Menschen in ihren Häusern, Schulen und Krankenhäusern”, sagte die Geschäftsführerin der Jüdischen Stimme für den Frieden, Stefanie Fox, in einer Erklärung. “Es gibt keine Nebenschauplätze. Die jüdische Tradition gebietet es, im Angesicht von schwerem Unrecht zu handeln, und die Zeit, sich in Solidarität mit den Palästinensern zu erheben, ist jetzt.” Übersetzt mit Deepl.com

