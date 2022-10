Soviel zum “sauberen” Journalismus der New York Times. Evelyn Hecht-Galinski



https://media.thecradle.co/wp-content/uploads/2022/10/2021-05-11T192446Z_1862930794_RC2VDN9TQNQQ_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-NEW-YORK-PROTESTS-1-scaled.jpg

Demonstranten demonstrieren am 12. Mai 2021 auf dem Times Square in New York City, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden. (Bildnachweis: Eduardo Munoz/Reuters)

New York Times feuert palästinensischen Journalisten wegen widerstandsfreundlicher Beiträge in den sozialen Medien



Hosam Salam behauptet, dass die israelische Lobbyorganisation “Honest Reporting” existiert, um die palästinensische Sache im Westen absichtlich zu sabotieren



7. Oktober 2022

Der palästinensische Fotojournalist Hosam Salam wurde am 7. Oktober von der New York Times entlassen, weil er in den sozialen Medien palästinensische Widerstandsgruppen gegen die israelische Besatzung unterstützt hatte.

Der freiberufliche Journalist wurde entlassen, nachdem eine pro-israelische Organisation auf die Veröffentlichung von Salams früheren Facebook-Posts aufmerksam gemacht hatte, in denen er seine Unterstützung für den palästinensischen Widerstand zum Ausdruck gebracht hatte.

Salem behauptet, dass die israelische Lobby-Organisation Honest Reporting existiert, um die palästinensische Berichterstattung im Westen absichtlich zu sabotieren und ihn und zwei andere palästinensische Kollegen in Misskredit zu bringen.

Am selben Tag tweetete Salem: “Es wird systematisch versucht, das Bild palästinensischer Journalisten als unfähig zu Vertrauenswürdigkeit und Integrität zu verzerren, nur weil wir über die Menschenrechtsverletzungen berichten, denen das palästinensische Volk täglich durch die israelische Armee ausgesetzt ist.”

Anfang letzten Monats berichteten palästinensische Journalisten im Gazastreifen und im besetzten Ost-Jerusalem, dass Social-Media-Giganten wie WhatsApp, Facebook und TikTok die Konten derjenigen geschlossen haben, die über israelische Kriegsverbrechen berichten.

Am 8. September hielten Mitarbeiter von Amazon und Google eine Kundgebung gegen den jüngsten 1,2-Milliarden-Dollar-Vertrag ihrer Unternehmen mit Israel ab.

Die Kundgebung wurde als “Aktionstag” bezeichnet. Die soziale Bewegung forderte die Annullierung des “Project Nimbus”-Vertrags wegen der ständigen Menschenrechtsverletzungen durch Israel.

Project Nimbus” versorgt Tel Aviv mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz (KI) und Werkzeugen für maschinelles Lernen, was Anlass zur Sorge über zunehmende Menschenrechtsverletzungen im besetzten Palästina gibt.

Anfang dieses Jahres enthüllten israelische Medien, dass die israelischen Streitkräfte verpflichtet sind, die Bilder und Daten von mindestens 50 Palästinensern während ihrer Schicht zu erfassen und in das so genannte “Blue Wolf”-Gesichtserkennungssystem einzugeben.

Blue Wolf funktioniert als Smartphone-Anwendung und wird als das geheime “Facebook für Palästinenser” der Besatzungsarmee bezeichnet.

Im Laufe des letzten Jahres haben die Besatzungstruppen auch Kameras zur Gesichtserkennung an verschiedenen Kontrollpunkten im Westjordanland installiert. Übersetzt mit Deepl.com

