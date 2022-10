https://caitlinjohnstone.com/2022/10/03/nothings-more-important-than-avoiding-nuclear-war-notes-from-the-edge-of-the-narrative-matrix/



Nichts ist wichtiger als die Vermeidung eines Atomkriegs:

Notizen vom Rande der narrativen Matrix



Von Caitlin Johnstone

3. Oktober 2022

Die Vermeidung eines Atomkriegs ist die wichtigste Aufgabe der Welt. Die wichtigste Agenda der Geschichte. Sie ist wichtiger als Ihre politische Fraktion. Sie ist wichtiger als die Gefühle, die Wladimir Putin bei Ihnen auslöst. Sie ist wichtiger als alles andere.

Immer, wenn ich das sage, höre ich irgendeinen liberalen Spruch: “Manche Dinge sind es wert, dafür zu sterben” oder so einen Scheiß. Eigentlich nicht. Nichts, buchstäblich nichts, ist die Auslöschung allen Lebens auf der Erde wert. Es ist es nicht wert, alles irdische Leben aufs Spiel zu setzen, um Ihre dummen egozentrischen Fixierungen zu befriedigen.

Menschen, die glauben, dass ein Atomkrieg das Risiko wert ist, haben entweder nicht gründlich genug darüber nachgedacht, was ein Atomkrieg ist und was er bedeuten würde, oder sie hassen einfach das Leben und haben ein krankes Verlangen, das Ende von allem zu sehen. In jedem Fall sollten sie mit äußerster Aggression zurückgewiesen werden.

Wenn es eine Sache gibt, über die sich alle einig sein sollten, dann ist es die, dass jede Maßnahme ergriffen werden sollte, um das Ende von allem zu verhindern. Nur weil unsere Zivilisation von Kriegspropaganda überschwemmt wird, ist dies nicht für jeden offensichtlich.

Das bedeutet notwendigerweise Deeskalation und Entspannung. Es bedeutet Kompromiss. Es bedeutet Veränderung. Es bedeutet, sich einzugestehen, was die eigene Seite falsch gemacht hat, um uns so nah an den Abgrund zu bringen, und drastische Maßnahmen zu ergreifen, um das zu ändern und sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert. Das ist nicht gerade egoistisch, aber es ist notwendig. Mehr als alles andere jemals zuvor. Das Risiko der Auslöschung allen irdischen Lebens ist die egoistische Befriedigung nicht wert, die wir aus unseren Erzählungen über “Gewinnen” und “Verlieren” und “Gute” und “Böse” ziehen. Dies ist unendlich viel wichtiger als das.

❖

Unsere Zivilisation ist so rückständig und verrückt, dass die Leute so tun, als sei man der schlechteste Mensch der Welt, wenn man sagt, wir sollten versuchen, ein nukleares Armageddon zu vermeiden. Ich und viele andere haben jahrelang geschrien, dass die US-Politik gegenüber Russland uns einem Atomkrieg immer näher bringt; jetzt stehen wir kurz davor, und die Leute, die wir angeschrien haben, tun so, als wären wir die Arschlöcher.

❖

❖

Vor zwei Regierungen hatten die USA einen Präsidenten, der sich über die Idee lustig machte, dass Russland ein Hauptkonkurrent sei, und der sagte, die Ukraine sei für Russland, aber nicht für die USA, von zentralem Interesse, und die Liberalen hielten ihn für großartig. Nach vier Jahren nachrichtendienstlich gesteuerter Narrative, die Russland mit Trump verheiraten, schreien die Liberalen nun nach dem Dritten Weltkrieg.

Vor 2016 sahen die Demokraten diejenigen, die ihre Energie darauf verwendeten, sich über Russland aufzuregen, als seltsame, archaische kalte Krieger an. Jetzt halten sie jeden, der keinen Krieg mit Russland will, für einen Geheimagenten des Kremls. Und das alles nur, weil ihnen beigebracht wurde, dass Russland gleichbedeutend mit Trump ist und dass Russland bekämpfen gleichbedeutend mit Trump bekämpfen ist.

Alle sind gegen den Krieg, bis die Kriegspropaganda beginnt.

❖

Echte Monster sehen nicht so aus, wie wir sie zu erwarten gelernt haben. Diejenigen, die uns vergewaltigen und verletzen wollen, sind in der Regel Menschen, die wir kennen und denen wir vertrauen. Die mörderischsten Tyrannen sehen nicht wie Hollywood-Schurken aus; sie machen Witze und preisen Freiheit und Demokratie und schütteln dir auf dem Wahlkampfweg die Hand.

Diejenigen, die den meisten Tod, die meiste Unterdrückung und das meiste Elend in unserer Welt verursachen, ähneln nicht den Hitler-ähnlichen Monstern, die wir zu erwarten gelernt haben. Sie sehen freundlich aus. Sie sagen Dinge, denen man zustimmt. Je nach Partei fragen sie dich vielleicht sogar nach deinen Pronomen. Die Superschurken von Marvel haben mehr Tiefe und Komplexität als die eindimensionalen Charaktere, die die imperiale Spinnmaschine ausheckt, um ihre offiziellen Feinde darzustellen. Thanos war eine glaubwürdigere Figur mit verständlicheren und nuancierteren Beweggründen als die fiktive Darstellung von Putin durch die Propagandamaschine.

Raubtiere wissen, dass sie keine Beute machen, wenn sie auffallen und offenkundig räuberisch aussehen; deshalb sind Eisbären weiß. Das Gleiche gilt für menschliche Raubtiere. Die Ungeschickten sind offenkundig räuberisch. Diejenigen, die die Robbe fangen, sind diejenigen, die sich im Schnee verstecken.

Echte Monster sehen nicht so aus, wie wir es zu erwarten gewohnt sind. Denn die wahren Monster sind diejenigen, die unsere Erwartungen trainiert haben.

❖

❖

Das US-Imperium ist nicht weniger mörderisch und tyrannisch geworden, als es während der Bush-Regierung war, es ist nur besser darin geworden, seine Mörderei und Tyrannei durch Erzählungen, alternative Formen der Kriegsführung wie Hungersanktionen und die Auslagerung seiner militärischen Gewalt an andere Nationen und Streitkräfte zu verbergen.

❖

Manchmal wird mir widersprochen, wenn ich die USA als Oberhaupt eines Imperiums bezeichne, aber das ist albern; sie sind nur dem Namen nach ein Imperium. Es ist ein inoffizielles, nicht anerkanntes Imperium, das den meisten seiner Mitgliedsstaaten erlaubt, ihre eigenen Flaggen zu behalten und den Großteil ihrer eigenen Innenpolitik festzulegen, aber in der Außenpolitik handeln sie als einheitliches Ganzes. Wenn sie das nicht tun, wird ihre Regierung ausgetauscht.

https://www.youtube.com/watch?v=IER2SGbjCWo



Von Australien aus kann man diese Dynamik gut beobachten. Jedes Mal, wenn wir versucht haben, unsere Außenpolitik stärker an unseren eigenen Interessen auszurichten, gab es einen von den USA gesteuerten Putsch. Deshalb sind wir jetzt nur noch ein militärischer und geheimdienstlicher Aktivposten der USA, ein Militärstützpunkt von der Größe eines Kontinents mit einer guten Lage in Bezug auf China, soweit es das Imperium betrifft.

Praktisch alle größeren internationalen Konflikte können durch die Linse der zentralisierten Machtstruktur der USA verstanden werden, die darauf hinarbeitet, immer mehr Nationen in imperiale Mitgliedsstaaten zu verwandeln, und Nationen, die sich dieser Agenda mit unterschiedlichem Erfolg widersetzen. Es handelt sich nicht nur um ein Imperium, sondern um das mächtigste Imperium, das je existiert hat. Nicht einmal die Briten waren in der Lage, so viel Macht und Einfluss auf die Welt auszuüben. Keine andere Macht ist der unipolaren planetarischen Hegemonie, die das Endziel des US-Imperiums ist, auch nur annähernd so nahe gekommen.

❖

Die wirklich transformativen Einsichten und Erleuchtungen sind nicht die, die sich darauf beziehen, wie man sein sollte oder was man ändern sollte, sondern die, die etwas in einem zum Bewusstsein bringen, dessen man sich vorher nicht bewusst war. Das sind die Offenbarungen, die dich für immer verändern.

Die Menschen halten ihre Neujahrsvorsätze nicht ein. Das liegt daran, dass wir viel weniger freien Willen haben, als wir glauben. Das, was einem wirklich freien Willen am nächsten kommt, ist die Fähigkeit, uns der Kräfte in uns bewusst zu werden, die unser Verhalten steuern.

Ihre Lebensweise ändert sich nicht, weil Sie in Ihrem Kopf irgendwelche mentalen Geräusche gemacht haben, die besagen, dass Sie sich ändern werden, sondern weil Sie sich bewusst gemacht haben, woher Ihre Lebensweise kommt.

Suchtverhalten ändert sich nicht, wenn Sie beschließen, es zu ändern, sondern wenn Sie sich der Dynamik in Ihrem Inneren bewusst werden, die es erzwungen hat.

Wahre Selbstlosigkeit entsteht nicht durch die Entscheidung, selbstlos zu sein, sondern durch die Erkenntnis, dass das Selbst eine Illusion ist.

Wahre Präsenz entsteht nicht dadurch, dass man sich entscheidet, präsenter zu sein, sondern dadurch, dass man die Neuheit jedes Augenblicks, die immer schon der Fall ist, tief erkennt.

Innerer Frieden entsteht nicht durch die Entscheidung, friedlicher zu sein, sondern durch die Erkenntnis, dass unser gesamtes Bewusstseinsfeld auf einem Abgrund aus reinem Frieden gemalt ist.

Glück entsteht nicht dadurch, dass man sich entscheidet, glücklicher zu sein, sondern dadurch, dass man die überschwängliche Freude erkennt, die bereits in allem existiert.

Was man erreichen kann, kann man auch verlieren. Das, was man zu ändern beschließt, wird sich in der Regel auch wieder ändern. Aber das Erkennen der Geschenke, in denen wir bereits in jedem Augenblick unseres Lebens schwimmen, bringt eine Gesundheit und Harmonie mit sich, die bei uns bleibt, weil sie nie nicht bei uns waren.

Das gilt für die Menschheit als Kollektiv ebenso wie für den Einzelnen. Veränderungen im kollektiven menschlichen Verhalten ergeben sich immer aus der Verbreitung von Bewusstsein, sei es für soziale Ungerechtigkeiten oder wissenschaftliche Realitäten. Die Verbreitung des Bewusstseins ist es also, die echte Veränderungen in der Welt bewirkt.

Das ist letztlich die Antwort auf jedes Problem, das durch menschliches Verhalten jeglicher Größenordnung entsteht: Bewusstseinserweiterung. Bringen Sie das, was ungesehen und unerkannt ist, zum Sehen und Erkennen. Man kann sich nicht immer dafür entscheiden, die Dinge zu verändern, aber man kann sich immer dafür entscheiden, das Bewusstsein zu erweitern.

Bewusstseinserweiterung ist das, was geschieht, wenn wir unsere inneren Prozesse genau und ehrlich beobachten: unsere Glaubenssysteme, unsere Denk- und Wahrnehmungsgewohnheiten, die Art und Weise, wie diese Erfahrung tatsächlich abläuft und wodurch sie wahrgenommen wird, usw. Es ist auch das, was passiert, wenn wir uns aktiv engagieren, um das Bewusstsein für wichtige Themen zu schärfen, wenn wir uns journalistisch betätigen, um Informationen zu verbreiten, oder wenn wir uns gegen missbräuchliche Machtstrukturen aussprechen.

Und es gibt Kräfte, die sich dem widersetzen, sowohl innerhalb als auch außerhalb. Es gibt Identitätskonstrukte in uns, deren Existenz davon abhängt, dass wir sie nicht bewusst wahrnehmen, und sie tun alles, um uns davon abzulenken, sie zu sehen. Auch in der Welt gibt es Kräfte, die das tun. Genauso wie Ego-Strukturen versuchen, nicht gesehen zu werden, weil ihre Existenz davon abhängt, arbeiten auch Machtstrukturen aus demselben Grund daran, nicht gesehen zu werden. Das ist der Grund für staatliche Geheimhaltung, Propaganda, Zensur, Algorithmusmanipulation im Silicon Valley und den Krieg gegen den Journalismus. Das ist auch der Grund, warum Psychedelika illegal gemacht wurden. Die Behinderung der Sicht ist das Ziel dieser Kräfte, deren Existenz davon abhängt, unsichtbar zu bleiben, ob es sich nun um die innere oder die äußere Sicht handelt.

Meiner Ansicht nach geht es im Leben darum, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Das Auftauchen von Leben auf diesem Planeten hat es dem Universum ermöglicht, sich selbst zu sehen, und es sieht sich selbst mit immer größerer Tiefe und Komplexität, je weiter das Leben fortschreitet.

Der Weg zur Harmonie in uns selbst ist derselbe wie der Weg zur Harmonie in der Gesellschaft ist derselbe wie der Weg zur Harmonie im Universum: Wir müssen das, was ist, auf jede erdenkliche Weise klar sehen. Auf diese Weise bringen wir Harmonie in das, was ist, auf jeder Ebene.

