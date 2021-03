Bild: Palestinian foreign minister Riyad al-Maliki on February 26, 2020 at the UN Office in Geneva [FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images]

Niederlande fragen Israel nach Beschlagnahmung des Reisepasses des palästinensischen Außenminister

23. März 2021

Die Niederlande sagten heute, sie hätten Israel gebeten, den Status des palästinensischen Außenministers zu klären, nachdem seine Reiseausweise nach einem Besuch des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag entzogen worden waren, berichtete Reuters.

Ein palästinensischer Beamter sagte am Sonntag, dass Riyad Al-Malikis VIP-Karte, ein von Israel ausgestellter Pass, der es hochrangigen palästinensischen Beamten erlaubt, sich frei durch Grenzübergänge zu bewegen, konfisziert worden sei.

Die israelische Regierung lehnte es ab, die Angelegenheit zu kommentieren.

“Wir haben die Angelegenheit mit der [israelischen] Botschaft angesprochen [und] sie darüber informiert, dass die Niederlande als Gastgeberland sehr daran interessiert sind, dass der ICC seine Arbeit ohne Einmischung durchführen kann”, sagte ein Sprecher des niederländischen Außenministeriums.

Die ICC-Anklägerin Fatou Bensouda kündigte diesen Monat an, dass sie Kriegsverbrechen in den palästinensischen Gebieten untersuchen werde, nachdem das Gericht entschieden hatte, dass es in diesem Fall zuständig sei.

“Wir werden uns nicht einschüchtern lassen, wenn wir Gerechtigkeit für die Opfer der in Palästina begangenen Gräueltaten suchen”, sagte Rawan Sulaiman, der als Leiter der palästinensischen Mission in den Niederlanden und palästinensischer Vertreter beim ICC fungiert.

Sulaiman rief die ICC-Mitgliedsstaaten dazu auf, “die Integrität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des ICC zu unterstützen, insbesondere angesichts der Bedrohungen, denen er und diejenigen, die mit ihm kooperieren, weiterhin ausgesetzt sind.”

Israel, das die Jurisdiktion des IStGH nicht anerkennt, und die Vereinigten Staaten, die dessen Gründungsstatut nicht ratifiziert haben, haben beide die Kriegsverbrecheruntersuchung verurteilt.

Unter dem früheren Präsidenten Donald Trump verhängten die Vereinigten Staaten finanzielle Sanktionen gegen Bensouda und ihr Team.

Bensouda sagte im Dezember 2019, dass im Westjordanland und im Gazastreifen Kriegsverbrechen begangen wurden oder werden.

Al-Maliki traf sich letzte Woche mit der Staatsanwältin in Den Haag, um sie zu drängen, die Untersuchung zu beschleunigen, sagte sein Büro. Übersetzt mit Deepl.com

