Nizar Banat Beerdigung: Tausende palästinensische Trauernde fordern “Sturz des Regimes

https://www.middleeasteye.net/news/palestine-nizar-banat-funeral-thousands-gathered

Bild: Thousands gather for the funeral of Nizar Banat in Hebron, 25 June 2021 (MEE/Hisham Abu Shaqra)

Von Shatha Hammad

in Hebron, Besetztes Westjordanland

25. Juni 2021

Palästinenser aus Städten m gesamten besetzten Westjordanland kamen nach Hebron zur Beerdigung des am Donnerstag in Haft getöteten Kritikers der Palästinensischen Autonomiebehörde

Zehntausende Palästinenser haben sich am Freitag in Hebron im besetzten Westjordanland zur Beerdigung des Aktivisten Nizar Banat versammelt, der am Donnerstag in der Obhut der Palästinensischen Autonomiebehörde gestorben ist.

Trauernde strömten zur Wasaya Al-Rasoul Moschee in Hebron und skandierten “Lasst, lasst Abbas” und “Das Volk will den Sturz des Regimes”, da die Wut gegen die Palästinensische Autonomiebehörde und Präsident Mahmoud Abbas, den Banat heftig kritisierte, weiter wächst.

Die Beerdigung begann mit der Überführung von Banats Leichnam in sein Haus und dem letzten Abschied von seiner Familie, begleitet von seiner Tochter, die sich auf den Beginn ihrer Highschool-Prüfungen vorbereitete.

“Ich wollte, dass ihr seht, wie ich den Abschlusskittel trage… Wer wird mich ernähren? Wer wird mich unterrichten?”, sagte sie während des Abschieds.

“Verlass mich nicht, Papa.”

Ein unnatürlicher Tod

Banat wurde von mindestens 25 Polizisten verhaftet, die am Donnerstag um 3.30 Uhr eine Razzia in seinem Haus in der Stadt Dura im südlichen Westjordanland, Gouvernement Hebron, durchführten. Er wurde kurz darauf für tot erklärt.

Vorläufige Autopsieergebnisse zeigten, dass Banat schwer geschlagen wurde, mit mehreren Prellungen und Brüchen, die am ganzen Körper sichtbar waren, sagte Samir Zaarour, ein Arzt, der die Autopsie überwachte, am Donnerstag.

Die in Ramallah ansässige Unabhängige Kommission für Menschenrechte gab die Ergebnisse der Autopsie am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Ramallah bekannt.

Zaarour sagte, Banat habe Verletzungen an Kopf, Nacken und Schultern sowie gebrochene Rippen und innere Blutungen in der Lunge – Anzeichen für einen unnatürlichen Tod. Er betonte, dass das Opfer nicht an einer ernsthaften Erkrankung litt, die sonst zu seinem Tod geführt hätte.

Vollständige Autopsie- und Toxikologieberichte, die voraussichtlich innerhalb von 10 Tagen vorliegen werden, werden die Todesursache bestimmen.

Am Donnerstag sahen sich Tausende von Demonstranten in der Stadt Ramallah im Westjordanland mit einem harten Vorgehen der Polizei konfrontiert, als sie wegen des Todes von Banat auf die Straße gingen und skandierten: “In der Seele, im Blut, wir verteidigen dich Nizar”. PA-Kräfte schlugen Demonstranten mit Schlagstöcken und feuerten Tränengas und Betäubungsgranaten ab.

Das Ende der Palästinensischen Autonomiebehörde?

Der Tod von Banat hat erneut Fragen über die Legitimität der Pallästinenserbehöre als Regierungsorgan aufgeworfen.

Shawan Jabarin, Generaldirektor der palästinensischen Al-Haq-Stiftung für Menschenrechte, sagte gegenüber Middle East Eye, dass Banats Position als politischer Aktivist, noch dazu einer, der in die Parteipolitik involviert war, seine offensichtliche Ermordung zu einem schwerwiegenden Vorfall macht – besonders nach den abgesagten Parlamentswahlen im Mai.

“Es gibt heute eine ganze Bevölkerung, die von der Teilnahme an der Entscheidungsfindung ausgeschlossen ist… das schwächt das palästinensische Volk und seine Rolle, und das wird nicht zur Befreiung von den Kolonialisten führen, noch wird es zu irgendeiner Freiheit und Unabhängigkeit führen,” sagte Jabarin.

“Der friedliche, demokratische Weg ist der einzige Weg zur Veränderung… der fortgesetzte Ausschluss des Volkes aus dem politischen Prozess ist besorgniserregend und wird zu Explosionen führen, weil die Menschen die Nase voll haben und dem Machtsystem nicht mehr vertrauen.”

Aziz Dweik, Sprecher des Legislativrates – der seit 2006 suspendiert ist – sagte, dass Banats Tod “ein großes Verbrechen gegen einen politischen Aktivisten ist, der keinen Stein oder eine Pistole gegen die Autorität erhoben hat”.

Er sagte, dass die Palästinensische Autonomiebehörde gegen das palästinensische Grundgesetz verstößt, das den Menschen das Recht gibt, Kritik zu üben und ihre politische Meinung zu äußern.

“Die Ermordung von Nizar ist ein Verbrechen nach allen Maßstäben des Universums… dies ist ein zusammengesetztes und doppeltes politisches Verbrechen, das auf einem ausgrenzenden Ansatz basiert und nicht auf einem Ansatz, der auf der Teilnahme des Volkes an der Ausübung des politischen Lebens beruht”, sagte er gegenüber MEE. Übersetzt mit Deepl.com

