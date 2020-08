https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-israel-uae-normalization-deal-reveals-failure-of-palestinian-diplomacy-1.9076411

Normalisierungsdeal zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten offenbart Scheitern der palästinensischen Diplomatie

Von Amira Hass

16. 8. 2020

Palästinenserpräsident Abbas zahlt den Preis für seine Entscheidung, die Beziehungen zu den VAE abzubrechen, aber wird die palästinensische Zusammenarbeit mit Israel wieder aufgenommen, nachdem die Bedrohung durch die israelische Annexion zurückgegangen ist?





Der erste Eindruck aus den Äußerungen in den palästinensischen Medien in den letzten Tagen ist, dass die Erklärung der Normalisierung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten die palästinensische Führung der palästinensischen Öffentlichkeit vorübergehend näher gebracht hat.

Diejenigen, die zitiert werden, verurteilen das Abkommen und das, was sie als zynische Ausnutzung der “palästinensischen Frage” und als Widerstand gegen die Annexion zur Aufwertung der Wirtschafts- und Sicherheitsbeziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten bezeichnen, die seit langem bestehen und kein Geheimnis waren.

Aber die Annäherung zwischen den Palästinensern und ihrer Führung ist flüchtig und nur zum Schein. Sie sind sich näher, aber sie sind nicht zusammen. Und auf jeden Fall sagen einige, dass die palästinensische Öffentlichkeit – Menschen, deren Meinung von den Medien nicht eingeholt wird – den jüngsten Entwicklungen eher gleichgültig gegenübersteht.

“Verurteilung” ist einer der gebräuchlichsten Begriffe, die hochrangige palästinensische Führer benutzen, aber ihre Verurteilung schafft keine Politik. Im Gegenteil, im Allgemeinen und in diesem Fall mit Sicherheit verraten sie einen Mangel an Politik, der durch eine Show der Wut und viele Jahre diplomatischen Versagens verdrängt wurde. Die Bande zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde unter Präsident Mahmud Abbas und den VAE sind seit 2012 gelöst, obwohl Zehntausende palästinensische Geschäftsleute, Ingenieure und andere Fachkräfte dauerhaft dort leben und ihren Beruf dort ohne Einmischung ausüben.

In Ramallah wird diese Trennung vor allem als das Produkt eines Streits erklärt, an dem der ehemalige Chef der palästinensischen präventiven Sicherheit, der ehemalige hochrangige Fatah-Beamte Mohammed Dahlan, beteiligt war. Er steht dem VAE-Kronprinzen Mohammed bin Zayed politisch und wirtschaftlich sehr nahe, während Abbas und die von ihm geführte Fatah-Bewegung Dahlan als Staatsfeind Nr. 1 behandeln. Bin Zayeds Versuch im Jahr 2012, sie zu versöhnen und die gegen Dahlan gerichtete Härte zu verringern, sei nicht erfolgreich gewesen, sagt ein Mitarbeiter von Dahlan, obwohl die Quelle den Eindruck hatte, dass Abbas dazu bereit gewesen sei.

Im Juni, mitten in der gegenwärtigen Gesundheits- und Wirtschaftskrise, lehnte die Palästinensische Autonomiebehörde eine Hilfslieferung der VAE an das palästinensische Gesundheitsministerium ab, weil sie ohne Koordination mit der PA kam und über den Ben-Gurion-Flughafen in Israel geschickt wurde. Eine palästinensische Demonstration diplomatischer Flexibilität hätte den Normalisierungszug jetzt nicht aufgehalten, ebenso wenig wie die palästinensische Entscheidung der letzten acht Jahre, im Voraus auf jegliche offizielle diplomatische Aktivitäten in der Hauptstadt der VAE zu verzichten. Möglicherweise hat sie ihn sogar noch beschleunigt.

Man kann davon ausgehen, dass eine solche diplomatische Präsenz das Interesse der VAE an engeren Beziehungen zu Israel nicht geändert hätte, aber vielleicht hätte eine solche Präsenz den Preis für die Normalisierung ein wenig erhöhen können, über die Verschiebung des israelischen Annexionsplans hinaus, dessen Zeitpunkt ohnehin nicht klar war. “Wir wissen, wie wir uns in Ländern verhalten müssen, die uns unterstützen, nicht in Ländern, die uns nicht unterstützen”, fasste ein palästinensischer Diplomat in Ramallah zusammen.

Darüber hinaus forderte Abbas am Wochenende in einer pawlowschen Antwort die Arabische Liga auf, eine Dringlichkeitssitzung über den Normalisierungsplan der VAE abzuhalten. Ein Mitglied des PLO-Exekutivausschusses und des Fatah-Zentralkomitees, Azzam al-Ahmad, sagte, er glaube nicht, dass das Treffen aufgrund der zahlreichen Streitigkeiten zwischen den beteiligten Ländern stattfinden werde, und weil die öffentliche Ausstrahlung der Meinungsverschiedenheiten die palästinensische Position nur schwächen würde.

Am 17. Juni reichte die Palästinensische Autonomiebehörde bei der Arabischen Liga einen offiziellen Antrag auf monatliche Darlehen in Höhe von 100 Millionen Dollar ein, bis die Krise über den Transfer von Geldern, die Israel im Namen der Palästinensischen Autonomiebehörde einzieht und die die Palästinensische Autonomiebehörde sich weigert zu akzeptieren, gelöst ist. Bisher hat noch kein Land geantwortet. Laut dem palästinensischen politischen Führer Jibril Rajoub haben “auf Anweisung der Vereinigten Staaten alle arabischen Länder mit Ausnahme Algeriens” die Unterstützung der Palästinenser eingestellt.

Al-Ahmad sagte in einem Interview im Radiosender “Voice of Palestine”, dass Hamas-Führer Ismail Haniyeh (der außerhalb des Gazastreifens, hauptsächlich in Katar, bleibt) einen Anruf an Abbas gerichtet habe, um seine Verurteilung der Normalisierung zum Ausdruck zu bringen. Al-Ahmad äußerte die Hoffnung, dass dies “eine einheitliche innere Front” ermöglichen würde, und rief zu einem Volksaufstand auf. Das ist die übliche Erklärung, die führende Fatah-Mitglieder von Zeit zu Zeit abgeben, um zu zeigen, dass sie immer noch relevant sind.

Es ist schwer zu sagen, ob er wirklich glaubt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde und die Fatah die Öffentlichkeit zum Handeln motivieren können. Trotz ihrer Bemühungen in den Medien ist es der PA nicht einmal gelungen, die Bewohner des Westjordanlands dazu zu bewegen, die notwendigen Schritte zur Eindämmung des Coronavirus-Ausbruchs zu unternehmen. Jeden Tag werden zwischen 400 und 500 Neuinfektionen gemeldet, und am Samstagnachmittag gab es im Westjordanland und im Gazastreifen 112 Todesfälle durch COVID-19.

Die Daten umfassen nicht die palästinensischen Einwohner Ostjerusalems, die sich dem israelischen Verbot von Massenversammlungen durch Hochzeitsempfänge in Enklaven der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland entzogen haben. Solche Versammlungen sind auch dort verboten, aber der Wunsch oder die Fähigkeit der palästinensischen Beamten, die Regeln durchzusetzen, scheint sehr halbherzig zu sein.

Nach den Verurteilungen wird diese Woche die Zeit kommen, über das Schicksal der palästinensischen Entscheidung nachzudenken, die Sicherheitszusammenarbeit – und insbesondere die zivile Zusammenarbeit – mit Israel einzustellen, solange die Gefahr einer Annexion bestehen bleibt. Jetzt ist eine solche Drohung aufgehoben worden, zumindest “bis auf weiteres”.

Die meisten Palästinenser haben das Fehlen der Sicherheitszusammenarbeit nicht beklagt, aber die fehlende zivile Zusammenarbeit mit Israel hat allen geschadet. Das liegt vor allem daran, dass sich das palästinensische Finanzministerium auf Anweisung von Abbas geweigert hat, das Geld zu akzeptieren, das Israel an Steuern und Einfuhrzöllen (im Austausch gegen eine fette Provision) für Waren in das Westjordanland und den Gazastreifen erhebt. Die Steuern und Zölle machen etwa zwei Drittel der Einnahmen der Palästinensischen Autonomiebehörde aus. Die direkte Folge waren Kürzungen und Verzögerungen bei der Auszahlung der Gehälter der öffentlichen Bediensteten und versäumte Transferzahlungen an die Kommunen, die ihrerseits die Gehälter der Kommunalbediensteten gekürzt und ihre Tätigkeit eingestellt haben.

Am Donnerstag gab das palästinensische Finanzministerium vor der Ankündigung der Normalisierung eine ungewöhnliche Erklärung ab, in der es Gerüchte dementierte, dass es Importzölle aus Israel erhalten habe und die Gehälter demnächst ausgezahlt würden. Das Gerücht war ein Hinweis darauf, dass die Menschen gehofft haben, dass die Palästinensische Autonomiebehörde aus der Ecke herauskommt, in die sie sich gemalt hat, und das ihr geschuldete Geld einzieht. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...