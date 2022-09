Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 48 von Mathias Bröckers

Der erste Geländegewinn der Ukraine seit sechs Monaten hat zwar schon zu vielen Jubelkommentaren über eine “Wende” und bevorstehende “Niederlage” Russlands geführt, tatsächlich ist bisher aber noch nicht viel mehr geschehen, als dass den ukrainischen Truppen südöstlich von Kharkyv, an einer Stelle der 1500 Kilometer langen Front, ein Durchbruch gelungen ist. Da den Russen der massive ukrainische Aufmarsch von Truppen und Material an diesem Frontabschnitt nicht verborgen geblieben sein kann, ist unklar, ob sie ihre dünn besetzte Linie dort absichtlich nicht verstärkt haben, oder ob (nie auszuschließende) Schlamperei und Fehler dafür verantwortlich waren, dass den vorrückenden Ukrainern kaum Widerstand entgegengesetzt wurde. Die “Special Military Operation”(SMO) ist aber nicht am Ende, weil die Ukraine unterstützt von der NATO zwei Dutzend Dörfer und ein Stück Steppe zurückerobert hat und die russischen Truppen sich aus den Kleinstädten Izyum und Kupyansk zurückgezogen haben. Schon zu Beginn des Kriegs, als die russischen Truppen sich nach kurzer Zeit aus der Region Kiew zurückzogen, wurde das als triumphaler militärischer Erfolg hingestellt, was es definitiv nicht war. Und auch jetzt ist es zu früh für eine realistische Beurteilung der Lage. Sicher scheint aber, dass der Vorstoß nur unter immensen Verluste erreicht worden ist, das russische Verteidigungsministerium spricht für den Zeitraum vom 6.-10. September von über 4000 getöteten und 8000 verwundeten ukrainischen Kämpfern. Bei derart großzügiger Bereitstellung von Kanonenfutter wundert es dann nicht, dass Präsident Zelensky gerade geladen wurde, als Headliner bei der Jahrekonferenz der US-Rüstungsgiganten aufzutreten – besser als der Ex-Komiker aus Kiew hat schon lange niemand mehr ihr Geschäft angekurbelt. Dazu passt es, dass in den hiesigen Meldungen über die aktuellen “Erfolge” der Ukraine stets auf die im jetzt im Einsatz befindlichen westlichen Waffen verwiesen und suggeriert wird, dass noch ein paar mehr von diesen Raketen den Russkies nun aber endgültig den Garaus machen. Weiterlesen bei Mathias Broeckers.com