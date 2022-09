Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 51 von Mathias Bröckers

Dmitry Medwedew, einst als Präsident fast so etwas wie ein Darling der Westpresse, weil scheinbar mit offenem Ohr für neoliberale Avancen ausgestattet, ist als Vize des Sicherheitsrats im Kreml mittlerweile so etwas wie der Mann für`s außenpolitisch Grobe. Anders als der stets deutliche aber zurückhaltende Putin und der allzeit verbindliche Lawrow nimmt Medwedew vor allem auf Telegram kein Blatt vor den Mund. Hier ein Stück von rt.com, automatisch übersetzt, weil in Deutschland zensiert und nur über VPN erreichbar:

Auf “Telegram” vom Donnerstag betonte Medwedew, dass die für den 23. bis 27. September geplanten Referenden auf jeden Fall stattfinden würden und “die Donbass-Republiken und andere Gebiete in Russland aufgenommen würden”. Der ehemalige Präsident erklärte weiter, dass das russische Militär die Verteidigung aller eingegliederten Gebiete “erheblich verstärken” werde. Er fügte hinzu, dass Russland zur Verteidigung seiner Gebiete “nicht nur seine Mobilisierungskapazitäten, sondern auch alle russischen Waffen, einschließlich strategischer Atomwaffen” einsetzen könne. Ohne Namen zu nennen, warnte Medwedew, dass “pensionierte Idioten mit Generalsstreifen” nicht versuchen sollten, Moskau einzuschüchtern, indem sie behaupten, dass die NATO die Krim angreifen könnte, eine Halbinsel, die 2014 nach einem Putsch in Kiew mit überwältigender Mehrheit für die Vereinigung mit Russland gestimmt hatte. “Hyperschallraketen werden Ziele in Europa und den USA mit Sicherheit viel schneller treffen”, warnte er und fügte hinzu, dass “das westliche Establishment und die NATO-Bürger verstehen müssen, dass Russland seinen eigenen Weg gewählt hat” und es “keinen Weg zurück gibt”. Weiterlesen bei mathias broeckers.com