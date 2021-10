Palestine is not a quagmire Palestine is not a minefield. Palestine is not complicated. Palestine is not a morass. Palestine is not tricky. Palestine is not a quagmire. Palestine is not almost impossible to navigate. Israel systematically abuses millions of Palestinians simply because they’re not what the state defines as Jewish.

Palästina ist kein Sumpf

Von Steven Salaita

29. September 2021

Die Metaphern, die versuchen, Palästina kompliziert darzustellen, verschleiern die einfache Brutalität der zionistischen Kolonisierung.

Palästina ist kein Minenfeld. Palästina ist nicht kompliziert. Palästina ist kein Morast. Palästina ist nicht verzwickt. Palästina ist kein Sumpf.

Palästina ist nicht fast unmöglich zu navigieren.

Israel missbraucht systematisch Millionen von Palästinensern, nur weil sie nicht das sind, was der Staat als jüdisch definiert. Israel ist durch ein massives Programm der ethnischen Säuberung entstanden, das bis in die Gegenwart andauert. Israel hindert Millionen von Palästinensern daran, in ihre angestammten Städte und Dörfer zurückzukehren. Israel verwehrt denjenigen, die bleiben, das Recht auf Freizügigkeit. Israel ist ein zentraler Bestandteil des laufenden Projekts des westlichen Imperialismus. Betrachtet man Israels Position in der Welt, so wird man immer feststellen, dass es mit den Kräften der Ausbeutung und Akkumulation im Bunde steht. Israel ist ein von Grund auf rassistisches Gebilde – eine ethnisch-rassistische Siedlerkolonie, wenn Sie so wollen -, das sich rücksichtslos der Eroberung und Beherrschung verschrieben hat.

Mondoweiss Podcast Episode 22: Wie die Finanzierung der Eisenkuppel die Demokratische Partei in Bezug auf Israel spaltete

Die Vorstellung von Palästina als hartnäckig kompliziert ist eine spektakuläre Täuschung.

Palästina ist eine lebendige Nation mit einer eigenständigen Geschichte. Sein Volk kämpft für eine Zukunft, die es von dem Elend befreit, das ihm jahrzehntelang von einem unersättlichen Kolonialherren aufgezwungen wurde. Die Palästinenser brauchen Freiheit. Die Bedingungen, unter denen diese Freiheit existieren kann, sind klar und greifbar: Abschaffung eines Systems rechtlicher Ungleichheit, das mit dem Gewehrlauf durchgesetzt wird, und Ersetzung durch ein Gemeinwesen, das sich für das Wohlergehen aller Bürger einsetzt. Dieses Gemeinwesen würde das Rückkehrrecht für Flüchtlinge anerkennen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und der Teilhabe aufgrund religiöser und/oder ethnischer Identität beseitigen. Daran ist nichts Kompliziertes.

Palästina als verwirrend oder lästig zu bezeichnen, bringt keinen Nutzen für den Diskurs. Es vernebelt die klare Unterscheidung zwischen Opfer und Aggressor. Sie stellt sich vor, dass das Publikum nicht in der Lage ist, einfache Konzepte von Gerechtigkeit und Wiedergutmachung zu verstehen. Es ist ein Akt der Grausamkeit gegenüber Menschen, die in einem energischen Freiheitskampf oft verstümmelt, inhaftiert und ermordet wurden.

Zu welchem Zweck beschreibt ein Redner Palästina als kompliziert, als Sumpf? Um die Palästinenser in ihr eigenes Leid zu verwickeln. Und um Israel von der nachweislichen Barbarei freizusprechen.

Mehr als alles andere zeugt dies von einer Art exegetischer Feigheit. Zu welchem Zweck beschreibt ein Redner Palästina als kompliziert, als einen Sumpf? Um die Palästinenser in ihr eigenes Leid zu verwickeln. Und um Israel von der nachweislichen Barbarei freizusprechen. Die Absolution muss nicht ausdrücklich erfolgen. Sie muss nicht beabsichtigt sein. Aber die Absolution ist der Effekt dieser kryptischen Diktion.

Wir sehen es immer dann, wenn sich ein Star-Politiker, der sich als Sozialist rühmt, plötzlich in einen uneinsichtigen Trottel (oder ein regelrechtes Arschloch) verwandelt, wenn das Thema Israel auftaucht. Die Kritik kommt, schnell gefolgt, wie immer, von den Rationalisierungen.

“Es gibt keine einfache Antwort.”

“Das ist die beste Antwort, auf die wir hoffen können.”

“Um fair zu sein, das Thema ist wirklich schwierig.”

Fair zu sein, erfordert mehr als eine Affinität zu Klischees. Die Verurteilung Israels – oder besser gesagt des Zionismus – als schwierig oder einschüchternd zu bezeichnen, spricht den Politiker der Feigheit frei. Die Freiheit Palästinas ist eine bedeutsame moralische Frage, die nichts weniger als entschiedene Unterstützung verdient. Wir sind geneigt, die Miesepetrigkeit der Politiker als pragmatisch zu betrachten: Sie müssen sich um die Wahlen sorgen, sie sind gezwungen, sich anzupassen. Das entlastet den Politiker nicht nur von Feigheit, sondern auch von intellektuellem Handeln: Er redet Unsinn, aber er kann es unmöglich glauben. Ihre eigene Rhetorik ist unzuverlässig.

Wenn wir darauf bestehen, dem Politiker gegenüber fair zu sein, dann scheint es wichtig zu sein, die gleiche Gnade auch anderen Bevölkerungsgruppen zu gewähren. Was ist mit den Wählern des Politikers oder dem allgemeinen Publikum? Verdienen sie nichts von der Ehrlichkeit, die man ihnen versprochen hat? Müssen sie ihre begrenzte Energie dafür aufwenden, mit ihren eigenen Helden zu feilschen? Um Anerkennung bei den Koryphäen zu betteln, die behaupten, sie zu vertreten?

Oder was ist mit dem palästinensischen Volk selbst? Ist es nicht ungerecht, dass es weiterhin unter einer militärischen Besatzung leidet, die von den verlogenen Politikern großzügig finanziert wird? Ist es nicht doppelt ungerecht, dass der Politiker seine Macht erlangt hat, indem er vorgab, sich um sie zu kümmern, nur um sich dann in das übliche Geschäft des Vergessens zurückzuziehen?

Lassen wir diese Sprache der Fairness gegenüber den Politikern sein. Wenn es darum geht, die Würde der nationalen Befreiungsbewegung Palästinas zu bewahren, ist Antagonismus die einzig vertretbare Einstellung.

Ich meine damit nicht den Antagonismus in der Form von Redekunst, sondern eine subjektive Position – eine unerbittliche Konzentration auf die Bevorzugung der Unterdrückten vor den bürgerlichen Ambitionen der sozialen Aufsteiger im Westen. “Man kann in den Vereinigten Staaten nicht gewählt werden, ohne sich bei Israel einzuschleimen”, schreit der Verfechter des Realismus. Es ist längst an der Zeit, dass dieses Stück Volksweisheit verschwindet. Aufstrebende Politiker mögen sich den Normen des Systems unterwerfen, aber wir haben keine solche Verpflichtung. Aber selbst wenn das stimmt, ist es nicht unser Problem. Es ist mir völlig egal, ob mein Eintreten für die Kolonisierten die politischen Ambitionen von jemandem stört. Das Ziel ist die Befreiung Palästinas und nicht, mehr Scharlatane und Feiglinge in den Kongress zu bringen.

In diesem Zusammenhang sollten wir auch die unter den radikalen Blaumachern in den sozialen Medien äußerst beliebte Behauptung fallen lassen, dass diese Ersatzsozialisten – insbesondere Alexandria Ocasio-Cortez und Bernie Sanders – ihre linken Anhänger verraten haben (Sanders, indem er sich energisch für Joe Biden einsetzte und sich bei den Parteibossen einschmeichelte, und Ocasio-Cortez, indem sie sich von einem sozialistischen Dynamo in eine stümperhafte liberale Zionistin verwandelte). Sie verrieten nichts als die geschichtslosen Wahnvorstellungen einer Expertenklasse, die versucht, mit Einflussphantasien Kasse zu machen. Sanders hat nie so getan, als würde er etwas anderes tun, als sich für die Partei einzusetzen, und Ocasio-Cortez begann, sich über Palästina zu verstellen, noch bevor sie ihre erste Wahl gewann. Ich weiß das, weil ich beide von Anfang an für ihre schwache Politik kritisiert habe, die für jeden sichtbar war, der sie sehen wollte, und die im ganzen Internet breitgetreten wurde. Es ist unangenehm zu sehen, wie selbsternannte Radikale jeden neuen Heilsbringer, der der Demokratischen Partei angehängt wird, hochleben lassen, nur um dann, wenn Dissens erkennbar wird, ein scheinheiliges, selbstgefälliges Seitenwechselspiel zu veranstalten (d. h. sich als liberale Zuchtmeister) zu gebärden, wenn es von Vorteil ist, und dann als Prinzipienreiter aufzutreten, wenn die liberale Disziplin nicht mehr gefragt ist. Die Langsamkeit, wie auch die Naivität, die ihr vorausging, ist auf die Anhäufung von Macht ausgerichtet – Politik nicht als Tugend, sondern als Selbstgefälligkeit. Das Einzige, was man davon hat, von Anfang an korrekt zu sein, ist der unverdiente Ruf der Verschrobenheit.

Der Retter kapituliert immer absichtlich. Der Retter ist eine Schöpfung der Kultur, die er zu überwinden vorgibt. Ein aufrichtiges Engagement für die palästinensische Befreiung schließt eine Aufwärtsmobilität im politischen System der USA aus. Aufwärtsmobilität hat immer Vorrang. Palästina einen Sumpf zu nennen, erleichtert die Aufwärtsmobilität. Palästina ist nur insoweit kompliziert, als es den Anhängern des amerikanischen Ausnahmezustands Unannehmlichkeiten bereitet. Für sich genommen, losgelöst von der Logik des Wahlkampfes, ist Palästina eine kollektive Verantwortung, kohärent und grenzenlos. Wir können Palästina nicht für Menschen verständlich machen, die durch politische Konventionen gezwungen sind, es aufzugeben.

Bevor sie zu politischen Metaphern wurden, waren “Morast” und “Sumpf” streng geografische Begriffe, die ein Sumpfgebiet bezeichneten, das der Entwicklung und den meisten Formen der Landwirtschaft feindlich gegenüberstand. Die Vorstellung von Palästina als Sumpf bot eine wichtige Dimension für den frühen Zionismus, der das Heilige Land als sumpfig und unfruchtbar ansah. “Drain the swamp” wird heute mit Donald Trump assoziiert, aber jahrhundertelang diente es als kolonialer Schlachtruf, zunächst in Nordamerika und dann in Palästina. Diese versprochenen Ländereien in etwas Produktives zu verwandeln, wäre eine schwierige Aufgabe, ein göttliches Unterfangen, das man nicht den unproduktiven Einheimischen überlassen könnte. Die Siedler auf beiden Kontinenten bauten Straßen und Städte, pflanzten neue Pflanzen und holten Rohstoffe aus dem Boden – und zerstörten dabei die natürliche Umwelt.

Und nun ist Palästina wieder zu einer sumpfigen Trophäe im Koloniallexikon geworden. Doch Palästina ist nicht kompliziert. Der Sumpf entsteht genau dort, wo die Phantasie der amerikanischen Rettung beginnt. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf der Website von Steven Salaita am 13. April 2021 veröffentlicht.

Steven Salaita’s neuestes Buch ist Inter/Nationalism: Dekolonisierung der Ureinwohner Amerikas und Palästinas.

