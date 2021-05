Palästina, Mon Amour Von Ronnie Kasrils

Bild: People gather in Brooklyn to demonstrate in support of Palestinians in New York City, United States on May 15, 2021 [Tayfun Coşkun – Anadolu Agency]

Palestine, Mon Amour An evocative French film set in a Hiroshima destroyed by the United States atomic bomb in 1945 haunted me throughout the latest dreadful days of carnage in Gaza. I refer to the 1959 anti-war masterpiece Hiroshima Mon Amour.



Von Ronnie Kasrils

24. Mai 2021

Ein eindrucksvoller französischer Film, der in einem Hiroshima spielt, das 1945 von der Atombombe der Vereinigten Staaten zerstört wurde, verfolgte mich während der letzten schrecklichen Tage des Gemetzels in Gaza. Ich beziehe mich auf das Antikriegs-Meisterwerk Hiroshima Mon Amour von 1959. Es schwingt mit bei der ethnischen Säuberung und dem schrittweisen Völkermord an den Palästinensern seit der Nakba (Katastrophe) von 1948, indem es Fragen der Erinnerung, des Sehens und der Verantwortung erkundet. Die israelischen Bomben, die ein Fernsehzentrum zerstörten und eine Hamas-Präsenz erfanden, um die Aufdeckung der andauernden Verbrechen des Staates zu behindern, haben mir diesen Punkt eingeprägt.

Die Wahrheit muss sich durchsetzen. Sie darf nicht verschwiegen werden. Sie darf nicht verzerrt werden, um das Opfer verantwortlich zu machen, den Täter zu beschönigen und den Hintermännern eine Nebelwand zu bieten.

Wie durchdringen wir den Nebel und den Lärm des Krieges? Wer hat Recht? Wer ist im Unrecht? Sollte die Welt das Problem nicht neutral und unparteiisch angehen?

Normalsterbliche, die sich außerhalb der Zone der Anfechtung befinden, schrecken verwirrt und entsetzt zurück. Der Menschheit ist nicht geholfen mit Mainstream-Verschleierung und Desinformation; und der Ablenkungsstrategie von Israel und seinen westlichen Verbündeten.

Die Quelle des Problems zu verstehen, ist die Voraussetzung, um eine dauerhafte und gerechte Lösung zu finden. Die Ursache der Nakba und der früheren britisch-französischen Deals nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches am Ende des Ersten Weltkrieges muss angegangen werden.

Der Kern des Problems ist klar: die zionistische Aneignung des Landes eines anderen Volkes.

Die eklatante Ungerechtigkeit dessen wird von denjenigen, die unter der Siedler-Kolonialherrschaft gelitten haben, wie Algerien, Angola, Irland, Mosambik, Namibia, Südafrika und Simbabwe, klar erfasst. Dies machte die Anti-Kolonial-Kämpfe viel komplexer, langwieriger und blutiger als in Besitzungen, in denen die Siedlerpräsenz unbedeutend war. Die daraus resultierenden Unabhängigkeitskämpfe wurden als Befreiungskämpfe charakterisiert und nicht als “Konflikte” bezeichnet, als ob es zwei gegnerische Seiten gäbe, die jeweils berechtigte Ansprüche hätten.

Sobald der koloniale Faktor verstanden ist, ist alles andere ein Kommentar. Diejenigen mit einer kolonialen Denkweise – frühere Mächte, die den Nahen Osten aufteilten, wie Großbritannien und Frankreich; das spätere Eindringen der USA mit ihrer Bilanz von Enteignungen und imperialen Interessen – können niemals das Recht des Kampfes eines Volkes um Land und Freiheit verstehen. Jüdische Siedler, konditioniert durch das kolonialistische Narrativ, können palästinensische Ansprüche nicht anerkennen. Für sie sind die Eingeborenen minderwertig, eine Bedrohung für ihr Wohlergehen. Sie haben das “gottgegebene” Recht, sich das Land anzueignen und die Palästinenser vom Angesicht der Erde zu tilgen. Die Psychose der Unterdrücker schürt einen extremen Rassismus, der die Seele auffrisst. Ihre Militärdoktrin ist es, die Palästinenser bis zur Unterwerfung oder zum Tod zu bestrafen. Die Nahrung der Hoffnung muss aus den palästinensischen Köpfen vertrieben werden.

Drei Jahrzehnte nach den Osloer Verträgen haben wir gesehen, wie sich die Situation der Palästinenser unendlich verschlechtert hat. Oslo und die Zwei-Staaten-Option, bei der sich die palästinensischen Führer mit einem auf 22 Prozent ihres Landes reduzierten Staat zufrieden gaben, sind als Schwindel entlarvt worden. Diejenigen, die unter Unterdrückung gelitten haben, wissen, dass der einzige Weg, die Kolonialherrscher zu einer sinnvollen Veränderung zu zwingen, im Widerstand besteht. Fragen Sie Kuba; fragen Sie Vietnam.

Freiheit kommt leider zu einem sehr hohen Preis. Stellen Sie sich den verletzten jungen Mann vor, der ein Siegeszeichen zeigt, als er aus den Trümmern eines zerstörten Gebäudes in Gaza gerettet wird. Oder das verängstigte junge Mädchen, das nach einem israelischen Luftangriff in der Nähe, der ihr Haus erschütterte, weinend in die Arme seiner Mutter rennt: “Ich möchte mutig sein, Mama, aber ich weiß nicht, wie, wenn der Tod so nah ist.”

Wie in einem apokalyptischen Basketballspiel freut sich Israels herrschende Elite, während die Zahl der Todesopfer steigt: 249 zu 12 zu ihren Gunsten in Gaza (70 Kinder, 29 Frauen). Ganze Familien eingeäschert oder zu Tode gequetscht. Volltreffer! Weitere 27 wurden im Westjordanland abgeschlachtet. Andere wurden von der Polizei und von Lynchmobs im besetzten Ost-Jerusalem und innerhalb Israels ermordet. Ein Volltreffer! Sturmtruppen klopfen sich gegenseitig auf den Rücken, während sie mit ihren blutdürstigen Fans Abklatschen. Krankenhäuser, Schulen, Kliniken, das einzige Covid-19-Zentrum, Tausende von Häusern, lebenswichtige Infrastruktur, alles in Schutt und Asche gelegt. Ein Volltreffer, in der Tat.

Der Phönix erhebt sich aus der Asche. Wie Omar Barghouti, ein Anführer der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS), bemerkt: “Das ist die Definition der Palästinenser… Wir protestieren, weil wir leben wollen.”

Das Apartheid-Israel ist dabei, den Krieg zu verlieren. Donald Trump behauptete, dass Jerusalem, wo er die US-Botschaft eröffnete, vom Tisch sei. Nun, es ist wieder auf dem Tisch, dank des Widerstands in Sheikh Jarrah. Slam Dunk! Die sogenannte Normalisierungs-Offensive zwischen Israel und den unterwürfigen arabischen Regimen wird in Frage gestellt, wie es der Aufschrei der arabischen Straße vorausgesagt hat. Volltreffer!

Der Siedler ist verängstigt und perplex. Dieser Ansturm Israels hat die Palästinenser geeint wie nie zuvor. Diejenigen in den zersplitterten Teilen, von Gaza bis zum Westjordanland, Jerusalem und innerhalb Israels, von den Flüchtlingslagern bis zur weiteren Diaspora, haben ihren Sinn für nationale Einheit wiederentdeckt und sind aufgestanden, um die Entschlossenheit der Siedler zu erschüttern. Die Strategie des Teilens und Herrschens liegt in Trümmern. Ein Generalstreik der Palästinenser in ganz Israel und Jerusalem legte ihre Geschäfte und Betriebe lahm; das größte derartige Ereignis seit 1936. In Tel Aviv gab es eine bedeutende Kundgebung von Juden und Arabern, die Frieden forderten. Massive Märsche in London, Paris, Berlin und New York sahen noch nie dagewesene Menschenmengen, die die palästinensische Sache unterstützten, und die Einheit zwischen den Bewegungen Black Lives Matter und Free Palestine ist von großer Bedeutung. Überall feiern die Palästinenser.

Die Zivilgesellschaft im besetzten Palästina hat die internationale Gemeinschaft herausgefordert, es dem palästinensischen Mut gleichzutun, indem sie die westlichen Regierungen unter Druck setzt, die Unterstützung für Israel zurückzuziehen. Die USA versorgen Israel jährlich mit 4 Milliarden Dollar Hilfe. Die Antwort von Präsident Joe Biden auf Israels Aggression war, 750 Millionen Dollar für verbesserte Bombentechnologie zu geben. Völlig schamlos.

Biden sah sich mit einem beispiellosen Maß an Protest in den USA konfrontiert, um seinen Kurs zu ändern. Deshalb übte er Druck auf den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu aus, die Bombardierung des Gazastreifens zu beenden. Der bedingungslose Waffenstillstand folgte prompt.

Wir müssen die gewaltfreie BDS-Kampagne zu beispiellosen Höhen erheben. Ihr Erfolg hat dazu geführt, dass Israel die Kampagne als eine strategische Bedrohung seiner Existenz bezeichnet.

Der Erfolg der BDS-Formel gegen die Apartheid in Südafrika stärkte den Widerstand des Volkes und trug zum Sieg bei. Das Ergebnis war ein einheitlicher, demokratischer, nicht-rassistischer, nicht-sexistischer, säkularer Staat.

Nelson Mandela erklärte berühmt, dass “die Freiheit Südafrikas unvollständig ist ohne die Freiheit der Palästinenser.” Er verstand, was richtig war und was falsch war.

Das südafrikanische Volk fordert die ANC-Regierung auf, Mandelas Aussage und Vermächtnis treu zu bleiben, alle Verbindungen mit dem Apartheid-Israel abzubrechen und die Welt bei der Umsetzung von BDS-Aktionen anzuführen.

Hoffentlich ist die jüngste Erklärung der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor ein Vorbote der Dinge, die da kommen: “Die grausamen Bombardierungen und Tötungen von Unschuldigen, die wir in den letzten zwei Wochen erlebt haben, sind ein trauriges Zeugnis der grausamen Straffreiheit, die die Welt Israel gewährt hat. Die internationale Gemeinschaft muss diese Straflosigkeit stoppen. Südafrika sollte den Internationalen Strafgerichtshof bei der geplanten Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen durch die israelische Regierung unterstützen. Wir hoffen, dass es bald Sanktionen und andere Maßnahmen geben wird, um der Welt ihre Empörung über diese Brutalität zu zeigen.”

Wie im Rest der Welt hat auch Südafrika beispiellose Solidaritätsbekundungen für Palästina erlebt, angeführt von der Nationalen BDS-Koalition. Proteste haben im ganzen Land stattgefunden, aber am deutlichsten bei den Hafenarbeitern, Gewerkschafts- und Solidaritätsgruppen am Hafen von Durban, die gegen die Entladung von Fracht von einem israelischen Schiff protestierten. Tausende haben sich daran beteiligt. Dies folgt den Solidaritätsaktionen der Hafenarbeiter an der Westküste Amerikas. Und in Italien. Eine internationale Mahnwache gegen israelische Schiffe könnte folgen.

Palästina, Mon Amour. Du bist nicht allein. Wir sehen dich.

