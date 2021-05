Die Freude ist verständlich über die Waffenruhe ist verständlich, aber das Problem der illegalen zionistischen Besatzung und Unterdrückung bleibt bestehen!

Bild:Palestinians celebrate in the streets following a ceasefire brokered by Egypt between Israel and Hamas, in Gaza City on May 21, 2021. (Photo: Ashraf Amra/APA Images)

Live blog: Palestinians celebrate ceasefire; Israel attacks Al Aqsa worshipers, again – Mondoweiss After 11 days of fighting, Israel and Hamas agree to a ceasefire, negotiated by Egypt, that started early Friday, 2 AM Jerusalem time. US President Joe Biden “commended” Israeli PM Benjamin Netanyahu for ending hostilities.

Live-Blog: Palästinenser feiern Waffenstillstand; Israel greift erneut Al-Aqsa-Gläubige an



Von Mondoweiss-Redaktion

21. Mai 2021

Nach 11 Tagen Kämpfen haben sich Israel und die Hamas auf eine von Ägypten ausgehandelte Waffenruhe geeinigt, die am frühen Freitagmorgen, 2 Uhr Jerusalemer Zeit, begann. US-Präsident Joe Biden “lobte” den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu für die Beendigung der Feindseligkeiten.

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen beträgt mindestens 232, darunter 65 Kinder, und 1.760 Verletzte aufgrund der anhaltenden israelischen Luftangriffe; 50.000 Familien wurden vertrieben, 24 Gesundheitseinrichtungen wurden teilweise oder vollständig beschädigt, berichtet das Gesundheitsministerium im Gazastreifen.

Israel greift erneut Gläubige auf dem Gelände der al-Aqsa-Moschee an

Israelische Streitkräfte greifen Berichten zufolge Gläubige auf dem Gelände der al-Aqsa-Moschee an, nachdem es nach dem Freitagsgebet zu einer massiven Demonstration gekommen war, bei der die Palästinenser den Sieg nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen feierten.

Lokale Medien berichten, dass die israelischen Streitkräfte Tränengas, Betäubungsgranaten und Gummigeschosse abfeuerten.

Palästinenser, die in einer Schule des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) Zuflucht gesucht hatten, transportieren ihre Habseligkeiten, während sie in ihre von israelischem Bombardement betroffenen Viertel in Gaza-Stadt zurückkehren, nachdem ein von Ägypten vermittelter Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas am 21. Mai 2021 geschlossen wurde. (Foto: Ashraf Amra/APA Images)

Palästinenser feiern Waffenstillstand in Gaza

Palästinenser im gesamten Gazastreifen und im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem gingen in den frühen Morgenstunden des Freitags auf die Straße, um zu feiern, dass eine Waffenruhe zwischen Israel und den Hamas-Behörden im Gazastreifen um 2 Uhr morgens in Kraft getreten ist.

Der Waffenstillstand, der von Ägypten vermittelt wurde und von israelischen und Hamas-Offiziellen als “gegenseitig” bezeichnet wurde, kam nach 11 Tagen israelischer Bombardierungen, bei denen mindestens 232 Palästinenser, darunter 65 Kinder in Gaza, getötet wurden.

Auf israelischer Seite starben 12 Menschen, darunter zwei Kinder, durch den Raketenbeschuss der Hamas aus Gaza.

Vor dem Waffenstillstand um 2 Uhr morgens gingen die israelischen Bombardements auf Orte im Gazastreifen weiter, während die militärischen Flügel des Islamischen Dschihad und der Hamas Raketen auf Israel abfeuerten.

Doch als die Waffenruhe offiziell um 2 Uhr morgens in Kraft trat, strömten Zehntausende Palästinenser in Gaza auf die Straßen, um das Ende der israelischen Offensive zu feiern – die vierte ihrer Art seit 2009.

Al Jazeera berichtete, dass der Beginn der Waffenruhe in Gaza wie der erste Tag von Eid” behandelt wurde, da die Gazaner die diesjährigen Eid al-Fitr Feiertage (13.-15. Mai) unter schwerem Bombardement verbrachten.

Die Al Jazeera-Reporterin Youmna al-Sayed berichtete auch, dass vertriebene Familien bereits aus von der UNO betriebenen Schulen, in denen sie Schutz gesucht hatten, in ihre Häuser zurückkehrten.

Ähnliche Szenen spielten sich in Jerusalem und im Westjordanland ab, als Videos die sozialen Medien überfluteten, die Tausende von Palästinensern in den besetzten Gebieten zeigten, die das feierten, was sie einen großen Sieg für den palästinensischen Widerstand und ein Ende des Tötens ihres Volkes in Gaza nannten.

Palästinenser in der Altstadt von Jerusalem feiern den Waffenstillstand nach dem Morgengebet am Freitag, den 21. Mai. Sie verspotten die israelische Polizei und skandieren den Sieg für die Hamas und das palästinensische Volk.

