Palästinenser fordern die Freilassung von Khalida Jarrar, um an der Beerdigung ihrer Tochter Suha teilzunehmen

Von Yumna Patel



Israel hat einen Antrag auf Freilassung der palästinensischen Parlamentarierin Khalida Jarrar nach dem plötzlichen Tod ihrer Tochter abgelehnt. Berichten zufolge erlaubt Israel Jarrar nicht einmal ein Telefonat mit ihrer Familie.

12. Juli 2021

Palästinenser fordern die Freilassung der palästinensischen Parlamentarierin und Parteiführerin Khalida Jarrar aus israelischer Haft nach dem plötzlichen Tod ihrer Tochter und Menschenrechtsverteidigerin Suha Jarrar.

Suha Ghassan Jarrar, 30, wurde am späten Sonntagabend tot in ihrer Wohnung in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland aufgefunden, wie lokale Medien berichteten. Berichten zufolge starb sie eines natürlichen Todes.

Ihre Mutter, Khalida Jarrar, war Mitglied des Palästinensischen Legislativrates (PLC) und Vorsitzende der säkularen marxistisch-leninistischen Partei Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP).

Khalida ist derzeit ein politischer Gefangener in Israel und verbüßt eine zweijährige Haftstrafe für das “Vergehen, ein Amt in der Volksfront für die Befreiung Palästinas zu bekleiden.”

Als sie die Nachricht von ihren Anwälten hörte, während sie im Gefängnis war, sagte Khalida Berichten zufolge: “Die Nachricht ist sehr schmerzhaft. Es tut weh, weil ich Suha vermisse, meinen Liebling. Grüßt alle und lasst sie auf sich aufpassen. Sie sollen wissen, dass ich stark bin.”

Suha, eine Rechtswissenschaftlerin und Advocacy Officer, arbeitete für die palästinensische Menschenrechtsgruppe Al-Haq und spezialisierte sich auf Genderfragen, Umwelt und Klimawandel. Sie ist die jüngste der beiden Töchter von Khalida und Ghassan Jarrar.

In einem am Montag veröffentlichten Nachruf beschrieb Al-Haq Suha als “eine glühende Verfechterin der Rechte des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung, Freiheit und Würde.”

“Suha wird ein Vermächtnis und ein Vorbild bleiben in ihrer Stärke, Geduld, Hingabe und ihrem Trotz gegenüber der Unterdrückung, der palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen ausgesetzt sind”, hieß es in dem Nachruf.

Al-Haq und andere Rechtsgruppen wie Addameer und das Gefangenenkomitee des Palästinensischen Legislativrates (PLC) erklärten am Montag, dass sie sich für die bedingungslose Freilassung von Khalida einsetzen, damit sie an der Beerdigung ihrer Tochter teilnehmen kann, die für Dienstag, den 13. Juli angesetzt ist.

In einer Erklärung vom Montag sagte Al-Haq, dass die Gruppe “Dutzende von Briefen” an Drittstaaten und an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) geschickt habe, in denen sie “die dringende, sofortige und bedingungslose Freilassung” von Khalida forderten, damit sie an Suhas Beerdigung teilnehmen und “in Menschenwürde trauern” könne.

Eine große Gruppe palästinensischer Demonstranten versammelte sich am Montagnachmittag vor dem Militärgefängnis Ofer in Ramallah und forderte die Freilassung von Khalida. Die israelischen Streitkräfte drohten Berichten zufolge den Demonstranten mit Gewalt, bevor sie Tränengas auf die Menschenmenge abfeuerten.

Aktivisten haben auch eine Online-Petition in Umlauf gebracht, in der die Freilassung von Khalida gefordert wird, so palästinensische Aktivisten, “damit sie ihre Tochter beerdigen und betrauern und ihre grundlegendsten Menschenrechte wahrnehmen kann.”

Am Montagabend twitterte Haaretz-Reporter Jack Khoury, dass der Beauftragte des Israelischen Gefängnisdienstes (IPS) entschieden habe, Khalida nicht freizulassen und ihr nicht zu erlauben, an Suhas Beerdigung teilzunehmen.

Am Montagabend berichtete Al-Haq, dass die israelischen Behörden Khalida verwehrt hätten, ihren Ehemann Ghassan und ihre älteste Tochter Yafa anzurufen.

Khalida soll im September aus dem Gefängnis entlassen werden. Sie wurde im Oktober 2019 verhaftet, nur neun Monate nachdem sie aus einer anderen Haftstrafe entlassen worden war.

Seit 2014 hat Khalida einen Großteil ihrer Zeit im und außerhalb des Gefängnisses verbracht, darunter auch unter Verwaltungshaftanordnungen, während derer sie ohne Anklage oder Prozess festgehalten wurde.

Sie ist eine von 12 palästinensischen Parlamentariern, die derzeit von Israel inhaftiert sind, und gehört zu den 5.300 palästinensischen Gefangenen, die sich derzeit in israelischen Gefängnissen befinden. Übersetzt mit Deepl.com

