Palästinenser würden für die israelische Art der Abriegelung sterben Von Gideon Levy Haaretz

Palästinenser würden für die israelische Art der Abriegelung sterben

Von Gideon Levy

19. März 2020 2:49 Uhr

Der Himmel hat sich verdunkelt, und alles um uns herum rückt näher. Nur das Schicksal, Gott oder der Gestalter der Geschichte lachen uns von oben herab an, ein bitteres, ironisches Lachen. Die Ironie des Schicksals: Zum ersten Mal schmeckt Israel etwas von der Hölle, die es seit Jahrzehnten seinen Untertanen auftischt. Mit alarmierender Geschwindigkeit sind die Israelis in eine Realität eingetreten, die jedes palästinensische Kind kennt.

Sogar die Bedingungen sind der Besatzung entlehnt worden: Israel ist auf dem Weg zur Abriegelung, die Armee übernimmt Hotels, der Shin Bet-Sicherheitsdienst übernimmt unsere Mobiltelefone, und die Grenzpolizei und ihre Kontrollpunkte sind gleich um die Ecke. Es ist kein Zufall, dass der Militäranalytiker von Haaretz als Coronavirus-Analytiker rekrutiert wurde. In ein oder zwei Tagen wird Tel Aviv wie Dschenin und Israel wie der Gaza-Streifen aussehen. Was dort Routine ist, ist hier zu einer erschreckenden Dystopie geworden.

Natürlich sind die Unterschiede groß. Was für uns das Ende der Welt darstellt, wäre für sie eine Erleichterung der Abschottung, da die Pandemie über alle hereinbricht. Dennoch können wir über die Ähnlichkeiten nur staunen. Erstens, der Zustand der Belagerung. Die Tore sind praktisch verschlossen. Niemand kommt oder geht.

Denken Sie an Gaza, 14 Jahre hintereinander. Junge Leute, die noch nie ein Passagierflugzeug gesehen haben, sogar Erwachsene, die noch nie in einem Flughafen waren, nicht einmal von einem Urlaub im Ausland träumen. Israelis haben Schwierigkeiten mit dem Leben ohne den Ben-Gurion-Flughafen, auch nur für einen Moment. Die Gazaer wissen nichts von einem Leben, das Reisen ins Ausland einschließt. Wo ist das? Wie sieht er aus?

Bald kommt das Pessachfest, und die Kinder und ihre Eltern werden hier ohne ihre Ausflüge, Einkaufszentren, Kreuzfahrten, Disney oder zollfreie Einkäufe verrückt werden. Die Gazaner haben keine Ahnung, was das alles bedeutet. Sie wissen von Ausgangssperren, die manchmal monatelang dauern, wie während einer Intifada. Sie wissen von Ausgangssperren mit viel mehr Kindern und weniger Zimmern, mit Panzern draußen und Hass drinnen. Stellen Sie sich vor, die Grenzpolizei patrouilliert auf der Straße, kontrolliert Dokumente und stellt Kontrollpunkte auf.

In Israel werden sich die Sicherheitskräfte wie fürsorgliche Krankenschwestern verhalten, verglichen mit ihrem rücksichtslosen Verhalten in den Gebieten, und es wird für uns immer noch unerträglich sein. Wie viel einfacher ist es, wenn der Polizist einer von Ihnen ist und der Staat Ihr eigener Staat ist. Wie ärgerlich und hart es ist, wenn sie ein Ausländer, ein Eindringling, ein Besatzer sind. Trotzdem werden wir einen Vorgeschmack davon bekommen.

Wir bekommen auch den Geschmack der verlorenen Zeit, der palästinensischen Zeit, in der man das Haus verlässt und nicht weiß, wann oder ob man sein Ziel erreicht. Man geht zur Universität, weiß aber nicht, wann und wie lange sie geschlossen wird. Sie haben einen Job, aber versuchen erfolglos, zur Arbeit zu kommen.

Auch die wirtschaftliche Situation wird sich weiter annähern. Wir haben bereits 100.000 neue Arbeitslose – Menschen, die ihre Arbeit, ihr Geschäft, ihre ganze Welt verloren haben. Zumindest für den Moment scheint es ihnen, dass sie keine Zukunft und keine Gegenwart haben, dass alles den Bach runtergegangen ist. Und wie werden sie die Rechnungen bezahlen und ihre Kinder ernähren? Das ist unter der Besatzung, der Realität der Jahrzehnte, eine Routine. Monatelang zu Hause zu sitzen und die Wände zu erklimmen, ist in den Gebieten elementar.

Der Shin Bet sagt, dass sie „digitale Maßnahmen“ anwenden werden. Bringen Sie die Palästinenser nicht zum Lachen. Das ist die humanste Art und Weise, wie sie vom Sicherheitsdienst behandelt werden. Lassen Sie den Shin Bet lauschen und verfolgen, hören Sie einfach auf, zu foltern, zu erpressen und zu missbrauchen. In den Gebieten weiß der Shin Bet immer alles, überall, ohne rechtliche Einschränkungen. Die Kritik an der Verletzung der Privatsphäre in Israel kann die Palästinenser nur amüsieren – genau wie das Bild von Offizieren des Heimatfrontkommandos, die ein Hotel betreiben. Wie viele Hotels wurden von der Armee übernommen und zu Hauptquartieren in den Gebieten gemacht?

Auch da gibt es Unterschiede. Selbst auf dem Höhepunkt der Pandemie werden Israelis nicht vor ihren Kindern oder Eltern gedemütigt oder geschlagen. Ihre Häuser werden nicht mitten in der Nacht, jede Nacht, überfallen, um eine brutale und ziellose Suche durchzuführen. Niemand wird sie aus ihren Betten entführen.

Selbst in den schlimmsten Dystopien wird nicht damit gerechnet, dass Scharfschützen zum Spaß auf die Knie der Demonstranten schießen. Unsere Häuser werden nicht bombardiert und unsere Felder nicht besprüht. Es ist nur eine vorübergehende Belagerung, mit Shin Bet-Lauschaktionen und Grenzpatrouillen, der Traum eines jeden Palästinensers, der von einem besseren Leben träumt. Übersetzt mit Deepl.com