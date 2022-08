https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestinian-bride-taken-police-wedding-interrogation



Die Hochzeit in Arraba wurde durch “willkürliche Verhaftung” und “übermäßige Gewaltanwendung” gestört, so der Anwalt

Die Braut wurde am späten Sonntag, den 28. August 2022, aus der Polizeistation entlassen





Palästinensische Braut wird von israelischer Polizei von ihrer Hochzeit abgeholt

Von MEE-Mitarbeitern

29. August 2022

Die israelische Polizei hat nach Angaben ihres Anwalts am späten Sonntag eine palästinensische Braut zur Befragung an ihrem Hochzeitstag festgenommen.

Gegenüber lokalen palästinensischen Medien sagte Shadi Thabbah, dass seine Mandantin, die nicht namentlich genannt wurde, noch in ihrem weißen Kleid verhaftet wurde, nachdem Polizeikräfte eine Razzia auf der Hochzeit in Arraba im Norden Israels durchgeführt hatten.

Der Anwalt fügte hinzu, die Polizei habe fälschlicherweise vermutet, dass der Bräutigam, der sich aufgrund einer gerichtlichen Verfügung nicht in Arraba aufhalten dürfe, in der Gegend sei.

Ein von lokalen Medien veröffentlichtes Video zeigt, wie die Braut von Beamten in ein Polizeifahrzeug eskortiert wird.

Thabbah sagte, die Polizei habe seinen Mandanten mehrere Stunden lang festgehalten, weil er “die Ermittlungen gestört” habe, und später am Abend sei er freigelassen worden, wobei er für die nächsten fünf Tage unter Hausarrest stand.

“Ich verstehe nicht, welche Ermittlungen die Braut gestört hat, der Bräutigam war nicht anwesend und wurde nicht verhaftet, von welchen Ermittlungen spricht die Polizei also?” sagte Thabbah der Nachrichtenagentur Al-Jarmaq.

Die Polizei sagte, der Bräutigam sei letzte Woche verhaftet und vom Amtsgericht Akko gegen Kaution freigelassen worden, unter der Bedingung, dass er Arraba nicht betreten dürfe, so die Nachrichtenwebsite Arab48.

“Als die Polizei bei einer Routinekontrolle in der Gegend eintraf, versammelte sich eine große Menschenmenge und es schien zu einer Schlägerei zu kommen. Die Polizei nahm daraufhin die Braut zum Verhör mit, ohne die Absicht, sie zu verhaften”, so die Polizei.

Nach der Festnahme setzten die Polizeikräfte Schallbomben und Tränengas ein, um die protestierende Menge zu zerstreuen.

Laut Thabbah waren rund 150 Beamte an der Razzia beteiligt, die bei den Hochzeitsgästen Panik auslöste.

Thabbah kritisierte die Polizei für die “willkürliche Verhaftung”, die seiner Meinung nach durchgeführt wurde, um die falsche Einschätzung der Polizei zu vertuschen, dass der Bräutigam anwesend war.

Er fügte hinzu, er werde eine Beschwerde über polizeiliches Fehlverhalten wegen “übermäßiger Gewaltanwendung ohne triftigen Grund” einreichen.

Arraba ist eine palästinensische Stadt mit rund 25.000 Einwohnern in der Region Unteres Galiläa.

In Israel gibt es fast zwei Millionen palästinensische Bürger, die eine 20-prozentige Minderheit im Land darstellen.

Nach Angaben von Adalah, dem Rechtszentrum für die Rechte arabischer Minderheiten in Israel, gibt es mehr als 65 israelische Gesetze, die palästinensische Bürger in Israel und Palästinenser in den besetzten Gebieten diskriminieren. Übersetzt mit Deepl.com

