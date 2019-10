Palästinensische‘ Chilenen revoltieren gegen ihre „israelisierte“ Regierung.  Von Nasem Ahmed Middleeastmonitor

‚Palestinianised‘ Chileans revolt against their ‚Israelised‘ government Watching Chilean President Sebastián Pinera brutally cracking down on protestors in the capital Santiago, I begin to recollect reflections of Israeli activists and author Jeff Halper. In his 2015 book, “ War Against the People „, the former director of the Israeli Committee Against House Demolitions, suggested that people across the world exercising their democratic right to challenge their governments‘ misrule were becoming „Palestinianised“ and the rulers were becoming „Israelised“.

Palästinensische‘ Chilenen revoltieren gegen ihre „israelisierte“ Regierung.



Von Nasem Ahmed



Als ich sehe, wie der chilenische Präsident Sebastián Pinera brutal gegen Demonstranten in der Hauptstadt Santiago vorgeht, beginne ich mich an Reflexionen von israelischen Aktivisten und dem Schriftsteller Jeff Halper zu erinnern. In seinem Buch „Krieg gegen das Volk“ aus dem Jahr 2015 schlug der ehemalige Direktor des israelischen Komitees gegen Hausabrisse vor, dass Menschen auf der ganzen Welt, die von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen, die Missherrschaft ihrer Regierungen anzufechten, „palästinensisiert“ und die Herrscher „israelisiert“ würden.

Halpers These, die heute aktueller denn je erscheint, da restive Bevölkerungsgruppen auf allen Kontinenten die Politik ihrer Regierungen in Frage stellen, entwickelte die Idee, dass unser Planet in eine Phase des „permanenten Notfalls“ eingetreten ist. Laut Halper befindet sich das derzeitige globale kapitalistische System in der Krise. Millionen von Menschen sind von der Politik enttäuscht, und Millionen weitere erleben ständige Verletzungen ihrer Menschenrechte. Zunehmende Unzufriedenheit hat zu nationalen und „transnationalen Bewegungen der Gegenhegemonie“ geführt, was neue Herausforderungen für die Eliten und die herrschende Klasse darstellt.

Andere haben das, was Halper in seinem Buch beschreibt, das Ende der politischen Spitzenstabilität genannt. Eine solche Phase würde dazu führen, dass die Konflikte zwischen Menschen und Regierungen schneller zunehmen als traditionelle Kriege zwischen verschiedenen Ländern. In einem solchen Szenario schlägt Halper vor, dass Israel mit seiner „Kultur des tiefen Militarismus“ und seiner langjährigen Erfahrung mit der Unterdrückung von Palästinensern in eine ideale Position gebracht wird, um Regierungen bei der „Sicherung der Unsicherheit“ unterstützen zu können. Die Befriedung feindlicher Bevölkerungsgruppen seit mehr als sieben Jahrzehnten hat Israel für Tyrannen und Despoten auf der ganzen Welt von unschätzbarem Wert gemacht, die von Tel Aviv die neueste Technologie in der Herrschaft und Kontrolle erwarten.

LESEN: Chilenische Ärzte führen Operationen in Gaza durch.

Dieses Porträt Israels wird selten in den Mainstream-Medien gezeigt, obwohl es eine Geschichte der Stabilisierung brutaler Regime und der Erleichterung einiger der schlimmsten Praktiken von Regierungen gegen ihr Volk hat. Von den Kontrasten in Lateinamerika bis zu den Unruhen in Ferguson Nordamerika gibt es zahlreiche Fälle, in denen israelische und israelische Sicherheitsfirmen durch den Export von Waffen, Überwachungstechnologie, Geheimdienst und Sicherheitsberatung bei der Befriedung der Menschen eine Vorreiterrolle gespielt haben.

In Chile, wo Präsident Pinera mit der Grausamkeit reagiert hat, die an den ehemaligen Diktator Augusto Pinochet erinnert, wurde die Armee auf die Straße geschickt, um eine Ausgangssperre auf Santiago zu verhängen, nachdem sie am Sonntag aus Wut über die steigenden Lebenshaltungskosten protestiert hatte. Der Ausnahmezustand, der auf die Wiederherstellung der Ordnung abzielte, entflammte weiter die öffentliche Stimmung, die nach wie vor von der Erfahrung des ehemaligen Diktators geprägt ist. In Szenen, die seit der Pinochet-Diktatur, die von 1973 bis 1990 andauerte, in Chile nicht mehr zu sehen waren, zeigten Fernsehbilder gepanzerte Fahrzeuge, die auf Streife durch die Straßen von Santiago gingen. Pinera begründete seine Entscheidung, die Armee zu rufen, damit, dass er den von Studenten geführten Protest als „Krieg gegen einen mächtigen und unerbittlichen Feind“ bezeichnete.

Carbineros von Chile, chilenische Polizeikräfte, intervenieren bei Demonstranten vor einer U-Bahnstation am vierten Tag der sozialen Unruhen wegen Erhöhungen des öffentlichen Verkehrs in Santiago von Chile am 21. Oktober 2019[Sebastian Brogca/Anadolu Agency].

Carbineros von Chile, chilenische Polizeikräfte, intervenieren bei Demonstranten vor einer U-Bahnstation am vierten Tag der sozialen Unruhen wegen Erhöhungen des öffentlichen Verkehrs in Santiago von Chile am 21. Oktober 2019[Sebastian Brogca/Anadolu Agency].

Eine solche Reaktion auf die – wie man jedenfalls sagen kann – echte Wut auf Sparmaßnahmen, einschließlich eines exorbitanten Anstiegs der Preise für Zugtickets durch den Milliardär Pinera, hat Fragen nach engen Sicherheitsbeziehungen zwischen Israel und Chile aufgeworfen. Letztes Jahr enthüllte die Website der chilenischen Streitkräfte, dass die Regierungen Chiles und Israels während eines offiziellen Besuchs des israelischen Generalmajors Yaacov Barak in dem Land ein Abkommen über die Zusammenarbeit in der militärischen Bildung, Ausbildung und Lehre unterzeichnet haben. Das Abkommen veranlasste einige zu der Frage, ob Israel seine jahrzehntelange Strategie fortsetzt, seine militärische Gewalt nach Lateinamerika zu exportieren.

Das Abkommen mit Israel wurde in den ersten Wochen der Präsidentschaft von Pinera unterzeichnet, die die Art von Vision und neoliberaler Politik für die chilenische Gesellschaft festgelegt hatte, die am Sonntag zum Ausbruch von Protesten führte. Ein Kommentator bemerkte, dass das Bündnis zwischen Israel und Chile zwar der Militärmacht beider Länder zugute kam, dass aber die Arbeiterklasse und die indigene Bevölkerung beider Regionen betroffen waren. In Israel litten die Palästinenser unter einem System der Besatzung und Apartheid, und in Chile erleben die Arbeiterklasse und indigene Gruppen wie die Mapuche weiterhin jahrhundertelange koloniale Unterdrückung.

LESEN: Israel verurteilt Chiles Präsidenten nach Al-Aqsa-Besuch

Mehrere Berichte über die Erschießung von Zivilisten weckten auch Befürchtungen, dass die chilenische Armee in einigen der unmenschlicheren Taktiken der Massenkontrolle durch die Israelis geschult war und sie damit ihre eigene unruhige Bevölkerung ins Visier nahm. Einer Frau soll in den Oberschenkel geschossen worden sein und sich in einem kritischen Zustand befand, während einem anderen Demonstranten, einem 23-jährigen Mann, in das Bein geschossen wurde, bevor ihn ein Militärfahrzeug zu Tode schlug. Solche schrecklichen Beispiele militärischer Brutalität machen es unmöglich, die täglichen Schüsse in Gaza zu ignorieren, wo 60 Prozent der von israelischen Scharfschützen angegriffenen Palästinenser unter die unteren Gliedmaßen geschossen wurden.

Diese Taktiken spiegeln die „Palästinensisierung“ der unruhigen Bevölkerung und die „Israelisierung“ der Regierungen wider, die die Menschen zunehmend durch die Linse der Sicherheit sehen. Israel, mit sieben Jahrzehnten Erfahrung in der Unterwerfung, ist ideal positioniert, um von seinem riesigen Erfahrungsschatz zu profitieren. Jüdische Stimme für den Frieden hat diesen Transfer von Fähigkeiten und Wissen als „den tödlichen Austausch“ bezeichnet, in einem Bericht über die „Gefährlichen Folgen der amerikanischen Strafverfolgungsmaßnahmen in Israel“.

Demonstranten versammeln sich in Santiago, um Verbesserungen in der Verfassung und den Rücktritt von Präsident Sebastian Pinera am fünften Tag der sozialen Unruhen wegen der Erhöhung des öffentlichen Verkehrs auf dem Baquedano-Platz in Santiago in Chile am 23. Oktober 2019 zu bewirken[Muhammed Emin Canik/Anadolu Agency].

Demonstranten versammeln sich in Santiago, um Verbesserungen in der Verfassung und den Rücktritt von Präsident Sebastian Pinera am fünften Tag der sozialen Unruhen wegen der Erhöhung des öffentlichen Verkehrs auf dem Baquedano-Platz in Santiago in Chile am 23. Oktober 2019 zu bewirken[Muhammed Emin Canik/Anadolu Agency].

Laut der jüdischen Lobbygruppe haben Tausende von Strafverfolgungsbeamten, vom stellvertretenden Direktor des ICE (Immigration and Customs Enforcement) bis zum derzeitigen Polizeichef in Washington DC, von San Diego über Chicago bis Atlanta, amerikanische Strafverfolgungsbehörden in Israel bei der israelischen Polizei, dem Militär und der Shin Bet ausgebildet. Tausende weitere sollen an Sicherheitskonferenzen und Workshops mit dem israelischen Militär, der Strafverfolgung und den Sicherheitskräften in den USA teilgenommen haben. Alle wurden in israelischen militärischen Ansätzen zur Nachrichtengewinnung, zur Grenzsicherheit, zu Kontrollpunkten und zur Koordination mit den Medien geschult.

Angesichts der zu erwartenden Zunahme ziviler Unruhen auf der ganzen Welt ist es von entscheidender Bedeutung, die Verbreitung und den Einsatz von Techniken in der Kunst der Unterwerfung und Kontrolle herauszufordern, bevor wir tatsächlich alle „palästinensisiert“ sind.

