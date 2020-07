“ Palestinian Factions Call for Popular Resistance in Response to ‚Israeli Crimes‘- IMEMC News Majority of Palestinian resistance factions, across the occupied Palestinian territories, on Saturday, called for heightened Palestinian popular resistance, in response to what the factions described as, ‚Israeli occupation crimes against the Palestinian people‘.

Palästinensische Fraktionen rufen zum Widerstand der Bevölkerung als Antwort auf „israelische Verbrechen“ auf

11. Juli 2020



Die Mehrheit der palästinensischen Widerstandsfraktionen in den besetzten palästinensischen Gebieten rief am Samstag zu einem verstärkten palästinensischen Volkswiderstand auf, als Reaktion auf das, was die Fraktionen als „israelische Besatzungsverbrechen gegen das palästinensische Volk“ bezeichneten.

In einer Erklärung, die den lokalen Medien vorgelegt wurde, hielten die Vertreter der Fraktionen ein Treffen in der zentralen Stadt Ramallah im Westjordanland ab, bei dem sie bekräftigten, dass die fortgesetzten israelischen Besatzungsverbrechen gegen das palästinensische Volk eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen darstellen.

„Wir warnen vor den gegenwärtigen kolonialen israelischen Siedlungsversuchen in dem Dorf al-Mughayyir, östlich der Stadt Ramallah im Westjordanland, da die israelische Regierung einige illegale Siedlungsbauten in dem Dorf gebilligt hat. Dies hat sich deutlich in einigen Beschränkungen niedergeschlagen, die kürzlich den örtlichen palästinensischen Bauern auferlegt wurden“, hieß es in der Erklärung.

Die Fraktionen, vor allem diejenigen, die mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in Verbindung stehen, machten Israel für das, was sie als Mangel an angemessener israelischer medizinischer Versorgung der palästinensischen Gefangenen bezeichneten, verantwortlich, was zur Verbreitung des Coronavirus in einem der israelischen Gefängnisse führte.

Als Reaktion auf solche israelischen Praktiken forderte die Erklärung alle Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen auf, sich am kommenden Dienstagabend an einem großen friedlichen Protest auf dem Ahmed al-Shukeiri-Platz in der Stadt Ramallah zu beteiligen.

In den vergangenen Wochen haben israelische Siedler, die von israelischen Truppen geschützt werden, eine Reihe von palästinensischem Land im besetzten Westjordanland gestürmt und dort einige Karawanen aufgestellt.

Die Palästinenser betrachten diese Praktiken als Versuche israelischer Siedler, palästinensisches Land zu beschlagnahmen, um die bestehenden illegalen Siedlungen auszuweiten.

Die israelische Regierung selbst kündigte einen Plan an, rund 30 Prozent des palästinensischen Westjordanlandes an den Besatzungsstaat Israel zu annektieren.

Obwohl die offizielle Annexion noch nicht stattgefunden hat, gab es keine offizielle Ankündigung, die darauf hinweist, dass der Plan fallen gelassen wurde.

Das Palästinensische Informationszentrum berichtete, dass die nationalen und politischen Parteien in einer Pressemitteilung erklärten, dass es unmöglich sei, einen Vorschlag einer Partei zu akzeptieren, der dem Besatzungsstaat Legitimität verleiht.

Die einzige Lösung für die Palästinenser besteht darin, dass Israel die Besatzung beendet, was es dem palästinensischen Volk ermöglichen würde, sein Recht auf Selbstbestimmung und nationale Souveränität mit Jerusalem als Hauptstadt auszuüben. Übersetzt mit Deepl.com

