 Palästinensische Gruppen prangern Kommentare des UNRWA-Direktors zu “‘präzisen” Bombardierungen an

Eine mehr als unglaubwürdige und nachgeschobene Entschuldigung, die Matthias Schmale, (ausgerechnet auch noch ein Deutscher!) nicht wirklich entlastet und nicht nur bedauerlich, sondern peinlich ist.

26. Mai 2021

Palästinensische zivilgesellschaftliche Gruppen und die Hamas haben die Äußerungen eines Direktors der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge über die elftägige israelische Bombardierung des belagerten Gazastreifens verurteilt, nachdem er diese als mit “Raffinesse” und “Präzision” durchgeführt bezeichnet hatte.

Matthias Schmale, der Einsatzleiter der UNRWA im Gazastreifen, sagte am Sonntag dem israelischen Sender Channel 12: “Ich bin kein Militärexperte, aber aus meiner Sicht gibt es eine hohe Präzision bei den Bombardierungen der israelischen Armee in den letzten 11 Tagen.

“Ja, sie haben, mit einigen Ausnahmen, keine zivilen Ziele getroffen, aber die Bösartigkeit, die Grausamkeit dieser Schläge war stark zu spüren.

Israel-Gaza: Piloten bombardierten palästinensische Gebäude, um “Frust abzulassen”, sagt ein Bericht

“Mehr als 60 Kinder wurden getötet, 19 davon gingen in UNRWA-Schulen. Ich denke also, dass die Präzision vorhanden war, aber es gab einen inakzeptablen und unerträglichen Verlust von Leben auf der zivilen Seite”, fügte er hinzu.

In einer Erklärung am Dienstag sagte die Hamas, die den Gazastreifen regiert, sie sei “schockiert über Schmales Äußerungen gegenüber dem israelischen Kanal 12 über die jüngste Aggression gegen Gaza”.

Schmales Äußerungen “rechtfertigten die Angriffe auf Zivilisten und ihre Häuser und versuchten, das Ausmaß der Verluste herunterzuspielen”, sagte die Gruppe und beschuldigte ihn, “die Fähigkeiten der Besatzungsarmee zu loben”.

In einer gemeinsamen Erklärung, ebenfalls am Dienstag, sagten das Palästinensische Netzwerk der Nichtregierungsorganisationen (PNGO) und der Palästinensische Rat der Menschenrechtsorganisationen (PHROC), Schmales Kommentare ignorierten völlig die Verbrechen, die während der jüngsten israelischen Offensive gegen palästinensische Zivilisten im Gazastreifen begangen wurden”.

“Es ist bedauerlich, dass Herr Schmale, der eine der wichtigsten internationalen Organisationen leitet, die für den Schutz und das Eintreten für die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge im Gazastreifen verantwortlich sind, Erklärungen abgibt, die indirekt die Präzision und Raffinesse der israelischen Armee loben, während Israel in Wirklichkeit ständig Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen das palästinensische Volk begeht”, so die Erklärung.

“Anstatt dazu aufzurufen, die Ursachen des Konflikts anzugehen, schien Herr Schmale die Aktionen des israelischen Militärs zu verteidigen.”

‘Frustration ablassen’

Insgesamt wurden bei israelischen Luftangriffen zwischen dem 10. und 21. Mai 248 Palästinenser in Gaza getötet, darunter 66 Kinder, und 1.948 weitere verwundet, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte.

Neun Hochhäuser wurden durch israelische Luftangriffe dem Erdboden gleichgemacht, darunter der al-Jalaa-Turm, in dem sich die Büros zahlreicher Medienproduktionsfirmen und Nachrichtenagenturen befanden, darunter Associated Press, Al-Jazeera und Middle East Eye, was Medien und Menschenrechtsorganisationen verurteilten.

Die israelischen Luftwaffenpiloten wollten mit der Bombardierung der palästinensischen Wohntürme ihrer Frustration darüber Luft machen, dass es ihnen nicht gelungen war, bewaffnete palästinensische Gruppierungen davon abzuhalten, Raketen auf israelische Städte abzufeuern, so ein Bericht des israelischen Fernsehens.

Einige israelische Piloten sprachen letzte Woche anonym mit dem israelischen Sender Channel 12 über ihre Erfahrungen, als sie während der Kampagne, die am Freitag mit einem Waffenstillstand endete, Kampfflugzeuge über die palästinensische Enklave flogen.

“Ich ging auf eine Mission, um Luftangriffe durchzuführen, mit dem Gefühl, dass die Zerstörung der Türme ein Weg ist, Frustration über das, was mit uns geschieht, und über den Erfolg der Gruppen in Gaza abzulassen”, sagte ein israelischer Pilot zu Channel 12.

Schmale-Entschuldigung

Schmale gab am Dienstag eine Entschuldigung heraus und sagte, dass “militärische Präzision und Raffinesse niemals eine Rechtfertigung für einen Krieg sind”.

“Die jüngsten Bemerkungen, die ich im israelischen Fernsehen gemacht habe, haben diejenigen beleidigt und verletzt, die Familienmitglieder und Freunde hatten, die während des Krieges, der gerade zu Ende gegangen ist, getötet und verletzt wurden”, schrieb er auf Twitter. “Ich bedauere aufrichtig, ihnen Schmerz bereitet zu haben.”

Einige Social-Media-Nutzer kritisierten jedoch die Entschuldigung – geschrieben in einer Reihe von acht Tweets – für das Versäumnis, Israel namentlich zu erwähnen und stattdessen auf “den Terror vom Himmel” anzuspielen, um sich auf die israelischen Bombardierungen zu beziehen. Übersetzt mit Deepl.com

